UPDATE ora 15.40. După ce în spațiul public au apărut imaginile cu fostul șef al DIICOT, IPJ Iași a transmis un comunicat, în care precizează că Daniel Horodniceanu a fost oprit în noaptea de 5 spre 6 mai, în comuna Schitu Duca, de un echipaj al Secției nr. 1. Vicepreședintele CSM a fost sancționat cu averstisment.

„Aflat în îndeplinirea atribuțiilor de serviciu, echipajul a efectuat semnal regulamentar de oprire conducătorului unui autoturism care se deplasa în comuna Schitu Duca și care nu ar fi semnalizat efectuarea manevrei de depășire. Polițiștii i-au adus la cunoștință șoferului abaterea rutieră comisă și i-au pus în vedere să respecte normele rutiere în vigoare privind circulația pe drumurile publice, acesta fiind sancționat cu avertisment, conform OUG nr. 195/2002”, transmite poliția ieșeană.

Știrea inițială. Sursa nu precizează data exactă a filmării și nici locația, dar din dialogul dintre procurorul Horodniceanu și agenții care l-au oprit în trafic reise că s-a întâmplă în județul Iași.

Filmarea durează șase minute și 40 de secunde și începe cu procurorul Horodniceanu, deja coborât de la volanul mașinii sale, care-i întreabă pe cei doi agenți de ce-l urmăresc.

Recomandări REPORTAJ. Am mers patru ore alături de protestatarii AUR. Ce i-a motivat să vină de la sute de km distanță și de ce cred că străinii vor să ne fure copiii: „Ordin de partid”

Redăm dialogul dintre fostul șef DIICOT și unul dintre polițiști:

Polițist: Dar cine vă urmărește?

Horodniceanu: Dumneavoastră acum, în momentul ăsta. De ce m-ați oprit?

Polițist: Pentru că ne-ați depășit.

Horodniceanu: Așa și? N-am voie să vă depășesc, sau ce?

Polițist: Este limită de 50, noi circulam deja cu 70.

Horodniceanu: Aveți radar? Domne, v-am spus cine sunt, da?

Polițist: Cine sunteți?

Horodniceanu: Sunt procuror șef Horodniceanu de la crimă organizată. Nu mă cunoașteți?

Polițist: Nu vă cunosc. Dați-mi documentele.

Horodniceanu: Nu mă cunoașteți? Dar de ce nu mă cunoașteți, oare? Dar de unde sunteți dumneavoastră? De la Vaslui sau de la Iași?

Dialogul continuă și procurorul Horodniceanu pare tot mai iritat de faptul că agenții l-au oprit în trafic și că aceștia continuă procedurile de legitimare.

„Sunteți foarte scrupuloși la datorie, văd”, „dar ce faceți dumneavoastră la ora asta, faceți patrulă pe strada principală dintr-un sat?”, „am să vorbesc cu șeful IPJ-ului”, „vreți să vă învăț eu să vă faceți treaba?”, „eu sunt procuror de 25 de ani, matale de când ești polițist?”, „dumneavoastră m-ați oprit pe mine că am avut tupeul să vă depășesc. Dumneavoastră faceți cu mine chestii d-astea?”, „nu văd cum ați putea să aveți tupeul ăsta cu un procuror care a condus structura de crimă organizată a țării ăsteia”, „eu oricum mâine mă duc să mă văd cu câțiva. Nu se poate așa ceva”, „eu sunt în măsură să fac orice!”, „pe mine mă cunoaște toată poliția din județ”, sunt câteva dintre replicile lui Horodniceanu.

Recomandări VIDEO. „Agentul David” dintr-un sat din Iași i-a oferit o lecție de bună-cuviință profesională cunoscutului procuror Horodniceanu

Unul dintre polițiști îi spune direct procurorului că a fost oprit pentru a i se atrage atenția, nu pentru a fi sancționat, dar că atitudinea cu care a început conversația nu e una potrivită. Procurorul continuă însă în aceeași notă și-l ceartă pe unul dintre agenți, despre care spune „cu dumneata am o problemă”, că nu are uniforma în regulă.

Eu sunt în măsură să fac orice! Din cauza mea dumneavoastră aveți un 15% la salariu, adică în favoarea dumneavoastră, da!? Eu am vorbit cu ministrul Oprea în 2016 și dumneavoastră ați luat 15%. Dacă erați polițist, dar nu cred. E momentul în care agentul îi spune că nu e în măsură să critice uniforma lui, iar Horodniceanu ridică vocea:

Horodniceanu continuă să-i reproșeze agentului că nu știe să vorbească cu oamenii și „mai ales cu procurorii!”. Apoi, agenții îi returnează actele procurorului și filmarea se oprește.

Discuția dintre polițiști și fostul șef al DIICOT poate fi auzită pe înregistrare publicată de site-ul jurnalist.ro:

Libertatea a solicitat IPJ Iași un punct de vedere cu privire la această filmare, însă până la ora publicării acestei știri, nu am primit niciun răspuns.

Horodniceanu: „Faptul că pretindeau că nu ne cunoaștem a fost de natură să mă provoace”

G4Media a publicat o reacție a lui Daniel Horodniceanu, după apariția în spațiul public a înregistrării:

Recomandări Cum l-au prins, după 15 ani, procurorii și polițiștii din Neamț pe bărbatul care și-a ucis fata și fosta soție, neprotejate și abandonate de stat

„Am remarcat că în cursul zilei de astăzi a apărut în presă o înregistrare cu oprirea mea în trafic de un echipaj de poliție pentru o presupusă contravenție rutieră. La prima vedere, pentru un personaj neutru, avem de a face cu un polițist la datorie, care rezistă presiunilor încercate de un procuror, oprit în trafic în mod corect.

În realitate, lucrurile stau în alt mod: am fost oprit în trafic la ora 1.30, noaptea, de un echipaj al poliției rurale, fără a încălca vreo normă Rutieră. Am asistat la o scenetă bine pusă la punct de doi polițiști care mă cunoșteau. Astăzi am aflat că această scenetă a fost și filmată, probabil cu un dispozitiv de înregistrare ascuns, și nu cu body-cam. Imaginile sunt însă prelucrate, filmul având și alte pasaje, tăiate, însă”, a reacționat Horodniceanu, potrivit G4Media.

Aș accentua ideea că filmarea, scoasă din context, ilustrează un personaj reprobabil care abuzează de putere în față unui polițist la datorie. Comportamentul meu intrigat poate avea un sens – deși e greu să privești că acceptabil orice exces de putere – doar în contextul mai larg în care conduceam regulamentar și polițiștii m-au oprit în condițiile descrise, precum și de faptul că nu este prima dată când se întâmpla asta. Procurorul Daniel Horodniceanu:

„Faptul că pretindeau că nu ne cunoaștem a fost de natură să mă provoace, odată în plus, și să reacționez astfel. Realizez că m-am aflat într-o situație provocată, dar ce este regretabil și îmi reproșez acest lucru, este că nu am rezistat provocării și, pe acest fond emoțional, probabil și combinat cu unele probleme personale, am reacționat în acest mod, care nu mă caracterizează.

Dacă s-ar trece dincolo de reacția mea, pe care, fie ea și provocată, o regret sincer, subiectul conține și tema mai largă a faptului că polițiștii pot opri fără niciun motiv șoferii în trafic pretinzând încălcări ale legii a căror falsitate este imposibil de probat pentru șofer. Dincolo de calitatea mea de magistrat, dacă în film ar fi fost un om revoltat de oprirea în trafic fără motiv, filmul evenimentelor ar fi generat altfel de emoții publice”, a mai spus el.

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro

Playtech.ro Gestul uluitor făcut de Harry la încoronare! Regele Charles se va înfuria teribil, nu era momentul

Viva.ro Ce s-a întâmplat când Prințesa Diana a confruntat-o direct pe Camilla. Replica pentru amanta lui Charles i-a uimit pe mulți

TVMANIA.RO Ramona Păuleanu, aventuri alături de gemenii săi. „Sunt încăpățânați amândoi”. EXCLUSIV

FANATIK.RO De ce nu e bine să minți. Ce se întâmplă cu tine, descoperirea cercetătărilor e uimitoare

Știrileprotv.ro Moda la încoronarea Regelui Charles al III-lea. Ținute memorabile purtate de reginele şi prinţesele din străinătate | FOTO

Observatornews.ro A părăsit oraşul pentru simplitatea satului Viscri. Acum, Alex este vecinul Regelui Charles şi se mândreşte cu o mică afacere: "Viaţa aici este idilică"

Orangesport.ro Gigi Becali, pus la punct de cea mai bună fotbalistă a României în două rânduri! "Sunt remarci puţin spus penibile la adresa unei femei"

Unica.ro Așa a apărut Carmen Iohannis la încoronarea Regelui Charles. Detaliul care o să stârnească un val de reacții. Ce s-a aflat despre Prima Doamnă