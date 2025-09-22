Cum a fost percepută suspendarea lui Jimmy Kimmel

Totul a pornit după ce Kimmel (57 de ani) a criticat modul în care cercurile conservatoare și susținătorii președintelui Donald Trump (78 de ani) au reacționat la uciderea activistului american Charlie Kirk (31 de ani).

Suspendarea pe termen nelimitat a lui Jimmy Kimmel a fost percepută de mulți drept o încălcare a libertății de exprimare, mai ales în cazul comedianților.

Hashtag-ul #BoycottDisney a ajuns în trend pe X, iar mii de utilizatori au anunțat că își vor anula abonamentele la Disney+, Hulu și ABC sau că vor evita viitoarele producții Disney, inclusiv „Zootopia 2” și „Avatar 3”.

Conform rapoartelor din industrie, pierderile de pe bursă se ridică la circa 3,87 miliarde de dolari, cifră pe care compania nu a confirmat-o oficial. Kimmel a primit sprijin public din partea unor personalități importante, precum Barack Obama, Stephen Colber, Jimmy Fallon și Jon Stewart.

Trump a cerut de mai multe ori înlăturarea lui Kimmel

Criticii cred că suspendarea ar putea avea la bază presiuni politice. Trump a cerut de mai multe ori înlăturarea lui Kimmel, iar Nexstar, compania care deține 32 de posturi afiliate ABC și care urmărește o fuziune de miliarde cu Tegna, a exercitat presiuni suplimentare.

Recomandări Măcelul mut al câinilor din Măgurele, Ilfov: „Poliția Animalelor, Protecția Animalelor te dau așa, de la unul la altul”

Brendan Carr, membru al Comisiei Federale pentru Comunicații (FCC) numit de Trump, a amenințat chiar că ar putea revoca licența ABC din cauza declarațiilor lui Kimmel.

Contractul prezentatorului cu ABC expiră anul viitor, iar negocierile pentru viitorul său sunt în desfășurare. O eventuală revenire în televiziune nu este exclusă.

Jimmy Kimmel şi Disney negociază pentru a ajunge la un compromis în vederea reluării emisiunii

Potrivit Variety, Jimmy Kimmel şi Disney încearcă să găsească un compromis care să permită revenirea emisiunii „Jimmy Kimmel Live” la ABC.

Reprezentanţii comerciali şi juridici ai cunoscutului prezentator sunt angajaţi în discuţii intense cu liderii Disney şi ABC, în speranţa de a găsi o cale de compromis care să permită revenirea emisiunii „Jimmy Kimmel Live”, spun trei persoane care cunosc situaţia.

Nu există nicio garanţie că Jimmy Kimmel şi Disney vor ajunge la un acord pentru a reveni pe micile ecrane, au avertizat aceste persoane.

De asemenea, nu este clar care este poziţia lui Kimmel cu privire la ceea ce ar accepta şi ceea ce nu ar accepta din partea ABC ca condiţii pentru a reveni pe scenă în cadrul emisiunii „Jimmy Kimmel Live”.

Jimmy Kimmel a moderat „Jimmy Kimmel Live!” încă din 2003 și s-a remarcat, între altele, ca gazdă a Premiilor Oscar.