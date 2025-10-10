Ce se schimbă pentru minorități

Proiectul de lege (care se află încă la Senat, în calitate de prim for) al cărui principal inițiator este Claudiu Năsui a pus pe jar Coaliția, mai ales după ce liberalii au primit undă verde de la Ilie Bolojan să îl voteze, susțin sursele Libertatea. Demersul ar vrea să pună în aplicare parțial referendumul din 2009, când majoritatea celor care au mers la urne au cerut 300 de parlamentari. Însă actuala formă, pe lângă diminuarea numărului de aleși pe circumscripții, a umblat și la unul din articolele referitoare la minorități.

Mai precis, noua formă spune așa: „Organizațiile cetățenilor aparținând unei minorități, legal constituite, care nu au obținut în alegeri cel puțin un mandat de deputat sau de senator au dreptul, potrivit art. 62 alin (2) din Constituția României, republicată, la un mandat de deputat, dacă au obținut, pe întreaga țară, un număr de voturi egal cu numărul mediu de voturi valabil exprimate pe țară pentru alegerea unui deputat”.

În formă aflată în vigoare în prezent, minoritățile beneficiază de încă un aspect juridic favorabil, ceea ce face viața lor infinit mai ușoară pentru a accede cu ce puțin un om în Parlament.

Coaliția analizează scăderea salariilor cu 10% în toată administrația de stat pentru 2026
Recomandări
Coaliția analizează scăderea salariilor cu 10% în toată administrația de stat pentru 2026

„Organizațiile cetățenilor aparținând unei minorități naționale, legal constituite, care nu au obținut în alegeri cel puțin un mandat de deputat sau de senator au dreptul, potrivit art. 62 alin. (2) din Constituția României, republicată, la un mandat de deputat, dacă au obținut, pe întreaga țară, un număr de voturi egal cu cel puțin 5% din numărul mediu de voturi valabil exprimate pe țară pentru alegerea unui deputat.

Numărul mediu de voturi valabil exprimate pe țară pentru alegerea unui deputat reprezintă partea întreagă, nerotunjită, a raportului dintre numărul de voturi valabil exprimate obținute la nivel național de toate partidele politice, alianțele politice, alianțele electorale sau organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale care au întrunit condiția de prag electoral, voturile valabil exprimate obținute de candidații independenți care au primit mandate și numărul total de mandate pentru Camera Deputaților potrivit anexei nr. 1”, prevede actuala formă a legii privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților.

Adică pentru alegerea unui reprezentant nu trebuie media voturilor unui deputat ales la nivel național, medie făcută doar din rezultatele partidelor, alianțelor și organizațiilor minorităților care au făcut pragul, ci 5% din această medie. Pe scurt, sarcina în prezent e de 20 de ori mai ușoară față de ceea ce prevede Legea Năsui de reducere a numărului de parlamentari.

„Pragul” special cu număr modic de voturi

La ultimele alegeri pentru Camera Deputaților și Senat, calculele Libertatea arată că numărul mediu de voturi pentru un mandat de deputat a fost de 25.396 de voturi. În schimb, acel „prag” special pentru minorități a fost de 1.269,8 voturi, adică minimul de voturi pentru a putea o organizație a minorităților să aibă reprezentare parlamentară.

În afară de UDMR, care depășește acest „prag” special, precum și pe cel alternativ (o soluție introdusă în legislație tocmai pentru o situație în care Uniunea nu ar face 5%), cel mai aproape de a avea șase pe noua formă a legii e Asociația Partida Romilor „Pro-Europa”, care a avut 13.881 de voturi în toată țara. Așadar, pe forma în vigoare și-a bifat norma, însă la o eventuală schimbare legislativă ar fi doar la jumătate din voturi.

Singurii care au mai depășit borna de 10.000 de voturi au fost cei de la Asociația Macedonenilor din România, cu 13.800 de voturi. În rest, majoritatea au obținut doar câteva mii de voturi.

Sub 5.000 de voturi sunt chiar mai multe organizații naționale. În partea de jos a rezultatelor e Forumul Cehilor din România, cu 2.817 voturi, care d-abia a atins limita minimă pe actuala legislație. Sunt urmați de Asociația Italienilor din România, cu 4.128 de voturi. 4.215 voturi au avut și cei de la Uniunea Polonezilor din România, iar 4.413 voturi cei de la Uniunea Croaților din România. Tot în jurul acestor numere au fost și cei de la Uniunea Democrată Turcă din România, cu 4.547 de voturi, în timp ce Uniunea Culturală a Rutenilor din România a avut 4.571.

Sub 5.000 de voturi la ultimele parlamentare au mai fost cei de la Uniunea Armenilor din România, din care face parte și liderul de Grup parlamentar al minorităților, Varujan Pambuccian, cu 4.747, dar și Uniunea Democrată a Tătarilor Turcomusulmani din România, cu 4.908 voturi.

Cazul specific al UDMR

În varianta propusă de Claudiu Năsui multe dintre locurile din Parlament care s-ar pierde ar fi exact în județele cu reprezentare mare a celor din UDMR și unde formațiunea condusă de Kelemen Hunor are și în prezent aleși.

De exemplu, în Covasna și Harghita UDMR are toți cei șase, respectiv șapte parlamentari, prin noua aritmetică cele două județe vor avea trei parlamentari, respectiv patru. Deci, din start ar pierde șase.

Să luăm și alte două județe cu reprezentare semnificativă a UDMR: Mureș și Satu Mare. În Mureș UDMR are în prezent șase din cei 12 parlamentari. Pe noua variantă Mureșul ar avea doar opt, scăderea drastică fiind la deputați (cu trei în minus).

În județul Satu Mare, UDMR are doi din cinci deputați și ambii senatori. În noua formulă totalul parlamentarilor ar fi cinci, nu opt.

În legislatura 2024-2028, UDMR are 22 de deputați și 10 senatori.

Aplicarea simplă a recensământului

Libertatea a semnalat din luna august a anului trecut faptul că dacă Parlamentul ar „actualiza” numărul de deputați și senatori la datele din ultimul recensământ, fără a umbla deloc la norma de reprezentare, nu mai puțin de 66 de locuri ar fi eliminate. Mai precis, nu am mai avea un Parlament de 466 (cum a fost gândit teoretic actualul legislativ) sau 464 (cum este, pentru că două mandate pentru POT de la Senat nu au fost atribuite, pentru că nu aveau listă în județele respective), ci am avea 400 sau 398 de aleși.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
5 știri by Libertatea - Actualitate: Dacia a lansat noul concept Hipster, iar Dumitru Dragomir, la un pas să scape după o mită de 3 milioane de euro

Reportajele și anchetele sunt mari consumatoare de timp și resurse. Din acest motiv, te invităm să susții munca jurnaliștilor printr-o donație. Aici găsești mai multe opțiuni prin care poți contribui la dezvoltarea altor materiale similare: libertatea.ro/sustine. Îți suntem recunoscători că ne citești și că ești alături de noi.

Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Irina Tănase, fosta iubită a lui Liviu Dragnea, nu a mai fost în centrul atenției și nu s-au mai știut detalii despre ea. Imaginile apărute au stârnit un val de reacții. Cum arată
Viva.ro
Irina Tănase, fosta iubită a lui Liviu Dragnea, nu a mai fost în centrul atenției și nu s-au mai știut detalii despre ea. Imaginile apărute au stârnit un val de reacții. Cum arată
Să fie asta răzbunarea Doinei Teodoru? După despărțirea de Scărlătescu, actrița a fost prinsă în tandrețuri cu un coleg de-al MasterChefului! Mai tânăr și mai zvelt, el i-a readus zâmbetul pe buze / FOTO
Unica.ro
Să fie asta răzbunarea Doinei Teodoru? După despărțirea de Scărlătescu, actrița a fost prinsă în tandrețuri cu un coleg de-al MasterChefului! Mai tânăr și mai zvelt, el i-a readus zâmbetul pe buze / FOTO
Anunțul momentului despre Nicole Kidman! Actrița a luat o decizie NEAȘTEPTATĂ în contextul divorțului de Keith Urban: "O necesitate"
Elle.ro
Anunțul momentului despre Nicole Kidman! Actrița a luat o decizie NEAȘTEPTATĂ în contextul divorțului de Keith Urban: "O necesitate"
gsp
„Profesore, ce mașină ai?”. Răspunsul lui Radu Paraschivescu lăsat „mască” pe Ilie Dumitrescu
GSP.RO
„Profesore, ce mașină ai?”. Răspunsul lui Radu Paraschivescu lăsat „mască” pe Ilie Dumitrescu
Toto Dumitrescu s-a prezentat la Judecătoria Sectorului 1: „Sunt victima consumului, opriți drogurile”
GSP.RO
Toto Dumitrescu s-a prezentat la Judecătoria Sectorului 1: „Sunt victima consumului, opriți drogurile”
Parteneri
Soția lui Ștefan Hrușcă e topmodel. Cum arată misterioasa doamnă Hrușcă. Viața secretă a solistului nostru, în Canada! Îl cheamă STEVEN, are două case superbe, o soție ravisantă și doi copii adulți în toată firea
Libertateapentrufemei.ro
Soția lui Ștefan Hrușcă e topmodel. Cum arată misterioasa doamnă Hrușcă. Viața secretă a solistului nostru, în Canada! Îl cheamă STEVEN, are două case superbe, o soție ravisantă și doi copii adulți în toată firea
„În patul meu nu-mi doresc copii!”. Laura Cosoi, declarații incredibile despre viața de mamă a 4 fetițe. Și asta nu e tot: “Trebuie să mănânc prima, dacă mi-e foame! Nu copiii! Val de comentarii la adresa ei
Avantaje.ro
„În patul meu nu-mi doresc copii!”. Laura Cosoi, declarații incredibile despre viața de mamă a 4 fetițe. Și asta nu e tot: “Trebuie să mănânc prima, dacă mi-e foame! Nu copiii! Val de comentarii la adresa ei
Cine este soțul misterios al Marei Bănică de la Asia Express. S-au cunoscut în avion și a cerut-o în căsătorie prin poștă
Tvmania.ro
Cine este soțul misterios al Marei Bănică de la Asia Express. S-au cunoscut în avion și a cerut-o în căsătorie prin poștă

Alte știri

Black Friday 2025: Ce trebuie să știe românii pentru cumpărături sigure. Perioada legală de monitorizare a prețurilor a început
Știri România 14:18
Black Friday 2025: Ce trebuie să știe românii pentru cumpărături sigure. Perioada legală de monitorizare a prețurilor a început
5 știri by Libertatea - Actualitate: Dacia a lansat noul concept Hipster, iar Dumitru Dragomir, la un pas să scape după o mită de 3 milioane de euro
Știri România 14:06
5 știri by Libertatea – Actualitate: Dacia a lansat noul concept Hipster, iar Dumitru Dragomir, la un pas să scape după o mită de 3 milioane de euro
Parteneri
Ziua în care românii au fost dați pe mâna rușilor. Încă de acum 300 de ani visau să ocupe Principatele
Adevarul.ro
Ziua în care românii au fost dați pe mâna rușilor. Încă de acum 300 de ani visau să ocupe Principatele
Dezvăluiri despre israelianul Eissat, debutant în naţionala României care nu vorbeşte limba română
Fanatik.ro
Dezvăluiri despre israelianul Eissat, debutant în naţionala României care nu vorbeşte limba română
Românii, loviți din plin în 2026: TVA de 24%, accize mai mari și noi taxe
Financiarul.ro
Românii, loviți din plin în 2026: TVA de 24%, accize mai mari și noi taxe
Superliga.ro (P)
Cu ce rămânem după etapa a 12-a din Superliga
Cu ce rămânem după etapa a 12-a din Superliga
Pospelov: „Am luat cu mine din Ucraina puterea de a nu renunța niciodată”
Pospelov: „Am luat cu mine din Ucraina puterea de a nu renunța niciodată”
Parteneri
Doina Teodoru, alături de un alt bărbat după despărțirea de Cătălin Scărlătescu. Despre cine este vorba și cum au fost surprinși pe stradă
Elle.ro
Doina Teodoru, alături de un alt bărbat după despărțirea de Cătălin Scărlătescu. Despre cine este vorba și cum au fost surprinși pe stradă
Lecția de președinție. Traian Băsescu l-a sfătuit pe Nicușor Dan să scape de Bolojan și i-a spus și cum să o facă. "Eu am experiența"
Unica.ro
Lecția de președinție. Traian Băsescu l-a sfătuit pe Nicușor Dan să scape de Bolojan și i-a spus și cum să o facă. "Eu am experiența"
Imagini pe care nu le-ai mai văzut! Cum arăta Viorica Dăncilă în tinerețe, când l-a adoptat pe fiul ei. Toți s-au uitat la părul ei care era cu totul altfel!
Viva.ro
Imagini pe care nu le-ai mai văzut! Cum arăta Viorica Dăncilă în tinerețe, când l-a adoptat pe fiul ei. Toți s-au uitat la părul ei care era cu totul altfel!

Monden

Micutzu, Anca Dinicu și Maurice Munteanu, cu mâinile la ochi în timpul unui număr de la „The Ticket”. Ce se întâmplă pe scenă
Stiri Mondene 14:19
Micutzu, Anca Dinicu și Maurice Munteanu, cu mâinile la ochi în timpul unui număr de la „The Ticket”. Ce se întâmplă pe scenă
Tensiuni între Smiley și Tudor Chirilă la „Vocea României”. Theo Rose a izbucnit în lacrimi
Stiri Mondene 14:00
Tensiuni între Smiley și Tudor Chirilă la „Vocea României”. Theo Rose a izbucnit în lacrimi
Parteneri
Petrecere surpriză la PRO TV! Iulia Pârlea și-a aniversat ziua alături de colegi, iar Andreea Esca a dat totul de gol pe Instagram!
TVMania.ro
Petrecere surpriză la PRO TV! Iulia Pârlea și-a aniversat ziua alături de colegi, iar Andreea Esca a dat totul de gol pe Instagram!
Cod galben de vânt puternic în mai multe regiuni din ţară. Rafale de până la 120 km/h la munte
ObservatorNews.ro
Cod galben de vânt puternic în mai multe regiuni din ţară. Rafale de până la 120 km/h la munte
Imagini rare cu Diana Dumitrescu după ce s-a pocăit! Cum a fost surprinsă la biserica penticostală și ce a spus la microfon. Val de reacții și sute de comentarii, ce i-au spus oamenii, fără ezitare
Libertateapentrufemei.ro
Imagini rare cu Diana Dumitrescu după ce s-a pocăit! Cum a fost surprinsă la biserica penticostală și ce a spus la microfon. Val de reacții și sute de comentarii, ce i-au spus oamenii, fără ezitare
Parteneri
„Știu că vinde, dar asta e deja vulgar!”. Scandal în Italia între prezentatoare
GSP.ro
„Știu că vinde, dar asta e deja vulgar!”. Scandal în Italia între prezentatoare
Vloggerii români care s-au apropiat de stadionul grandios din Așgabat, unul dintre cele mai misterioase și inaccesibile orașe ale lumii » Opulență dusă la alt nivel
GSP.ro
Vloggerii români care s-au apropiat de stadionul grandios din Așgabat, unul dintre cele mai misterioase și inaccesibile orașe ale lumii » Opulență dusă la alt nivel
Parteneri
Un bărbat a turnat benzină pe el și pe mașină într-o stație de carburanți din Timișoara
Mediafax.ro
Un bărbat a turnat benzină pe el și pe mașină într-o stație de carburanți din Timișoara
Emil Gânj a ieșit din locul în care s-a ascuns. Unde i-au găsit polițiștii urmele
StirileKanalD.ro
Emil Gânj a ieșit din locul în care s-a ascuns. Unde i-au găsit polițiștii urmele
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și ia rămas-bun și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte | EXCLUSIV
Wowbiz.ro
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și ia rămas-bun și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte | EXCLUSIV
Promo
Zâmbet impecabil la orice vârstă!
Advertorial
Zâmbet impecabil la orice vârstă!
Descoperă secretul unei case de vis
Advertorial
Descoperă secretul unei case de vis
Parteneri
"Ioana nu este moartă" - Prietenii jurnalistei Ioana Popescu aruncă totul în aer
Wowbiz.ro
"Ioana nu este moartă" - Prietenii jurnalistei Ioana Popescu aruncă totul în aer
Doliu în lumea filmului. S-a stins un actor iubit de mulți români
Redactia.ro
Doliu în lumea filmului. S-a stins un actor iubit de mulți români
Ce este atonia uterină, afecțiunea din cauza căreia a murit Mădălina. Tânăra polițistă de 29 de ani s-a stins din viață imediat după ce a născut natural
KanalD.ro
Ce este atonia uterină, afecțiunea din cauza căreia a murit Mădălina. Tânăra polițistă de 29 de ani s-a stins din viață imediat după ce a născut natural

Politic

Legea care pune coaliția pe jar: Parlament cu 300 de aleși. Pe noua formulă, doar o minoritate ar mai intra în forul legislativ
Analiză
Politică 14:00
Legea care pune coaliția pe jar: Parlament cu 300 de aleși. Pe noua formulă, doar o minoritate ar mai intra în forul legislativ
Viktor Orban, cu un pahar în mână, cântă într-un local din Cluj: „Nu plecăm de aici”. Ce a sărbătorit premierul maghiar
Politică 10:30
Viktor Orban, cu un pahar în mână, cântă într-un local din Cluj: „Nu plecăm de aici”. Ce a sărbătorit premierul maghiar
Parteneri
De ce cad copaci în București la fiecare furtună. Cine e de vină și ce ar trebui făcut și nu se face
Spotmedia.ro
De ce cad copaci în București la fiecare furtună. Cine e de vină și ce ar trebui făcut și nu se face
Cine este fotbalistul ofertat de Dinamo, marele câștig al naționalei României după 2-1 cu Moldova: “Joacă titular următorii 10 ani”
Fanatik.ro
Cine este fotbalistul ofertat de Dinamo, marele câștig al naționalei României după 2-1 cu Moldova: “Joacă titular următorii 10 ani”
Pot fi imitate efectele Ozempic prin dietă? Alimentele cu care ai cea mai mare șansă de reușită
Spotmedia.ro
Pot fi imitate efectele Ozempic prin dietă? Alimentele cu care ai cea mai mare șansă de reușită