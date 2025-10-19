Furtul Giocondei

În urma dispariției tabloului, poetul Guillaume Apollinaire și pictorul Pablo Picasso au fost interogați de poliție.

Suspiciunea legată de cei doi era legată de faptul că fostul secretar al lui Apollinaire furase anterior statui iberice antice din Luvru, pe care Picasso le ascunsese. Cei doi au fost eliberați după ce li s-au verificat alibiurile.

Honore-Joseph Gery Pieret, secretarul lui Apollinaire, furase statuile iberice antice din Luvru în 1907 iar în momentul în care a ajuns la poliție pentru interogatoriu, statuile încă se aflau ascunse în apartamentul lui Picasso.

Picasso era îngrozit pentru că se temea de deportarea în Spania dacă ar fi fost găsit vinovat de vreo infracțiune. Inițial a negat că îl cunoștea pe Apollinaire, dar mai târziu a plâns în timpul interogatoriului.

După ce au fost achitați de furtul Mona Lisei, Picasso și Apollinaire au plănuit să arunce statuile iberice furate în Sena. Cu toate acestea, nu s-au putut îndura să o facă și, în schimb, l-au rugat pe Apollinaire „deghizat caraghios”, să le lase la sediul ziarului Paris-Journal, care apoi le-a returnat la Luvru.

Însă, conform BBC, adevăratul făptaș s-a dovedit a fi un bărbat italian, Vincenzo Peruggia, care lucrase la Luvru și care, din mândrie națională, dorea să ducă pictura înapoi în Italia. Tabloul a fost recuperat trei ani mai târziu la Florența și returnat la Paris.

Alte incidente interesante

În 1983, câteva piese de armură din secolul al XVI-lea au dispărut și au fost redescoperite abia în 2011. Mai recent, în 1998, o pictură a artistului din secolul al XIX-lea Camille Corot, intitulată «Le Chemin de Sevres», a fost furată fără a fi observată. Acest incident a determinat o revizuire importantă a măsurilor de securitate.

Cât de bine păzit e Luvrul

Deși furturile sunt rare datorită securității stricte, incidentul recent a avut loc la doar 30 de minute după deschiderea muzeului pentru public.

Conform BBC, „acest lucru a însemnat că un număr mare de vizitatori au trebuit să fie evacuați după ce muzeul a anunțat că se va închide”. Evenimentul a creat confuzie în jurul faimoasei intrări piramidale a Luvrului.

