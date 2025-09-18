ABC oprește emisiunea după presiunea afiliaților și a FCC

Decizia a venit la scurt timp după ce grupul Nexstar Media, care deține 23 de afiliați ABC și este implicat într-o fuziune de miliarde de dolari cu Tegna, a anunțat că nu va mai difuza programul.

„Comentariile lui Kimmel despre moartea lui Charlie Kirk sunt ofensatoare și insensibile într-un moment critic al discursului politic național”, a spus Andrew Alford, președintele diviziei de broadcasting Nexstar.

Un spectator prezent la fața locului a povestit pentru Associated Press că publicul a fost anunțat de anularea emisiunii chiar înainte de a intra în studio: „Nu ni s-a spus ce s-a întâmplat, doar că show-ul a fost anulat”.

Ce a spus Kimmel și de ce a stârnit scandal

În monologurile de luni și marți, Jimmy Kimmel a vorbit despre reacțiile la uciderea lui Charlie Kirk.

„Mulți din tabăra MAGA muncesc din greu să profite politic de pe urma asasinării lui Charlie Kirk”, a spus el.

Reporterii Libertatea au mers în tabăra deținută de Federația Rusă pe litoralul bulgăresc. Ce au descoperit dincolo de gardul pe care scrie „Obiectivul nu este operațional!”
Recomandări
Reporterii Libertatea au mers în tabăra deținută de Federația Rusă pe litoralul bulgăresc. Ce au descoperit dincolo de gardul pe care scrie „Obiectivul nu este operațional!”

Prezentatorul a sugerat, de asemenea, că atacatorul, Tyler Robinson, ar putea fi asociat cu susținătorii lui Trump: „Banda MAGA face tot ce poate pentru a arăta că acest tânăr nu este unul de-al lor și, în același timp, face tot posibilul să câștige capital politic din tragedie”.

Comentariile au atras critici dure din partea lui Brendan Carr, președintele Comisiei Federale pentru Comunicații (FCC), care le-a numit „cu adevărat bolnăvicioase”. Carr a avertizat că licența ABC ar putea fi pusă sub semnul întrebării: „Companiile pot rezolva asta pe cale amiabilă sau dificilă. Dacă nu iau măsuri împotriva lui Kimmel, FCC va avea mai mult de lucru”.

Trump: „O veste grozavă pentru America”

Președintele Donald Trump a salutat imediat suspendarea show-ului. Pe platforma Truth Social, el a scris:

„O veste grozavă pentru America: emisiunea lui Jimmy Kimmel, care se chinuie cu audiența, a fost anulată. Felicitări ABC pentru că în sfârșit a avut curajul să facă ceea ce trebuia făcut. Kimmel nu are niciun talent și are audiențe mai slabe chiar și decât Colbert, dacă e posibil. Asta îi lasă pe Jimmy și Seth, doi ratați, la NBC-ul Fake News. Și audiențele lor sunt îngrozitoare. Faceți-o și voi, NBC!”

Trump îl atacase pe Kimmel și în trecut, sugerând că ar putea fi „următorul” după ce CBS a renunțat la programul lui Stephen Colbert.

Lumea politică și cea artistică au reacționat imediat

Decizia ABC a fost descrisă de critici ca un act de cenzură. Anna Gomez, comisar FCC numită de Joe Biden, a scris pe X: „Libertatea de exprimare nu este negociabilă. Ea marchează linia dintre libertate și opresiune. Trebuie apărată fără compromisuri”.
Peste 200 de parlamentari români încasează lunar câte 35.000 de lei cash. Trebuie să prezinte acte justificative pentru doar jumătate din sumă
Recomandări
Peste 200 de parlamentari români încasează lunar câte 35.000 de lei cash. Trebuie să prezinte acte justificative pentru doar jumătate din sumă

Și sindicatele scenariștilor și actorilor au reacționat ferm.

„Dreptul de a ne exprima opiniile și de a fi în dezacord – chiar și de a deranja – este esența a ceea ce înseamnă să fii un popor liber. Acesta nu poate fi negat. Rușine celor din guvern care uită acest adevăr fundamental. Reducerea noastră la tăcere sărăcește întreaga lume. WGA este alături de Jimmy Kimmel și de scenariștii săi”, a transmis și Writers Guild of America West.

Și Screen Actors Guild (SAG-AFTRA) a criticat decizia: „Societatea noastră depinde de libertatea de exprimare. Suspendarea emisiunii Jimmy Kimmel Live! este un tip de represalii care pune în pericol libertatea tuturor”.

Numeroase personalități s-au solidarizat cu Kimmel. Actorul Ben Stiller a scris: „Asta nu e corect”. Prezentatorul MSNBC Chris Hayes a comentat: „Este cel mai clar atac asupra libertății de exprimare din partea statului pe care l-am văzut vreodată”.

Guvernatorul Californiei, Gavin Newsom, a acuzat Partidul Republican că „nu crede în libertatea de exprimare și cenzurează în timp real”.

Comediantul Mike Birbiglia a făcut apel la colegii săi: „Dacă ești comedian și nu denunți nebunia de a-l scoate pe Kimmel de pe post, mai bine nu mai vorbi niciodată despre libertatea de exprimare”.

Viitorul emisiunii rămâne incert

Surse citate de CNBC spun că Jimmy Kimmel nu a fost concediat, dar Disney, compania-mamă a ABC, ar urma să discute cu prezentatorul despre ce ar trebui să spună dacă va reveni pe post. Contractul său actual expiră în mai 2026.

Între timp, protestatari și jurnaliști s-au adunat în fața studioului din Hollywood, scandând „Jimmy Kimmel rămâne, Trump trebuie să plece!”, iar fanii care așteptau să participe la show au plecat dezamăgiți.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
5 știri by Libertatea – Tech: Apple a lansat recent noul iPhone Air, iar Qualcomm procesorul „Snapdragon 8 Elite Gen 5”
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Informația bombă din dosarul lui Toto Dumitrescu abia acum iese la iveală. Ce s-a aflat schimbă cu totul cursul anchetei. Procurorii au intervenit imediat când au auzit. Ce răsturnare de situație!
Viva.ro
Informația bombă din dosarul lui Toto Dumitrescu abia acum iese la iveală. Ce s-a aflat schimbă cu totul cursul anchetei. Procurorii au intervenit imediat când au auzit. Ce răsturnare de situație!
„Îmi reproșez divorțul de Daciana”. L-au cuprins regretele? Victor Ponta a spus ce s-a întâmplat, de fapt, în căsnicia cu Daciana Sârbu. De asta au divorțat! Încet, încet, adevărul iese la iveală!
Unica.ro
„Îmi reproșez divorțul de Daciana”. L-au cuprins regretele? Victor Ponta a spus ce s-a întâmplat, de fapt, în căsnicia cu Daciana Sârbu. De asta au divorțat! Încet, încet, adevărul iese la iveală!
Mare surpriză în showbiz-ul din România! Cele două vedete au anunțat că vor deveni părinți și au dezvăluit imagini emoționante. Video
Elle.ro
Mare surpriză în showbiz-ul din România! Cele două vedete au anunțat că vor deveni părinți și au dezvăluit imagini emoționante. Video
gsp
VIDEO. O tenismenă cunoscută din România, implicată în accidentul auto cu Toto Dumitrescu. Conducea Audi-ul lovit de actor
GSP.RO
VIDEO. O tenismenă cunoscută din România, implicată în accidentul auto cu Toto Dumitrescu. Conducea Audi-ul lovit de actor
VIDEO. Gigi Becali, filmat pe o stradă din București în timp ce împărțea zeci de milioane unor elevi
GSP.RO
VIDEO. Gigi Becali, filmat pe o stradă din București în timp ce împărțea zeci de milioane unor elevi
Parteneri
Cea mai nesuferită zodie! Singura care nu se înțelege cu nimeni! Nimeni și nimic nu-i poate înmuia inima
Libertateapentrufemei.ro
Cea mai nesuferită zodie! Singura care nu se înțelege cu nimeni! Nimeni și nimic nu-i poate înmuia inima
Cei 4 copii ai lui Ilie Dumitrescu, între strălucire și scandal! Sică, condamnat pentru droguri, Toto, pozitiv la cocaină. Imagini cu toată familia: “Pe Toto îl vedeam ca pe un soare…”
Avantaje.ro
Cei 4 copii ai lui Ilie Dumitrescu, între strălucire și scandal! Sică, condamnat pentru droguri, Toto, pozitiv la cocaină. Imagini cu toată familia: “Pe Toto îl vedeam ca pe un soare…”
Așa arată casa luxoasă a Adelei Popescu și a lui Radu Vâlcan: un singur pat valorează peste 20.000 de lei!
Tvmania.ro
Așa arată casa luxoasă a Adelei Popescu și a lui Radu Vâlcan: un singur pat valorează peste 20.000 de lei!

Alte știri

Cum va fi vremea mâine. Prognoza meteo pentru vineri, 19 septembrie 2025
Știri România 10:47
Cum va fi vremea mâine. Prognoza meteo pentru vineri, 19 septembrie 2025
Andrei Bereandă, Managing Director al Ringier Romania Media, pe scena Impact Bucharest 2025: „Ce s-ar întâmpla dacă produsul tău ar dispărea!?”
Știri România 10:04
Andrei Bereandă, Managing Director al Ringier Romania Media, pe scena Impact Bucharest 2025: „Ce s-ar întâmpla dacă produsul tău ar dispărea!?”
Parteneri
Decizia care ar risca să ducă România în război cu Rusia. General: „E o problemă tehnică complexă, dar nu insurmontabilă”
Adevarul.ro
Decizia care ar risca să ducă România în război cu Rusia. General: „E o problemă tehnică complexă, dar nu insurmontabilă”
Soacra lui Nicușor Dan iese la pensie. Austeritatea lovește și în familia președintelui: câți bani pierde după măsurile lui Ilie Bolojan
Fanatik.ro
Soacra lui Nicușor Dan iese la pensie. Austeritatea lovește și în familia președintelui: câți bani pierde după măsurile lui Ilie Bolojan
Cinci fructe care pot prelungi viața, potrivit oamenilor de știință
Financiarul.ro
Cinci fructe care pot prelungi viața, potrivit oamenilor de știință

Monden

Dan Negru, mesaj ironic: „Suntem de râsu’curcilor! N-o fi mai bine să rămânem la «Insula Iubirii»”. Ce l-a deranjat de această dată
Stiri Mondene 11:03
Dan Negru, mesaj ironic: „Suntem de râsu’curcilor! N-o fi mai bine să rămânem la «Insula Iubirii»”. Ce l-a deranjat de această dată
Asia Express 2025. Alina Pușcău s-a confruntat cu probleme de sănătate. „Sper că nu o să fim votate”
Stiri Mondene 10:41
Asia Express 2025. Alina Pușcău s-a confruntat cu probleme de sănătate. „Sper că nu o să fim votate”
Parteneri
Ce decizie importantă a luat Cătălin Scărlătescu după ce s-a despărțit de Doina Teodoru: „Să fac o chestie drăguță...”
Elle.ro
Ce decizie importantă a luat Cătălin Scărlătescu după ce s-a despărțit de Doina Teodoru: „Să fac o chestie drăguță...”
„Elena Udrea a jucat un rol de supermafiot... Putea să dezmembreze toată ţara, la ce ştia ea”. Giovanni Becali, impresionat de fosta „blondă de la Cotroceni”. Incredibil ce a povestit acum omul de afaceri
Unica.ro
„Elena Udrea a jucat un rol de supermafiot... Putea să dezmembreze toată ţara, la ce ştia ea”. Giovanni Becali, impresionat de fosta „blondă de la Cotroceni”. Incredibil ce a povestit acum omul de afaceri
Uluitor cum arată fetele lui Serghei Mizil de la Asia Express 2025. Ana și Smaranda au cariere de succes și nimeni nu se gândea vreodată că lucrează în așa domenii. Toți vorbesc despre ele acum
Viva.ro
Uluitor cum arată fetele lui Serghei Mizil de la Asia Express 2025. Ana și Smaranda au cariere de succes și nimeni nu se gândea vreodată că lucrează în așa domenii. Toți vorbesc despre ele acum
Parteneri
51 de ani și arată ca o zeiță! Consuelo, fosta soție a lui Adrian Mutu, întrece orice așteptare – vezi cum arată acum
TVMania.ro
51 de ani și arată ca o zeiță! Consuelo, fosta soție a lui Adrian Mutu, întrece orice așteptare – vezi cum arată acum
Superalimentul care e de 2 ori mai scump la raft decât la producător. E păstrat în bazine îngropate în pământ
ObservatorNews.ro
Superalimentul care e de 2 ori mai scump la raft decât la producător. E păstrat în bazine îngropate în pământ
VIDEO Fiul lui Dumitrescu, potop de înjurături după ce a fost încătușat. Declarații halucinante, imagini de la fața locului
Libertateapentrufemei.ro
VIDEO Fiul lui Dumitrescu, potop de înjurături după ce a fost încătușat. Declarații halucinante, imagini de la fața locului
Parteneri
Adrian Mititelu junior s-a retras din viața publică » Prezent la „Prietenii lui Ovidiu”, Mititelu senior a dezvăluit relația actuală dintre ei: „Sunt sărac în momentul de față”
GSP.ro
Adrian Mititelu junior s-a retras din viața publică » Prezent la „Prietenii lui Ovidiu”, Mititelu senior a dezvăluit relația actuală dintre ei: „Sunt sărac în momentul de față”
Iubita fostului fotbalist de la FCSB, picată de juriul MasterChef: „Ai trei de NU”
GSP.ro
Iubita fostului fotbalist de la FCSB, picată de juriul MasterChef: „Ai trei de NU”
Parteneri
Zelenski confirmă: Ucraina va primi rachete Patriot și Himars. Finanțarea asigurată de aliații NATO
Mediafax.ro
Zelenski confirmă: Ucraina va primi rachete Patriot și Himars. Finanțarea asigurată de aliații NATO
Destin negru pentru doi tineri care se iubeau încă din copilărie. Ambii parteneri s-au sinucis, după o eroare a poliției
StirileKanalD.ro
Destin negru pentru doi tineri care se iubeau încă din copilărie. Ambii parteneri s-au sinucis, după o eroare a poliției
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
Wowbiz.ro
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
Promo
Etichetele de pe alimente pot exagera adevărul! Află ce mănânci
Advertorial
Etichetele de pe alimente pot exagera adevărul! Află ce mănânci
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Advertorial
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Parteneri
El este Răzvan, băiatul de 13 ani care a murit în fața școlii. Martorii povestesc cum au decurs ultimele clipe din viața sa
Wowbiz.ro
El este Răzvan, băiatul de 13 ani care a murit în fața școlii. Martorii povestesc cum au decurs ultimele clipe din viața sa
Cine l-a înjunghiat pe Auraș în timpul măcelului de la Craiova. Criminalul era deja cunoscut în lumea interlopă. De la ce a pornit totul
StirileKanalD.ro
Cine l-a înjunghiat pe Auraș în timpul măcelului de la Craiova. Criminalul era deja cunoscut în lumea interlopă. De la ce a pornit totul
BREAKING NEWS! A fost identificat trupul găsit în portbagajul rapperului D4vd. Celeste Rivas avea 15 ani și un iubit pe nume David
KanalD.ro
BREAKING NEWS! A fost identificat trupul găsit în portbagajul rapperului D4vd. Celeste Rivas avea 15 ani și un iubit pe nume David

Politic

Ilie Bolojan a chemat primarii la Guvern, dar nu a mai venit să discute cu ei. Ce s-a decis în absența premierului
Exclusiv
Politică 17 sept.
Ilie Bolojan a chemat primarii la Guvern, dar nu a mai venit să discute cu ei. Ce s-a decis în absența premierului
Peste 200 de parlamentari români încasează lunar câte 35.000 de lei cash. Trebuie să prezinte acte justificative pentru doar jumătate din sumă
Exclusiv
Politică 17 sept.
Peste 200 de parlamentari români încasează lunar câte 35.000 de lei cash. Trebuie să prezinte acte justificative pentru doar jumătate din sumă
Parteneri
Americanii au 400 de zile pentru a-și salva democrația
Spotmedia.ro
Americanii au 400 de zile pentru a-și salva democrația
Cele patru zodii care dau de noroc și bani în perioada următoare. Astrele pregătesc pentru ele transformări majore
Fanatik.ro
Cele patru zodii care dau de noroc și bani în perioada următoare. Astrele pregătesc pentru ele transformări majore
10 milioane de euro. Atât ne costă lunar salariile din primăriile Bucureștiului. Cine încasează cel mai mult
Spotmedia.ro
10 milioane de euro. Atât ne costă lunar salariile din primăriile Bucureștiului. Cine încasează cel mai mult