Totul a fost „scurs” pe internet datorită unor documente depuse la autoritățile de reglementare din China.

Toate modelele iPhone 17 vor avea baterii mai mari în comparație cu predecesorii lor din seria 16.

Cea mai semnificativă creștere se observă la iPhone 17 Pro, a cărui capacitate crește cu 18,7% față de iPhone 16 Pro.

Cât de mari sunt bateriile de pe gama iPhone 17

Conform 9to5Mac, noile capacități ale bateriilor pentru modelele cu eSIM vor fi:

iPhone 17: 3692 mAh

iPhone 17 Pro: 4252 mAh

iPhone 17 Pro Max: 5088 mAh

iPhone 17 Air: 3149 mAh

În cazul iPhone 17 Pro, capacitatea bateriei va crește de la 3582 mAh la 4252 mAh, o creștere de aproximativ 400 mAh.

Acest lucru ar putea însemna o autonomie suplimentară de aproximativ 3 ore, conform estimărilor bazate pe datele istorice.

iPhone 17 Pro Max va depăși pentru prima dată pragul de 5000 mAh pentru un iPhone, ajungând la 5088 mAh. Aceasta reprezintă o creștere de 8,6% față de modelul precedent.

Performanță și eficiență energetică

Durata de viață a bateriei depinde atât de capacitate, cât și de eficiența energetică a dispozitivului.

Cel mai probabil, noile cipuri A19 și A19 Pro să fie fabricate folosind procesul de 3 nanometri N3P de la TSMC, care ar trebui să fie mai eficient decât procesul N3E utilizat pentru chipurile A18 din seria iPhone 16.

Alte componente care consumă multă energie, cum ar fi ecranul, nu se vor schimba semnificativ de la an la an, Apple păstrând aceleași dimensiuni ale ecranului pentru telefoanele Pro.

Modelul de bază și iPhone 17 Air

Pentru modelul de bază iPhone 17, creșterea capacității bateriei este de doar 4%. Cu toate acestea, acesta va primi un nou ecran care va crește de la 6,1 la 6,3 inci în diagonală și va include probabil tehnologia ProMotion cu 120 Hz.

În ceea ce privește iPhone 17 Air, noul model ultra-subțire, capacitatea bateriei este cu 17% mai mică decât cea a modelului de bază iPhone 17.

Totuși, cei 3149 mAh reprezintă mai mult decât estimările anterioare care sugerau o capacitate sub 3000 mAh.

Cum să urmărești evenimentul Apple iPhone 17

Evenimentul Apple va avea loc mâine la ora 20:00, ora României și va fi transmis live pe YouTube dar și pe site-ul companiei americane.

Gama iPhone 17 va fi prezentată oficial, alături de noi modele Apple Watch și AirPods Pro 3.

iPhone 17 va fi comercializat în România exclusiv cu eSIM

Pentru prima dată, modelele iPhone 17 echipate cu eSIM vor avea o autonomie puțin mai mare decât cele cu slot pentru cartelă SIM fizică.

Apple va lansa iPhone 17 exclusiv cu eSIM în SUA, Europa (inclusiv România) și alte piețe, în timp ce va continua să vândă modele cu sloturi SIM fizice în unele regiuni, inclusiv China, pentru a respecta legislația locală.

