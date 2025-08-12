„Împărtăşim convingerea că o soluţie diplomatică trebuie să protejeze interesele vitale de securitate ale Ucrainei şi ale Europei”, iar „negocieri semnificative pot avea loc numai în contextul unui armistiţiu sau al reducerii ostilităţilor”, afirmă liderii de stat din Uniunea Europeană într-o declarație comună convenită luni seara târziu şi publicată marţi.

Viktor Orban, calul troian al Rusiei

Declarația nu a fost semnată de premierul ungar Viktor Orban, care, potrivit spuselor lui Donald Trump, i-a transmis președintelui american că Rusia nu poate fi învinsă pe câmpul de luptă. Premierul ungar joacă de mai mult timp rolul de cal troian al Rusiei, răspândind propaganda Kremlinului și apărându-i interesele împotriva UE și NATO.

De altfel, ministrul ungar de externe Péter Szijjártó l-a sunat luni pe prim-vicepremierul rus Denis Manturov după videoconferința avută cu omologii săi din UE. „Am reafirmat poziţia Ungariei, conform căreia războiul din Ucraina poate fi rezolvat nu pe câmpul de luptă, ci la masa tratativelor; iar soluţia poate fi oferită cu cea mai mare probabilitate de un acord între Statele Unite şi Rusia. Prin urmare, Ungaria salută şi aşteaptă cu mare interes întâlnirea dintre preşedintele american şi cel rus”, a declarat şeful diplomaţiei ungare după discuția purtată cu Manturov.

Planul premierului ungar în avansarea agendei lui Putin

Potrivit agenţiei de presă TASS, un instrument de propagandă al Kremlinului, Ungaria a asigurat Rusia că va face tot posibilul pentru a bloca Uniunea Europeană să-și avanseze punctele de vedere înainte de întâlnirea programată pentru vineri în Alaska între Donald Trump și liderul rus Vladimir Putin.

Viktor Orban vrea ca întâlnirea să fie un „succes”, mai exact ca Ucraina să cedeze teritorii, Rusia să fie întărită pe cale diplomatică după ce nu a putut obține succese militare majore și securitatea Europei să fie vulnerabilă la alte potențiale conflicte militare pentru extinderi teritoriale.

UE face apel la „unitate transatlantică”

Șefa diplomației europene Kaja Kallas a declarat luni că este nevoie de „unitate transatlantică, sprijin pentru Ucraina şi presiune asupra Rusiei” pentru a pune capăt războiului din Ucraina şi pentru „a preveni o viitoare agresiune rusă în Europa”.

Kallas a mai spus că UE va lucra la un al 19-lea pachet de sancţiuni împotriva Rusiei şi a avertizat în privinţa concesiilor faţă de regimul Moscova, în condiţiile în care Donald Trump a vorbit deja despre unele „schimburi teritoriale”, adică cedări teritoriale, pe care Ucraina ar trebui să le accepte în fața părții agresoare.

Volodimir Zelenski avertizează că Rusia nu se va opri în Ucraina

La rândul său, preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a avertizat luni că orice concesii făcute Rusiei nu o vor convinge să înceteze luptele şi că este nevoie de mai multă presiune asupra regimului de la Moscova.

Zelenski a avertizat că Putin pregăteşte noi ofensive şi a îndemnat ţările să menţină sancţiunile asupra Moscovei până când Ucraina primeşte garanţii de securitate. Șeful statului ucrainean a vorbit luni cu liderii Indiei şi Arabiei Saudite într-un efort de a mobiliza sprijinul pentru țara sa dincolo de Europa, înainte de întâlnirea dintre Trump și Putin.

Germania a convocat o reuniune a liderilor de stat din UE

Germania a convocat pentru miercuri o videoconferință a liderilor de stat din UE pentru a discuta cum să exercite presiuni asupra Rusiei înainte de o convorbire între aliații europeni și Trump. Zelenski şi oficialii UE şi NATO sunt aşteptaţi să participe la această reuniune.

Revenind la declarația comună, UE salută eforturile de pace ale preşedintelui american, însă respinge orice „schimb de teritorii”. De asemenea, liderii europeni promit să ajute în continuare Ucraina, inclusiv militar, şi cer garanţii de securitate pentru țara atacată de Rusia.

Declarația comună a UE

News.ro redă integral declaraţia comună a liderilor din Uniunea Europeană:

„Noi, liderii Uniunii Europene, salutăm eforturile preşedintelui Trump de a pune capăt războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei şi de a instaura o pace şi o securitate juste şi durabile pentru Ucraina.

O pace justă şi durabilă, care să aducă stabilitate şi securitate, trebuie să respecte dreptul internaţional, inclusiv principiile independenţei, suveranităţii şi integrităţii teritoriale, precum şi principiul caracterului inviolabil al frontierelor internaţionale.

Poporul ucrainean trebuie să aibă libertatea de a decide asupra viitorului său. Calea către pace în Ucraina nu poate fi decisă fără Ucraina. Negocierile semnificative pot avea loc numai în contextul unui încetare a focului sau al reducerii ostilităţilor.

Avertisment asupra securității europene

Războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei are implicaţii mai largi pentru securitatea europeană şi internaţională. Împărtăşim convingerea că o soluţie diplomatică trebuie să protejeze interesele vitale de securitate ale Ucrainei şi ale Europei.

Uniunea Europeană, în coordonare cu SUA şi cu alţi parteneri care împărtăşesc aceeaşi viziune, va continua să acorde sprijin politic, financiar, economic, umanitar, militar şi diplomatic Ucrainei, în contextul exercitării de către aceasta a dreptului său inerent la autoapărare. De asemenea, va continua să menţină şi să impună măsuri restrictive împotriva Federaţiei Ruse.

O Ucraină capabilă să se apere în mod eficient este parte integrantă a oricăror garanţii de securitate viitoare. Uniunea Europeană şi statele membre sunt pregătite să contribuie în continuare la garanţiile de securitate pe baza competenţelor şi capacităţilor lor respective, în conformitate cu dreptul internaţional şi cu respectarea deplină a politicii de securitate şi apărare a anumitor state membre şi ţinând seama de interesele de securitate şi apărare ale tuturor statelor membre.

Uniunea Europeană subliniază dreptul inerent al Ucrainei de a-şi alege propriul destin şi va continua să sprijine Ucraina pe calea sa către aderarea la UE”.

