Străzile din Bucha, acoperite cu trupurile civililor împușcați în cap, cu mâinile legate la spate. Iadul provocat de ruși, ieșit la iveală după retragerea lor

Vă avertizăm că urmează imagini și detalii ce pot avea impact emoțional

Cel puțin 20 de cadavre, toate îmbrăcate în civil, împrăștiate pe o singură stradă din Bucha. Este o scenă văzută de jurnaliștii internaționali, care alături de trupele ucrainene, au intrat în orașul ocupat din primele zile ale invaziei. Unii dintre oameni au fost uciși în timp ce se aflau pe biciclete, alții au căzut lângă mașini perforate de gloanțe. Alții au mâinile legate la spate și sunt împușcați în cap.

„Toți acești oameni au fost împușcați”, a declarat pentru AFP primarul din Bucha, Anatoly Fedoruk, adăugând că alte 280 de cadavre au fost îngropate în gropi comune din oraș.

Într-o postare pe Twitter, unde au fost publicate imagini cu atrocitățile de la Bucha, Ministerul ucrainean al Apărării notează că aici este „Noua Srebrenica”, o referire la masacrul din 1995 din timpul războiului bosniac.

Reporterii Times au numărat șase cadavre de civili pe străzile și trotuarele din Bucha. Nu este clar în ce circumstanțe au murit, dar ambalajul unei rații a soldaților ruși era aruncat lângă trupul unui bărbat împușcat în cap.

Ororile abia ies la iveală. Iar supraviețuitorii abia acum vorbesc despre scenele văzute. Halyna Tovkach, o femeie în vârstă de 55 de ani, încă își caută soțul, ucis de soldații ruși, în timp ce încercau să fugă din oraș.

Femeia a povestit pentru The Guardian cum, pe 5 martie, îngrozite de bombardamentele constante, ea și soțul ei, alături de vecini, hotărâseră să părăsească Bucha. Au ales un traseu către vest și urmau să călătorească într-un convoi. În mașina din față erau vecinii lor, soții Chykmariov și cei doi băieți ai lor, în vârstă de 8 și 4 ani. În spatele lor, Halyna conducea mașina familiei, în care se aflau soțul ei, Oleg, și Tetiana, soacra fiului lor.

La un moment dat, în față a apărut un vehicul blindat rus. „Mașina soților Chykmariov s-a oprit brusc, așa că m-am oprit și eu. Am văzut o ușă deschisă în mașina din față și două picioare căzând. Mi-a venit un gând în minte, că toți sunt uciși. S-a întâmplat atât de repede. Soțul meu a țipat, «întoarce-te, întoarce-te». Apoi am simțit că ceva mi-a lovit umărul drept, un glonț. L-am împins pe soțul meu să coboare din mașină. Dar el nu se mai mișca. Mi-am dat seama că era mort. Apoi am deschis ușa și am fugit”, a povestit femeia de pe patul de spital.

Vecinul lor Oleksandr a reușit și el să iasă din mașina lui. Soția sa și fiii lor au fost uciși, iar el și-a pierdut un picior.

Medicii i-au spus Halynei că dacă glonțul ar fi lovit-o cu un centimetru mai jos, ar fi fost ucisă și ea.

Civilii au fost uciși și în Irpin, potrivit Kyiv Independent, care precizează că pe rețelele sociale a circulat o fotografie cu un mormânt improvizat al unei mame și al fiului ei, care au fost împușcați de soldații ruși în timp ce încercau să fugă din oraș. Vecinii i-au îngropat în curtea blocului lor. Informațiile nu au putut fi verificate independent.

Potrivit autorităților ucrainene, trupele Moscovei au lăsat în urma lor mine și alte feluri de explozivi la Irpin și Bucha. Numai pe 2 aprilie, forțele Ucrainei au găsit și dezactivat 643 de explozibili la Irpin, potrivit Serviciului de Stat de Urgență.

De altfel, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a acuzat sâmbătă că trupele ruse lasă în urmă un „dezastru total” în apropierea Kievului, minând „întregul teritoriu”, inclusiv zone din jurul caselor și cadavrele.

„Lasă explozibili pe întreg teritoriul. Minează case, echipamente, chiar și trupurile oamenilor care au fost uciși. Există o mulțime de fire de declanșare, o mulțime de alte pericole”, a spus Zelenski, într-un mesaj video.

Iar cei care au reușit să supraviețuiască în orașele devastate au pierdut legătura cu lumea exterioară și sunt lipsiți de provizii de săptămâni întregi.

„Aceasta este prima pâine pe care am mâncat-o în 38 de zile”, a spus o femeie pe nume Maria, din Bucha, privind o pungă de plastic cu niște chifle primite de la voluntari, potrivit BBC.

Devastat de bombardamente este și orașul Izium din regiunea estică Harkov, aflată lângă frontiera cu Rusia. Potrivit viceprimarului Vladimir Matsokin, aproximativ 80% din clădirile rezidențiale sunt distruse, iar între 15.000 și 20.000 de civili din oraș și din localitățile învecinate nu au putut părăsi zona și au nevoie de ajutor umanitar, potrivit canalului Nexta.

About 80% of residential buildings are destroyed in #Izyum, #Kharkiv region, according to deputy mayor Vladimir Matsokin.



15 to 20 thousand people in Izyum and the villages below the city are blocked and in need of humanitarian aid. pic.twitter.com/6iqk5doScj