Ce a spus Kimmel și de ce a stârnit scandal

Totul a pornit pe 15 septembrie, când Jimmy Kimmel a comentat în monologul său despre moartea activistului conservator Charlie Kirk. El a acuzat că susținătorii lui Donald Trump încearcă „să obțină puncte politice” prezentându-l pe presupusul ucigaș, Tyler Robinson, drept un radical de stânga. „Robinson era, de fapt, unul de-ai lor”, a spus Kimmel.

Comentariile au stârnit reacții dure. Nexstar, companie ce deține sute de stații TV, a anunțat că va scoate show-ul din grilă. La scurt timp, ABC a suspendat producția „pe termen nedefinit”.

Disney: „Comentariile au fost nepotrivite”

„Am suspendat producția pentru a evita inflamații suplimentare într-un moment tensionat și emoțional pentru țară. Am considerat că unele comentarii au fost nepotrivite”, a transmis Disney atunci.

Compania a precizat însă că, după mai multe discuții cu Kimmel, a decis reluarea show-ului începând de marți.

Disney announces ‘Jimmy Kimmel Live! will return on Tuesday:



“Last Wednesday, we made the decision to suspend production on the show to avoid further inflaming a tense situation at an emotional moment for our country. It is a decision we made because we felt some of the… pic.twitter.com/llM6BDaRa0 — Pop Base (@PopBase) September 22, 2025

„Miercurea trecută am decis să suspendăm producția emisiunii pentru a evita inflama­rea unui moment tensionat pentru țară. A fost o decizie luată pentru că am considerat că unele comentarii au fost nepotrivite și insensibile. În ultimele zile am avut discuții serioase cu Jimmy și, în urma acestor discuții, am decis că show-ul va reveni marți”, a transmis compania într-un comunicat.

Sinclair Group refuză difuzarea

Deși ABC a decis să reia show-ul, nu toate posturile afiliate îl vor difuza. Compania Sinclair, cea mai mare deținătoare de stații ABC din SUA, a anunțat că nu va transmite „Jimmy Kimmel Live!” pe cele 185 de posturi pe care le controlează.

Beginning Tuesday night, Sinclair will be preempting Jimmy Kimmel Live! across our ABC affiliate stations and replacing it with news programming. Discussions with ABC are ongoing as we evaluate the shows potential return. pic.twitter.com/beGC6VID2x — Sinclair, Inc. (@WeAreSinclair) September 22, 2025

„Începând de marți seară, Sinclair va întrerupe difuzarea ‘Jimmy Kimmel Live! pe toate posturile noastre afiliate ABC și îl va înlocui cu programe de știri. Discuțiile cu ABC sunt în desfășurare pe măsură ce evaluăm posibilitatea revenirii emisiunii.”

Nexstar, un alt mare grup media, nu a anunțat clar dacă va urma aceeași decizie.

Hollywood-ul, în apărarea lui Kimmel

Suspendarea vedetei a provocat un val de reacții. Peste 400 de vedete de la Hollywood au semnat o scrisoare în care acuză o „amenințare la adresa libertății de exprimare”:

„Indiferent de orientarea politică, vocile noastre nu trebuie reduse la tăcere de cei aflați la putere. Dacă se întâmplă unuia dintre noi, se poate întâmpla tuturor.”

Și prezentatori de late-night, precum Seth Meyers, au reacționat: „E un moment important pentru democrația noastră. Libertatea de exprimare trebuie apărată”.

Surprinzător, chiar și unii republicani au criticat suspendarea. Senatorul Ted Cruz a spus: „E periculos ca guvernul să decidă ce discurs acceptă și ce nu.”

Trump: „Kimmel a fost suspendat pentru lipsă de talent”

Donald Trump a salutat inițial decizia ABC, dar a pus-o pe seama „lipsei de talent” a prezentatorului.

„Avea audiențe foarte slabe. Trebuia concediat de mult timp.”, a declarat Trump

Trump a cerut de mai multe ori înlăturarea lui Kimmel, iar Nexstar, compania care deține 32 de posturi afiliate ABC și care urmărește o fuziune de miliarde cu Tegna, a exercitat presiuni suplimentare.

Anna Gomez, membră a Comisiei Federale pentru Comunicații (FCC), a avertizat că disputa rămâne deschisă: „Va depinde de noi, cetățenii, să ne opunem campaniei tot mai mari de cenzură și control.”

Grupul Disney, prin decizia de a opri pe termen nelimitat emisiunea „Jimmy Kimmel Live”, a declanșat reacții virulente iar compania a pierdut aproape 4 miliarde de dolari.



