ABC oprește emisiunea după presiunea afiliaților și a FCC

Decizia a venit la scurt timp după ce grupul Nexstar Media, care deține 23 de afiliați ABC și este implicat într-o fuziune de miliarde de dolari cu Tegna, a anunțat că nu va mai difuza programul.

🚨OFFICIAL: JIMMY KIMMEL CANCELED



Heres the clip about Charlie Kirks death — that led to Jimmy Kimmel being pulled from 32 ABC stations: pic.twitter.com/wtbE6945nY — Jeremy Kamali (@JeremyKamali) September 17, 2025

„Comentariile lui Kimmel despre moartea lui Charlie Kirk sunt ofensatoare și insensibile într-un moment critic al discursului politic național”, a spus Andrew Alford, președintele diviziei de broadcasting Nexstar.

Un spectator prezent la fața locului a povestit pentru Associated Press că publicul a fost anunțat de anularea emisiunii chiar înainte de a intra în studio: „Nu ni s-a spus ce s-a întâmplat, doar că show-ul a fost anulat”.

Ce a spus Kimmel și de ce a stârnit scandal

În monologurile de luni și marți, Jimmy Kimmel a vorbit despre reacțiile la uciderea lui Charlie Kirk.

„Mulți din tabăra MAGA muncesc din greu să profite politic de pe urma asasinării lui Charlie Kirk”, a spus el.

Prezentatorul a sugerat, de asemenea, că atacatorul, Tyler Robinson, ar putea fi asociat cu susținătorii lui Trump: „Banda MAGA face tot ce poate pentru a arăta că acest tânăr nu este unul de-al lor și, în același timp, face tot posibilul să câștige capital politic din tragedie”.

Comentariile au atras critici dure din partea lui Brendan Carr, președintele Comisiei Federale pentru Comunicații (FCC), care le-a numit „cu adevărat bolnăvicioase”. Carr a avertizat că licența ABC ar putea fi pusă sub semnul întrebării: „Companiile pot rezolva asta pe cale amiabilă sau dificilă. Dacă nu iau măsuri împotriva lui Kimmel, FCC va avea mai mult de lucru”.

Trump: „O veste grozavă pentru America”

Președintele Donald Trump a salutat imediat suspendarea show-ului. Pe platforma Truth Social, el a scris:

„O veste grozavă pentru America: emisiunea lui Jimmy Kimmel, care se chinuie cu audiența, a fost anulată. Felicitări ABC pentru că în sfârșit a avut curajul să facă ceea ce trebuia făcut. Kimmel nu are niciun talent și are audiențe mai slabe chiar și decât Colbert, dacă e posibil. Asta îi lasă pe Jimmy și Seth, doi ratați, la NBC-ul Fake News. Și audiențele lor sunt îngrozitoare. Faceți-o și voi, NBC!”

"Great News for America: The ratings challenged Jimmy Kimmel Show is CANCELLED. Congratulations to @ABC for finally having the courage to do what had to be done..." - President Donald J. Trump pic.twitter.com/Vhj6DQSssu — The White House (@WhiteHouse) September 18, 2025

Trump îl atacase pe Kimmel și în trecut, sugerând că ar putea fi „următorul” după ce CBS a renunțat la programul lui Stephen Colbert.

Lumea politică și cea artistică au reacționat imediat

Decizia ABC a fost descrisă de critici ca un act de cenzură. Anna Gomez, comisar FCC numită de Joe Biden, a scris pe X: „Libertatea de exprimare nu este negociabilă. Ea marchează linia dintre libertate și opresiune. Trebuie apărată fără compromisuri”.

To surrender our right to speak freely is to accept that those in power, not the people, will set the boundaries of debate that define a free society. — Anna M. Gomez (@AGomezFCC) September 17, 2025

Și sindicatele scenariștilor și actorilor au reacționat ferm.

„Dreptul de a ne exprima opiniile și de a fi în dezacord – chiar și de a deranja – este esența a ceea ce înseamnă să fii un popor liber. Acesta nu poate fi negat. Rușine celor din guvern care uită acest adevăr fundamental. Reducerea noastră la tăcere sărăcește întreaga lume. WGA este alături de Jimmy Kimmel și de scenariștii săi”, a transmis și Writers Guild of America West.

ABC just ripped Jimmy Kimmel off the air indefinitely. This comes just hours after the FCC Chair threatened ABC and Disney. And weeks after Colbert was cancelled. This isnt freedom of speech. This is MAGA overreach. pic.twitter.com/90cV6dzrBw — Ed Markey (@EdMarkey) September 18, 2025

Și Screen Actors Guild (SAG-AFTRA) a criticat decizia: „Societatea noastră depinde de libertatea de exprimare. Suspendarea emisiunii Jimmy Kimmel Live! este un tip de represalii care pune în pericol libertatea tuturor”.

Numeroase personalități s-au solidarizat cu Kimmel. Actorul Ben Stiller a scris: „Asta nu e corect”. Prezentatorul MSNBC Chris Hayes a comentat: „Este cel mai clar atac asupra libertății de exprimare din partea statului pe care l-am văzut vreodată”.

Guvernatorul Californiei, Gavin Newsom, a acuzat Partidul Republican că „nu crede în libertatea de exprimare și cenzurează în timp real”.

A coordinated effort to silence critics and free speech.



Must be a coincidence. pic.twitter.com/9o3869cerF — Governor Gavin Newsom (@CAgovernor) September 18, 2025

Comediantul Mike Birbiglia a făcut apel la colegii săi: „Dacă ești comedian și nu denunți nebunia de a-l scoate pe Kimmel de pe post, mai bine nu mai vorbi niciodată despre libertatea de exprimare”.

Viitorul emisiunii rămâne incert

Surse citate de CNBC spun că Jimmy Kimmel nu a fost concediat, dar Disney, compania-mamă a ABC, ar urma să discute cu prezentatorul despre ce ar trebui să spună dacă va reveni pe post. Contractul său actual expiră în mai 2026.

#WATCH: Fans rally: “Jimmy Kimmel stays; Trump must go.”



ABC pulls Jimmy Kimmel Live after remarks on Charlie Kirks assassination trigger FCC threat; Trump cheers move, Democrats call it a free speech attack. #JimmyKimmel #ABC #CharlieKirk #Trump #USPolitics… pic.twitter.com/eU3CM44cgs — India Today Global (@ITGGlobal) September 18, 2025

Între timp, protestatari și jurnaliști s-au adunat în fața studioului din Hollywood, scandând „Jimmy Kimmel rămâne, Trump trebuie să plece!”, iar fanii care așteptau să participe la show au plecat dezamăgiți.