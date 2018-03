Cine este Cesima Nechifor, tânăra care a făcut senzație la ”Românii au talent!”. O accidentare gravă i-a ruinat cariera promițătoare de gimnastă

Născută pe 14 februarie 2001, Cesima a început gimnastica ritmică în toamna anului 2008. A fost componentă a lotului național de junioare în perioada 2013 – 2015. A fost legitimată internațional cu licența FIG nr. 29110.

Rezultate 2015 – Categoria a II-a – Junioare

– Turneul International Rumi i Albena, editia a XIX-a, Varna, Bulgaria, 20-22 martie 2015: cinci locri IV la individual compus, coardă, cerc, minge, maciuci

– Turneul International Spring Cup, editia a VII-a, 23-24 mai, Ploiesti, Romania: locul VI la cerc, doua locuri VII, la individual compus si minge, locul VIII la coarda

– Turneul International Iasi Trophy, editia I, 18-20 septembrie, Iasi, Romania: doua medalii de argint – la minge si maciuci si una de bronz – la coarda

– Campionatele Nationale de Junioare si Senioare, Iasi, 22 – 25 octombrie – locul IV pe echipe, locul 19 la individual compus

Rezultate 2014 – Categoria a II-a – Junioare

– Turneul International Spring Cup, editia a VI-a, 10-11 mai, Ploiesti, Romania: locul 10 la cerc, 8 la minge, 11 la maciuci si panglica (in calificari)

– Irina Deleanu Cup, editia a XIII-a, Bucuresti, 24-25 mai 2014, locul VI pe echipe (echipa ROU3 impreuna cu Klementina Adamosi – LPS Targu-Mures)

– locul IV pe echipe, locul 7 la individual si finalista la toate obiectele (locul 5 la minge, 7 la coarda, cerc si minge si 8 la panglica) la Campionatele Nationale de Junioare si Senioare, Chiajna, 2 – 5 octombrie

– locul V – Cupa Romaniei

Rezultate 2013 – Categoria a III-a – Prejunioare

– medalie de argint la panglica – Turneul International Spring Cup, Ploiesti, editia a V-a

– Campioana Nationala cu echipa, locul 7 la individual compus, finalista la cerc – locul 5 si la maciuci – locul 6 la Campionatele Nationale de Junioare si Senioare, Arad, 3- 6 octombrie

– locul IV – Cupa Tinere Sperante – Programul Pierre de Coubertin destinat sportivilor cu aptitudini remarcabile

– locul VI la minge si VIII pentru exercitiul fara obiect – Turneul International Prize of Queen Margarita, editia a XIX-a, Varna, Bularia, 13-14 decembrie

Rezultate 2012 – Categoria a III-a – Prejunioare

– locul 4 in concursul pe echipe si locul 11 in clasamentul individual compus la Campionatele Nationale de Junioare si Senioare

– finalista la maciuci si panglica – locul 4 la maciuci si locul 7 la panglica la Campionatele Nationale pentru Junioare si Senioare (locul 15 la cerc si 21 la minge in calificari)

– locul 10 individual compus – Turneul International Spring Cup, Ploiesti, editia a IV-a

Rezultate 2011 – Categoria a III-a – Prejunioare

– locul 26 la individual compus, 33 la cerc, 36 la minge, 13 la maciuci si 24 la panglica la prima participare in Campionatul National de Junioare si Senioare de la Arad

– locul IV individual compus – Concursul international Memorial Gineta Stoenescu, Iasi Categoria a IV-a – Junioare Mici

– Vicecampioana Nationala cu echipa

– locul VII individual compus – Campionatele Nationale

– finalista la doua obiecte in Campionatele Nationale pentru Copii si Juniori Mici – locul VII la coarda si locul VI la cerc

– medalie de bronz pentru exercitiul cu panglica si locul VII la individual compus – Turneul International Spring Cup, Ploiesti, editia a III-a

– medalie de bronz cu echipa – Campionatul municipiului Bucuresti

Rezultate 2010 – Categoria a IV-a – Junioare Mici

– medalie de argint cu echipa de Categoria a IV-a – Cupa Primaverii, Ploiesti, editia a II-a

– medalie de aur cu echipa – Cupa Municipiului Bucuresti

– medalie de bronz cu echipa la Campionatele Zonale

– medalie de aur la cerc si doua medalii de argint – la individual compus si panglica la Concursul International Cupa Muresul, Targu-Mures

– locul V la Memorialul International Gineta Stoenescu de la Iasi

– doua medalii de aur la cerc si panglica si una de argint la individual compus – Cupa Rotary, Oradea