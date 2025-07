Într-un interviu pentru cititorii Libertatea, primul acordat vreodată unei publicații din afara Franței, Laurent de Gaulle a vorbit despre influența exercitată asupra familiei de ilustrul înaintaș.

Laurent de Gaulle este strănepotul lui Charles de Gaulle. Foto: Arhiva personală

Cine a fost Charles de Gaulle

În prezent, Laurent de Gaulle (63 de ani) este viceprimar la Valmondois, o comună aflată la aproximativ 38 de kilometri de Paris. Edilul are rădăcini materne în localitate, datând de la 1838.

Bernard de Gaulle, bunicul său, a fost fratele mai mic al lui Charles de Gaulle, președinte al Franței în perioada 1958-1969 și totodată o figură proeminentă în istorie, în special pentru rolul său de lider în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial și în stabilirea celei de-a V-a republici franceze.

În 1940, Charles de Gaulle a devenit șef al guvernului francez din exil la Londra, iar în 1945 a fost ales prim-ministru de către parlamentul francez. În 1958 a fost ales președinte al Franței, post pe care l-a păstrat până pe 28 aprilie 1969, când a demisionat.

Între 14 şi 18 mai 1968, Charles de Gaulle, a făcut o vizită istorică în România, fiind întâmpinat de sute de mii de oameni la București, Craiova, Pitești și Târgoviște.

Foarte atașat de celebrul său străbunic, Laurent de Gaulle a publicat în 2009 volumul „Une vie sous le regard de Dieu, la foi du Général de Gaulle”, o scurtă biografie a lui Charles de Gaulle din prisma dimensiunii spirituale, o biografie deopotrivă personală și inedită.

Licențiat în Litere la Sorbona, Laurent de Gaulle, născut la 23 septembrie 1961, a studiat și Istoria la Institutul Catolic din Paris. A fost, printre altele, atașat cultural la Ambasada Franței din India și a avut numeroase expoziții fotografice.

O statuie dedicată lui Charles de Gaulle, realizată de sculptorul francez Jean Cardot, a fost instalată pe bulevardul Champs-Élysées, în fața Marelui Palat, în anul 2000. Foto Shutterstock

Cum era Charles de Gaulle în familie

Libertatea: Când ați aflat pentru prima dată cine era străbunicul dumneavoastră?

Laurent de Gaulle: Generalul de Gaulle era fratele bunicului meu. Când m-am născut, el era deja președintele Republicii Franceze. Mi-am dat seama foarte repede că numele meu de familie nu era unul obișnuit.

– Care este prima amintire pe care o aveți legată președintele Charles de Gaulle?

– Cred că a fost cu ocazia alegerilor prezidențiale din 1965, când a vorbit la televizor. Eram copil atunci, dar și acum țin minte apariția sa pe micul ecran și personalitatea sa de excepție, ca și felul său de a vorbi.

– Care este ultima amintire pe care o aveți despre străbunicul dumneavoastră?

– Probabil, dacă nu mă înșel, o ceremonie la Mont Valérien ca omagiu pentru membrii Rezistenței franceze care au fost executați de naziști în Al Doilea Război Mondial. Printre ultimele amintiri se numără și parada de 14 iulie de pe Champs-Élysées din 1968.

– Cum era străbunicul Charles de Gaulle în comparație cu președintele Charles de Gaulle?

– În familie pot spune că era simplu și afectuos, atent cu fiecare dintre noi și cald. Ținea foarte mult la familie.

Coperta cărții scrise de Laurent de Gaulle despre strabunicul său. Foto: arhiva personală

„Sunt un francez liber, cred în Dumnezeu și în patria mea”

– Care a fost cea mai importantă lecție pe care ați învățat-o din viața și cariera președintelui Charles de Gaulle?

– Să te menții întotdeauna cât mai sus și cât mai departe posibil de josnicii și mediocritate, să lucrezi la tine însuți, să-ți forjezi voința în contact cu realitățile, să păstrezi speranța și să lucrezi pentru binele comun fără să obosești niciodată.

– Dacă ar trebui să-l descrieți pe străbunicul dumneavoastră într-o singură frază, care ar fi acea frază?

– „Sunt un francez liber, cred în Dumnezeu și în patria mea”.

– Cum v-a influențat străbunicul dumneavoastră parcursul în viață?

– Cu siguranță prin studiile mele de istorie, am căutat să înțeleg mai bine cine era și cum a reușit să iasă cu bine din situațiile atât de dificile cu care s-a confruntat. Am ales inițial să lucrez în serviciul public, din preocupare pentru binele comun și dintr-o concepție foarte înaltă despre acțiunea politică. El este cel care mi-a insuflat pasiunea pentru epopeea Franței și astfel am putut să mă angajez într-o căutare personală pentru a-l descoperi mai bine, prin cercetări ce m-au determinat să scriu o carte: „Une vie sous le regard de Dieu, La foi du Général de Gaulle” (O viață sub privirea lui Dumnezeu, Credința generalului de Gaulle), apărută la Editura Toucan din Paris.

Laurent de Gaulle oferind autografe. Foto: Facebook

– Viziunea generalului de Gaulle poate fi aplicată în zilele noastre?

– Viziunea generalului de Gaulle îi este proprie. Ceea ce s-ar putea aplica astăzi este o metodă riguroasă, bazată pe realitățile istorice, geografice și economice ale lumii. Un pragmatism riguros asociat cu o viziune care vede mai departe decât pe termen foarte scurt.