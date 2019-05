Încântați de distracția în natură, Prințul George (5 ani) și Prințesa Charlotte (4 ani) au fost fotografiați în timp ce jucau desculți într-un pârâu. Mezinul familiei, Prințul Louis (1 an), a alergat pe o potecă din lemn, având în mână o nuia. În tot acest timp, tatăl lor, Ducele de Cambridge, i-a urmărit, cu zâmbetul pe buze.

Mai apoi, Prințesa Charlotte și Prințul Louis, fratele ei mai mic, au încercat să se dea într-un leagăn realizat din frânghii.

Kate Middleton a mărturisit că distracția în natură a fost o sursă de inspirație pentru grădina pe care o va prezenta public marți. Copiii au fost implicați activ, fiind puși să strângă nuiele, mușchi și mici lemne din jurul locuinței lor din Norfolk. Acestea au fost folosite pentru construirea unei colibe în mijlocul grădinii.

În grădina, pe care Kate Middleton a conceput-o pentru a inspira alte familii să se bucure de natură, există o căsuță în copac, o cascadă, o colibă rustică, un loc pentru foc de tabără, precum și buturugi, poteci din piatră și bușteni pe care copiii se pot juca.

"I hope that this woodland that we have created here really inspires families, kids and communities to get outside, enjoy nature and the outdoors and spend quality time together." — The Duchess of Cambridge on the #RHSChelsea Back to Nature Garden pic.twitter.com/286B9TOPGA

