Cererea de ambalaje de unică folosință pentru băuturile de tot felul continuă să crească de la an la an, iar cele mai multe astfel de ambalaje sunt folosite o singură dată înainte să devină deșeuri. Din păcate, un număr însemnat de ambalaje ajung în natură, în mări, oceane și pe străzi, iar în acest context sistemele de garanție și returnare joacă un rol esențial în prevenirea poluării mediului înconjurător. De altfel, este bine-cunoscut faptul că acest tip de politici sunt foarte eficiente, iar sistemele performante de preluare a ambalajelor returnabile recuperează de obicei peste 90% din totalul ambalajelor existente pe piață. În plus, dincolo de aspectul pur ecologic, aceste sisteme oferă stimulente financiare prin care consumatorii returnează ambalajele post-consum cu scopul ca acestea să fie reciclate.