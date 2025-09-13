Cuprins:
Cum funcționează campania Lidl
Pentru a beneficia de promoție, clienții trebuie să urmeze câțiva pași simpli:
- să aducă ambalaje cu sigla SGR și să le depună în aparatele de colectare din magazinele Lidl;
- să utilizeze voucherul eliberat de aparat pentru cumpărături în perioada campaniei, scanând cardul Lidl Plus la casă;
- în funcție de valoarea voucherelor SGR folosite, Lidl va trimite ulterior în aplicație un cupon de cumpărături, disponibil între 22 – 28 septembrie 2025.
Câți bani poți primi de la Lidl pentru ambalajele reciclate
Valoarea cuponului se calculează în funcție de suma totală a voucherelor SGR utilizate:
- pentru vouchere între 10 și 14,99 lei → cupon de 10 lei;
- pentru vouchere între 15 și 19,99 lei → cupon de 15 lei;
- pentru vouchere între 20 și 24,99 lei → cupon de 20 lei;
- pentru vouchere de minim 25 lei → cupon de 25 lei (valoarea maximă).
Indiferent de valoarea atinsă, fiecare client primește un singur cupon, cuprins între 10 și 25 lei.
Campania „Reciclează și câștigă cu Lidl Plus” a ajuns la a treia ediție. Lansată în 2019 ca proiect-pilot, inițiativa a fost extinsă treptat, iar în prezent toate magazinele Lidl din țară sunt dotate cu aparate de colectare (RVM), capabile să preia până la 45 de ambalaje pe minut.
Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro
Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.