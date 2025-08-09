Oficialul respectiv nu a menționat locul desfășurării summitului, dar sunt luate în calcul Emiratele Arabe Unite, Elveția, Ungaria și Roma (Italia). Nu se știe deocamdată dacă președintele ucrainean Volodimir Zelenski va fi prezent pentru eventuale discuții bilaterale sau tripartite.

Kremlinul a furnizat o listă cu cereri pentru un posibil armistițiu, iar Statele Unite discută această listă cu Ucraina și aliații europeni.

Donald Trump i-a găzduit vineri la Casa Albă pe liderul azer Ilham Aliev și premierul armean Nikol Pașinian pentru semnarea unui acord de pace istoric între reprezentanții celor două țări din Caucaz. El s-a folosit de această ocazie pentru a face declarații pe tema întrevederii preconizate cu Putin.

Liderul de la Casa Albă a confirmat că se va întâlni cu liderul de la Kremlin, dar a refuzat să menționeze locul summitului. El a spus în schimb că se discută despre posibile schimburi de teritorii ca parte a acordului de pace.

„Plănuim să anunțăm o întâlnire cu Rusia. (…) Zelenski trebuie să fie pregătit să semneze ceva pentru a pune capăt războiului din Ucraina”, a declarat Trump.

„De fapt, nimic nu e ușor. Este foarte complicat. Vor exista unele schimburi de teritorii în beneficiul ambelor părți, dar vom vorbi despre asta fie mai târziu, fie mâine”, a adăugat președintele american.

Recomandări Modificările pentru pensiile private urmăresc doar interesele industriei, spune directorul AURSF. Este o măsură ilegală și neconstituțională, acuză un liberal

Potrivit unor surse citate de Bloomberg, ar fi vorba ca Ucraina să cedeze în întregime regiunile Donețk, Lugansk și peninsula Crimeea, anexată ilegal de Rusia în martie 2014. Anterior, Putin cerea și alte două regiuni pe lângă cele menționate, și anume Herson și Zaporojie. Nu este clar deocamdată dacă Kremlinul este dispus să-și retragă trupele din teritoriile pe care le ocupă în Herson și Zaporojie sau va cere să le mențină pe actualele linii ale frontului.

O eventuală cedare a întregii regiuni Donbas ar necesita ca Volodimir Zelenski să ordone retragerea trupelor din părțile apărate de armata ucraineană, oferindu-i astfel Rusiei o victorie pe care armata sa nu a putut-o obține pe cale militară.

Șeful statului ucrainean a declarat în repetate rânduri că nu este dispus să cedeze teritorii Rusiei. Totuși, nu este exclusă organizarea unui referendum în acest sens.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE