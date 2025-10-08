Limită de două ore pe zi pentru utilizarea smartphone-ului

Orașul Toyoake, din centrul țării, a devenit primul care recomandă limitarea utilizării smartphone-urilor la maximum două ore pe zi pentru cei 69.000 de locuitori ai săi.

Ordonanța, adoptată de adunarea locală, nu prevede sancțiuni, dar își propune să încurajeze oamenii să conștientizeze cât timp petrec online.

„Dacă cineva aude două ore, se va opri și se va gândi cât timp își folosește de fapt smartphone-ul. Acesta este scopul.”, a explicat primarul Masafumi Koki scopul inițiativei.

„Două ore sunt mult prea puține”, reacțiile tinerilor japonezi

Pentru mulți tineri, reducerea utilizării telefonului la doar două ore pe zi s-a dovedit o adevărată provocare.

Shoki Moriyama, un tânăr de 25 de ani care lucrează într-o companie din Tokyo, recunoaște că petrece de obicei opt ore zilnic pe telefon.

„Am nevoie de telefonul meu ca să mă descurc prin războaiele informaționale.”

„Petrec în jur de opt ore pe zi pe telefon, așa că două ore sunt mult prea puține… și nu sunt suficient timp pentru a fi la curent cu tot”, spune el.

Chiar și așa, Moriyama a acceptat provocarea și a reușit să-și reducă semnificativ timpul petrecut online.

„Mi-am folosit smartphone-ul timp de o oră și 50 de minute, ceea ce reprezintă o reducere masivă. Am folosit timpul suplimentar pentru a citi o carte, a studia puțin și a merge la sală, așa că nu mi-am pierdut ziua.”

Mai mult timp pentru viața reală

O altă participantă la experiment, Tomomi Hanaoka, a descoperit și ea beneficiile reducerii timpului petrecut pe telefon.

„Petrec cam trei ore pe telefon în timpul săptămânii și șase sau șapte ore în weekenduri, așa că două ore mi s-au părut foarte puține. Majoritatea oamenilor au nevoie de cel puțin trei până la patru ore.”

Ea a profitat de timpul liber pentru a citi și a face alte activități care o relaxează.

Studentă la universitate, Akari Saito consideră că inițiativa Toyoake ar trebui să deschidă o discuție despre calitatea, nu doar cantitatea timpului petrecut în fața ecranelor.

„Îmi era deosebit de greu să-l las deoparte în timpul navetei cu trenul spre școală… Dar îmi dau seama că reducerea utilizării telefonului ar putea face ziua să pară mai lungă și mi-ar permite să o petrec într-un mod mai semnificativ.”, a povestit ea.

Experiment în Japonia: Viața cu doar 2 ore pe smartphone – Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia

„Trebuie să-ți stabilești propriile reguli”

Pentru Yuri, o altă tânără participantă, restricția impusă de oraș a fost un bun prilej de reflecție.

„Mă întreb de ce ordonanța recomandă în mod direct restricționarea utilizării smartphone-urilor. Dacă scopul este de a încuraja oamenii să-și regândească modul de utilizare, ar trebui încurajați să-și stabilească propriile reguli.”, a precizat Yuri.

Și Aya, o studentă care petrece în mod obișnuit opt ore pe zi pe smartphone, a reușit să-și reducă timpul cu aproximativ 60%. Însă nu a putut respecta limita de două ore.

„Tocmai asta îi conferă sens… trebuie să-ți stabilești propriile reguli și să le ajustezi în consecință. Este o oportunitate importantă de a ne gândi concret la obiceiurile noastre zilnice, nu doar într-un mod abstract.”

Ea spune că a simțit o diferență reală: „Am petrecut mai mult timp bucurându-mă de conversații și observând ce se întâmpla în jurul meu. Asta mi-a făcut ziua să pară mai semnificativă.”

„Este vorba despre somn, familie și bunăstare”

Primarul Masafumi Koki susține că măsura este menită să protejeze echilibrul dintre viața digitală și cea personală.

„Este vorba despre somn, familie și bunăstare. Dacă ordonanța îi face chiar și pe câțiva oameni să se oprească și să vorbească despre obiceiurile lor, atunci funcționează.”, a spus acesta.

Conform unui sondaj realizat de Agenția pentru Copii și Familii, tinerii japonezi petrec în medie peste 5 ore/zi online în timpul săptămânii.

Chiar dacă recomandarea din orașul Toyoake nu este obligatorie, a reușit să stârnească o dezbatere națională despre dependența de ecrane și efectele sale asupra sănătății mentale.

