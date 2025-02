Kash Patel, un fiu de imigranți crescut în Queens

Kash Patel s-a născut în data de 25 februarie 1980, în Garden City, New York, din părinți imigranți indieni de origine gujarati. Crescut hindus, Patel consideră că educația sa în cartierul Queens a fost tipică pentru majoritatea americanilor, scrie ABC.net.

„Părinții mei nu sunt bogați sau celebri. Sunt doar câțiva imigranți din clasa muncitoare din India. Cele mai mari amintiri ale mele de când eram copil sunt Disney World și jocurile de hochei”, a scris Patel într-o carte în 2023.

După liceu, Patel a obținut o licență în istorie și justiție penală, apoi a urmat doctoratul și a obținut un certificat în drept internațional.

Patel, un personaj extrem de controversat

Patel a lucrat timp de nouă ani ca apărător public în Florida, înainte de a fi angajat de Departamentul de Justiție ca procuror pentru terorism în 2013. El și-a continuat ascensiunea ca procuror federal și avocat de apărare, iar în 2017 a devenit consilier pentru Comisia de Informații a Camerei Reprezentanților din SUA, unde a jucat un rol esențial în investigarea presupuselor legături dintre campania Trump și Rusia..

Kash Patel. Foto: Profimedia Images

Acesta a fost momentul în care a atras atenția lui Trump, care l-a promovat rapid în diverse funcții de securitate națională. În 2020, Patel a devenit șef de cabinet la Pentagon și a promovat afirmații nefondate privind fraude masive în alegerile prezidențiale din 2020, susținând că rezultatele au fost manipulate pentru a-l dezavantaja pe Trump, mai scrie sursa citată.

Kash Patel a fost autorul principal al unui memo controversat care susținea atunci că oficialii FBI și DOJ au obținut în mod ilegal mandate împotriva unor membri ai campaniei Trump. Ulterior, s-a concluzionat că Patel a acționat ca un canal de comunicare independent între Trump și Ucraina, ceea ce a ridicat îngrijorări cu privire la politica SUA în regiune.

În cursul atacului de la Capitoliu din 6 ianuarie 2021, el a lansat teoria conform căreia FBI-ul ar fi instigat atacul, susținând că evenimentul a fost planificat cu mult timp înainte și că democrații ar fi avut cunoștință de acesta în avans.

Patel ar fi primit 25.000 de dolari de la ruși

The Washington Post, a prezentat dovezi clare că Kash Patel a fost plătit cu 25.000 de dolari în 2024 de o companie de film deţinută de un cetăţean rus care are şi cetăţenia americană şi care a produs programe de promovare a teoriilor conspiraţioniste despre „statul paralel” şi a unor opinii antioccidentale avansate de Kremlin.

Documentele obţinute de The Washington Post arată că Patel a primit banii de la Global Tree Pictures, o companie din Los Angeles condusă de Igor Lopatonok, un regizor ale cărui proiecte anterioare includ o campanie de influenţă pro-rusă care a primit bani dintr-un fond creat de liderul de la Kremlin, Vladimir Putin.

Plata primită de Patel este listată ca un „onorariu” într-un raport de dezvăluire financiară înaintat Oficiului pentru Etică Guvernamentală din SUA, o agenție însărcinată cu revizuirea dezvăluirilor financiare pentru nominalizații confirmați de Senat din cadrul ramurii executive, explică TWP.

A scris cărți pentru copii și cărți pro-Trump

Patel a publicat două cărți pentru copii în favoarea lui Trump și o carte de memorii intitulată „Government Gangsters: The Deep State, the Truth, and the Battle for Our Democracy”, în care susține eradicarea a ceea ce el numește „tirania guvernamentală” din cadrul FBI.

Kash Patel, noul șef FBI. Foto: Profimedia Images

Cunoscut ca un susținător activ al mișcării QAnon, promovând conturi și mesaje asociate acesteia, Patel a apărut în numeroase podcasturi de extremă dreaptă care promovează teorii ale conspirației. Mai mult, el a inclus motto-ul QAnon „WWG1WGA” și în cărțile sale pentru copii.

El a șocat și când, în cursul audierilor de confirmare, Patel a promovat credințele hinduse, rostind „Jai Shree Krishna” și a atins picioarele părinților săi, gesturi care reflectă moștenirea sa culturală indiană și credința hindusă.

Patel neagă intențiile de răzbunare

Pe lângă cariera sa guvernamentală, Patel este și autor de cărți pro-Trump și membru în conducerea Truth Social, rețeaua de socializare a fostului președinte. Trump l-a descris ca fiind „un luptător pentru adevăr, responsabilitate și Constituție”.

În cartea sa din 2023, „Government Gangsters: The Deep State, the Truth, and the Battle for Our Democracy”, Patel a descris FBI-ul ca fiind o „amenințare pentru popor” dacă nu se iau măsuri drastice. El a folosit termeni precum „gangsteri guvernamentali” și „cârpe criminale” pentru a se referi la oficialii care l-au investigat pe Trump.

Mai mult, Patel a susținut existența unui „stat paralel” format din birocrați nealeși care ar conspira pentru a distruge agenda președintelui Donald Trump. În cartea sa, el detaliază această perspectivă, iar Trump a lăudat lucrarea ca fiind „un plan pentru a pune capăt domniei statului paralel”, scrie ABC.net .

„Vom merge după conspiratori. Nu doar în guvern, ci și în media… Vom merge după voi toți”, a declarat Patel într-un interviu din decembrie 2023.

În decembrie 2024, Patel cerut urmărirea penală a unei lungi liste de persoane pe care le acuza că au conspirat pentru a-l submina pe Trump, inclusiv președintele Biden, vicepreședintele Kamala Harris, fostul secretar de stat Hillary Clinton și directorul FBI demisionar Christopher A. Wray, scria LA Times. Totuși, în cursul audierilor de confirmare, el a negat intențiile de răzbunare și a promis că nu va exista „nicio politizare” în cadrul FBI.

Mai mult, se pare că Patel ar avut legături financiare cu diverse entități străine, inclusiv deținerea de acțiuni în valoare de peste un milion de dolari la o companie de modă fondată în China și colaborări cu producători de armament din Cehia, scrie Mother Jones Daily.

Numirea lui Kash Patel la șefia FBI a fost aprobată la limită, cu un vot de 51-49 în Senat. Majoritatea democraților și chiar câțiva republicani s-au opus. FBI are aproximativ 37.000 de angajați și birouri în peste 60 de țări, iar Patel va avea o influență uriașă asupra activității agenției și schimbările pe care le va face vor fi urmărite atent.

