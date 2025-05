După numărarea voturilor din țară și din diaspora, Nicușor Dan a fost ales noul președinte al României, cu mai bine de 800.000 de voturi înaintea contracandidatului său, George Simion. Chiar dacă la miezul nopții era în Parcul Cișmigiu alături de colegi și cei care l-au votat, Nicușor Dan s-a trezit azi de dimineață.

Nicușor Dan, cu fetița la școală

Conform unei imagini publicate pe Facebook, acesta și-a dus fetița la școală. Aheea are 9 ani. Nicușor Dan a avut în mână un buchet de flori și nu a fost însă singur de această dată, ci însoțit de un agent SPP. „Primită dimineață de la sora mea din București. Așa arată normalitatea pe care o merităm! Ne vindecăm, în sfârșit”, a scris în mediul online cel care a distribuit fotografia.

Nicușor Dan cu fetița Aheea și agentul SPP. Foto: Facebook Theodor Vasile

În diferitele interviuri pe care le-a acordat, Nicușor Dan a declarat că, indiferent de funcția sa, el își dorește o copilărie normală pentru copiii lui și ai Mirabelei Grădinaru, o au împreună pe Aheea, 9 ani, și pe Antim, 3 ani.

Recomandări Cele două Românii. Nicușor Dan, făcut președinte de mediul urban. Orașele și județele unde și-a zdrobit contracandidatul ANALIZĂ

Zilnic, Nicușor Dan o duce la școală pe fetiță, apoi se întoarce acasă, îl preia pe Antim și îl duce și pe el la grădiniță. Rămâne de văzut cum va proceda de acum înainte, căci el e noul președinte al României.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

Promisiunea pe care Nicușor Dan le-ar fi făcut-o celor doi copii ai lui

Potrivit jurnaliștilor de la Ciao, Nicușor Dan, le-a făcut o promisiune celor doi copii pe care îi are cu Mirabela Grădinaru: Aheea și Antim. Sursa citată notează că dorința micuților este să locuiască în aceeași casă în care s-au născut și au crescut, iar Nicușor Dan le-ar fi promis acestora că nu se vor muta de acolo, dacă el va fi ales președinte al României.

Din câte se pare, cei doi copii ai lui Nicușor Dan se referă la casa din sectorul 5, în care edilul Capitalei și partenera lui de viață s-au mutat în anul 2017. Mai exact, mansarda unei case vechi care a fost construită în jurul anului 1910.

„Acum, faptul că în apartamentul acesta au crescut copiii, s-a născut băiețelul, că locuim într-un cartier unde nu prea circulă mașini, îmi place foarte mult. Nu sunt deloc stresat din punct de vedere material, am un back-up. Pot să merg oricând să predau. Mirabela ar vrea să avem casa noastră, să așeze ea lucrurile, să fie casa ei. Dar poate va fi, la un moment dat. Nu am avut niciodată banii și timpul ca să cumpărăm. Acum, probabil că, cu un credit potrivit, am putea să o facem, dar trebuie să căutăm, să ne placă zona, și n-am avut niciodată timp”, spunea Nicușor Dan la Kanal D, în emisiunea lui Denise Rifai, în urmă cu mai bine de un an.

Recomandări Kremlinul anunță că Vladimir Putin și Donald Trump vor vorbi la telefon diseară

Întrebat în acest an la Digi 24 dacă se va muta la Palatul Cotroceni, în cazul în care ajunge președinte al României, Nicușor Dan a precizat că acest lucru depinde de familia lui și de o negociere pe care o va avea cu cei de la Serviciul de Protecție și Pază (SPP).

„Mi-aş dori să locuiesc în continuare acolo unde copiii mei și-au făcut prieteni”, a spus Nicușor Dan.

Urmărește cel mai nou VIDEO Politică Marcel Ciolacu și-a anunțat demisia de la șefia PSD după 6 ani, în ședința de la Vila Lac. Cum au reacționat colegii și cine sunt favoriți la interimat

Urmărește-ne pe Google News