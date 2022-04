„Invazia Rusiei în Ucraina are consecințe teribile, de neînchipuit – imaginile din Bucea și alte orașe din Ucraina trebuie să fie reamintire pentru întreaga lume că trebuie să oprim această agresiune ilegală și că toți cei găsiți vinovați trebuie să plătească! Justiția internațională ar trebui să prevaleze!”, a scris Klaus Iohannis, duminică, pe Twitter.

The Russian invasion of Ukraine has terrible, unspeakable consequences – the images of Bucha&other towns in ?? must be a reminder for the whole world that we must stop this illegal aggression and that all those found responsible must pay! The international justice should prevail!