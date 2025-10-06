Liechtenstein, salarii de până la 8.000 de euro și cazare gratuită

Între munții Elveției și Austriei există un loc unde viața curge altfel. Se numește Liechtenstein, cel mai bogat stat din Europa. Micul stat alpin, cu o economie solidă și un nivel de trai ridicat, oferă zeci de locuri de muncă, multe dintre ele disponibile și pentru cetățenii români care îndeplinesc condițiile legale și dețin permis de ședere valabil. Salariile pot depăși 8.000 de euro pe lună, iar unele locuri de muncă oferă inclusiv cazare gratuită. Totul prin rețeaua EURES – Serviciul European de Ocupare a Forței de Muncă, iar posturile merg de la menajere și operatori până la frizeri și personal în logistică.

Liechtenstein nu impresionează doar prin peisajul său spectaculos, ci și printr-o economie puternică, având unul dintre cele mai ridicate PIB-uri pe cap de locuitor din lume. Iar succesul său se datorează, în mare parte, politicilor fiscale avantajoase, cu un impozit pe profit de doar 12,5% și un TVA general de 8,1%, comparativ cu 21% în România.

Cele mai bine plătite joburi în Liechtenstein

Pe lângă mediul fiscal favorabil, Liechtenstein oferă și salarii generoase. Salariul mediu se situează în jurul valorii de 6.800 de franci elvețieni (CHF) brut pe lună, echivalentul a aproximativ 7.150 de euro, relatează publicația spaniolă Noticias Trabajo.

Salariile mai mici pornesc de la 2.500 CHF (circa 2.630 de euro), însă profesioniștii cu experiență și poziții de conducere pot câștiga peste 10.000 CHF (aproximativ 10.500 de euro) lunar.

Cele mai bine plătite joburi sunt:

director general – 16.740 CHF (circa 15.227 de euro);

director IT – 14.328 CHF (13.042 de euro);

director de call-center – 14.207 CHF (12.948 de euro).

Cele mai modeste salarii sunt pentru posturile de:

asistent creșă – 2.224 CHF (2.024 de euro);

consilier social – 2.564 CHF (2.332 de euro);

croitor/modist – 2.585 CHF (2.351 de euro).

Cum poți lucra în Liechtenstein

Pentru a lucra în Liechtenstein, cunoașterea limbii germane este recomandată – deși nu obligatorie -, iar stăpânirea acesteia poate deschide multe oportunități profesionale. Toate ofertele sunt publicate pe portalul rețelei EURES, care are ca scop creșterea mobilității forței de muncă în spațiul european.

Printre ultimele oferte publicate se numără:

Cuplu pentru servicii domestice – contract permanent, cu beneficii sociale și cazare gratuită. Se cere experiență sau formare în întreținerea locuinței și cunoștințe de germană.

Menajeră full-time – contract permanent, salariu peste medie și beneficii sociale; necesară experiență și cunoașterea limbii germane.

Operator utilaje de tratare a suprafețelor și cuptoarelor – contract temporar, normă întreagă.

Operator de montaj – contract temporar 100%, salariu în funcție de experiență.

Lucrător logistică – contract temporar 100%, salariu conform experienței.

Menajeră într-un cămin – oferă cazare (nu este clar dacă este inclusă în salariu), venituri peste medie și beneficii sociale.

Frizer – contract stabil într-o frizerie premium, salariu competitiv și condiții avantajoase.

Toate posturile pot fi consultate pe portalul EURES, unde candidații pot aplica direct în funcție de profilul lor profesional.

Ce condiții trebuie să îndeplinească cei care vor să lucreze în Liechtenstein

Deși Liechtenstein nu face parte din Uniunea Europeană, este membru al Spațiului Economic European (SEE). Pentru a lucra acolo este necesar un permis de ședere, deoarece nu există libertate deplină de circulație a forței de muncă.

Tipuri de permise:

Permis de scurtă durată (L): pentru contracte de până la 12 luni, reînnoibil în cazuri speciale.

Permis de rezidență (B): pentru șederi mai lungi de 12 luni, reînnoibil la fiecare cinci ani.

Permis de rezidență permanentă: după 5 ani de ședere continuă.

Permis de stabilire (C): după 10 ani de rezidență.

Permis de navetist: pentru cei care locuiesc într-o țară vecină, dar lucrează în Liechtenstein.

Cum funcționează sistemul fiscal și impozitele în Liechtenstein

Sistemul fiscal din Liechtenstein este considerat competitiv și prietenos pentru afaceri, ceea ce îl face atractiv pentru companii și investitori. Există taxe principale precum:

Impozitul pe venitul personal (Erwerbssteuer), aplicat asupra veniturilor individuale;

Impozitul pe profit (Ertragssteuer), perceput asupra câștigurilor companiilor;

Impozitul pe câștigurile de capital din proprietăți imobiliare (Grundstücksgewinnsteuer);

Impozitul pe avere (Vermögenssteuer), un impozit aplicat asupra averilor personale.

Liechtenstein are un regim fiscal care include tratate pentru evitarea dublei impuneri, de exemplu cu România, care reglementează modul de impozitare pentru a preveni impozitarea dublă a acelorași venituri. Pe lângă acestea, Liechtenstein respectă standardele internaționale de transparență fiscală, inclusiv schimbul automat de informații financiare cu Uniunea Europeană și alte state membre, conform unor acorduri și directive europene.

Deși a avut reputația de paradis fiscal, principatul a adoptat măsuri pentru a-și conforma legislația fiscală cu cerințele internaționale. Sistemul fiscal este structurat astfel încât să stimuleze investițiile și dezvoltarea economiei, oferind deduceri și facilități fiscale în anumite condiții.

