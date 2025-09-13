Cum funcționează campania Lidl

Pentru a beneficia de promoție, clienții trebuie să urmeze câțiva pași simpli:

să aducă ambalaje cu sigla SGR și să le depună în aparatele de colectare din magazinele Lidl;

să utilizeze voucherul eliberat de aparat pentru cumpărături în perioada campaniei, scanând cardul Lidl Plus la casă;

în funcție de valoarea voucherelor SGR folosite, Lidl va trimite ulterior în aplicație un cupon de cumpărături, disponibil între 22 – 28 septembrie 2025.

Câți bani poți primi de la Lidl pentru ambalajele reciclate

Valoarea cuponului se calculează în funcție de suma totală a voucherelor SGR utilizate:

pentru vouchere între 10 și 14,99 lei → cupon de 10 lei;

pentru vouchere între 15 și 19,99 lei → cupon de 15 lei;

pentru vouchere între 20 și 24,99 lei → cupon de 20 lei;

pentru vouchere de minim 25 lei → cupon de 25 lei (valoarea maximă).

Indiferent de valoarea atinsă, fiecare client primește un singur cupon, cuprins între 10 și 25 lei.

Campania „Reciclează și câștigă cu Lidl Plus” a ajuns la a treia ediție. Lansată în 2019 ca proiect-pilot, inițiativa a fost extinsă treptat, iar în prezent toate magazinele Lidl din țară sunt dotate cu aparate de colectare (RVM), capabile să preia până la 45 de ambalaje pe minut.

