Liechtenstein, salarii de până la 8.000 de euro și cazare gratuită

Între munții Elveției și Austriei există un loc unde viața curge altfel. Se numește Liechtenstein, cel mai bogat stat din Europa. Micul stat alpin, cu o economie solidă și un nivel de trai ridicat, oferă zeci de locuri de muncă, multe dintre ele disponibile și pentru cetățenii români care îndeplinesc condițiile legale și dețin permis de ședere valabil. Salariile pot depăși 8.000 de euro pe lună, iar unele locuri de muncă oferă inclusiv cazare gratuită. Totul prin rețeaua EURES – Serviciul European de Ocupare a Forței de Muncă, iar posturile merg de la menajere și operatori până la frizeri și personal în logistică.

Liechtenstein nu impresionează doar prin peisajul său spectaculos, ci și printr-o economie puternică, având unul dintre cele mai ridicate PIB-uri pe cap de locuitor din lume. Iar succesul său se datorează, în mare parte, politicilor fiscale avantajoase, cu un impozit pe profit de doar 12,5% și un TVA general de 8,1%, comparativ cu 21% în România.

Cele mai bine plătite joburi în Liechtenstein

Pe lângă mediul fiscal favorabil, Liechtenstein oferă și salarii generoase. Salariul mediu se situează în jurul valorii de 6.800 de franci elvețieni (CHF) brut pe lună, echivalentul a aproximativ 7.150 de euro, relatează publicația spaniolă Noticias Trabajo.

„Caracatița” lui Plahotniuc s-a extins și în România. Ce afaceri și ce profituri fac „locotenenții” infractorului moldovean
Recomandări
„Caracatița” lui Plahotniuc s-a extins și în România. Ce afaceri și ce profituri fac „locotenenții” infractorului moldovean

Salariile mai mici pornesc de la 2.500 CHF (circa 2.630 de euro), însă profesioniștii cu experiență și poziții de conducere pot câștiga peste 10.000 CHF (aproximativ 10.500 de euro) lunar.

Cele mai bine plătite joburi sunt:

  • director general – 16.740 CHF (circa 15.227 de euro);
  • director IT – 14.328 CHF (13.042 de euro);
  • director de call-center – 14.207 CHF (12.948 de euro).

Cele mai modeste salarii sunt pentru posturile de:

  • asistent creșă – 2.224 CHF (2.024 de euro);
  • consilier social – 2.564 CHF (2.332 de euro);
  • croitor/modist – 2.585 CHF (2.351 de euro).

Cum poți lucra în Liechtenstein

Pentru a lucra în Liechtenstein, cunoașterea limbii germane este recomandată – deși nu obligatorie -, iar stăpânirea acesteia poate deschide multe oportunități profesionale. Toate ofertele sunt publicate pe portalul rețelei EURES, care are ca scop creșterea mobilității forței de muncă în spațiul european.

Printre ultimele oferte publicate se numără:

  • Cuplu pentru servicii domestice – contract permanent, cu beneficii sociale și cazare gratuită. Se cere experiență sau formare în întreținerea locuinței și cunoștințe de germană.
  • Menajeră full-time – contract permanent, salariu peste medie și beneficii sociale; necesară experiență și cunoașterea limbii germane.
  • Operator utilaje de tratare a suprafețelor și cuptoarelor – contract temporar, normă întreagă.
  • Operator de montaj – contract temporar 100%, salariu în funcție de experiență.
  • Lucrător logistică – contract temporar 100%, salariu conform experienței.
  • Menajeră într-un cămin – oferă cazare (nu este clar dacă este inclusă în salariu), venituri peste medie și beneficii sociale.
  • Frizer – contract stabil într-o frizerie premium, salariu competitiv și condiții avantajoase.

Toate posturile pot fi consultate pe portalul EURES, unde candidații pot aplica direct în funcție de profilul lor profesional.

Ce condiții trebuie să îndeplinească cei care vor să lucreze în Liechtenstein

Deși Liechtenstein nu face parte din Uniunea Europeană, este membru al Spațiului Economic European (SEE). Pentru a lucra acolo este necesar un permis de ședere, deoarece nu există libertate deplină de circulație a forței de muncă.

Tipuri de permise:

  • Permis de scurtă durată (L): pentru contracte de până la 12 luni, reînnoibil în cazuri speciale.
  • Permis de rezidență (B): pentru șederi mai lungi de 12 luni, reînnoibil la fiecare cinci ani.
  • Permis de rezidență permanentă: după 5 ani de ședere continuă.
  • Permis de stabilire (C): după 10 ani de rezidență.
  • Permis de navetist: pentru cei care locuiesc într-o țară vecină, dar lucrează în Liechtenstein.

Cum funcționează sistemul fiscal și impozitele în Liechtenstein

Sistemul fiscal din Liechtenstein este considerat competitiv și prietenos pentru afaceri, ceea ce îl face atractiv pentru companii și investitori. Există taxe principale precum:

  • Impozitul pe venitul personal (Erwerbssteuer), aplicat asupra veniturilor individuale;
  • Impozitul pe profit (Ertragssteuer), perceput asupra câștigurilor companiilor;
  • Impozitul pe câștigurile de capital din proprietăți imobiliare (Grundstücksgewinnsteuer);
  • Impozitul pe avere (Vermögenssteuer), un impozit aplicat asupra averilor personale.
Top cinci domenii unde munca la negru este la ordinea zilei în România. Două milioane de români muncesc ilegal
Recomandări
Top cinci domenii unde munca la negru este la ordinea zilei în România. Două milioane de români muncesc ilegal

Liechtenstein are un regim fiscal care include tratate pentru evitarea dublei impuneri, de exemplu cu România, care reglementează modul de impozitare pentru a preveni impozitarea dublă a acelorași venituri. Pe lângă acestea, Liechtenstein respectă standardele internaționale de transparență fiscală, inclusiv schimbul automat de informații financiare cu Uniunea Europeană și alte state membre, conform unor acorduri și directive europene.

Deși a avut reputația de paradis fiscal, principatul a adoptat măsuri pentru a-și conforma legislația fiscală cu cerințele internaționale. Sistemul fiscal este structurat astfel încât să stimuleze investițiile și dezvoltarea economiei, oferind deduceri și facilități fiscale în anumite condiții.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Va fi extrădat Sorin Oprescu din Grecia? Răspunsul lui Radu Marinescu, ministrul Justiției
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Înaltă, blondă, îmbrăcată provocator, așa a apărut soția lui Sorin Grindeanu la un eveniment și a surprins pe toată lumea. Cu ce se ocupă, de fapt, partenera președintelui interimar al PSD
Viva.ro
Înaltă, blondă, îmbrăcată provocator, așa a apărut soția lui Sorin Grindeanu la un eveniment și a surprins pe toată lumea. Cu ce se ocupă, de fapt, partenera președintelui interimar al PSD
Elena Băsescu, schimbată complet în ultimii ani! Cum arată după 3 copii și mai multe intervenții estetice mezina lui Traian Băsescu / FOTO
Unica.ro
Elena Băsescu, schimbată complet în ultimii ani! Cum arată după 3 copii și mai multe intervenții estetice mezina lui Traian Băsescu / FOTO
Cu ce probleme se confruntă Ilona Brezoianu, cu puțin timp înainte de a naște: „Încerc să fiu optimistă și să mă gândesc că o să fie bine...”
Elle.ro
Cu ce probleme se confruntă Ilona Brezoianu, cu puțin timp înainte de a naște: „Încerc să fiu optimistă și să mă gândesc că o să fie bine...”
gsp
Scene șocante în Liga Zimbrilor! Selecționerul României și-a bruscat și lovit un jucător în timpul meciului » Reacție pentru GSP.ro: „Ar fi culmea să îmi reproșeze, și-a cerut scuze”
GSP.RO
Scene șocante în Liga Zimbrilor! Selecționerul României și-a bruscat și lovit un jucător în timpul meciului » Reacție pentru GSP.ro: „Ar fi culmea să îmi reproșeze, și-a cerut scuze”
Colțul de rai din România pe care au pus ochii Mircea Lucescu și Gigi Becali. „Suntem dispuși să le oferim 7 hectare de parc”
GSP.RO
Colțul de rai din România pe care au pus ochii Mircea Lucescu și Gigi Becali. „Suntem dispuși să le oferim 7 hectare de parc”
Parteneri
Nu o mai recunoști E fiica unor legende, a fost iubita Monicăi Bellucci, a avut cancer, anorexie, depresie, s-a luptat cu dependențele de tot felul, a trăit pe străzi, o viață ca un thriller
Libertateapentrufemei.ro
Nu o mai recunoști E fiica unor legende, a fost iubita Monicăi Bellucci, a avut cancer, anorexie, depresie, s-a luptat cu dependențele de tot felul, a trăit pe străzi, o viață ca un thriller
Adio, maestre! A murit eroul copilăriei noastre, pentru care românii fugeau în case, ca să nu rateze vreun episod. A plecat subit, la 76 de ani, cu o mare parte din amintirile noastre
Avantaje.ro
Adio, maestre! A murit eroul copilăriei noastre, pentru care românii fugeau în case, ca să nu rateze vreun episod. A plecat subit, la 76 de ani, cu o mare parte din amintirile noastre
Andreea Esca locuiește într-o vilă superbă în Snagov. Cum arată casa vedetei Pro TV
Tvmania.ro
Andreea Esca locuiește într-o vilă superbă în Snagov. Cum arată casa vedetei Pro TV

Alte știri

Sorin Oprescu a cerut reducerea pedepsei de 10 ani şi 8 luni de închisoare. O decizie a CCR îi poate schimba soarta
Știri România 08:01
Sorin Oprescu a cerut reducerea pedepsei de 10 ani şi 8 luni de închisoare. O decizie a CCR îi poate schimba soarta
Cum au fost introduși trei investigatori sub acoperire în Portul Constanța? Șeful DNA: „A trebuit să creăm un personaj”
Știri România 05 oct.
Cum au fost introduși trei investigatori sub acoperire în Portul Constanța? Șeful DNA: „A trebuit să creăm un personaj”
Parteneri
Doi matematicieni francezi susțin că au dovada existenței lui Dumnezeu, bazată pe știință
Adevarul.ro
Doi matematicieni francezi susțin că au dovada existenței lui Dumnezeu, bazată pe știință
Secretarul de stat de la Secretariatului General al Guvernului și-a luat țeapă cu un dezvoltator imobiliar, ca în cazul Nordis. Ce avans a achitat Adrian Țuțuianu
Fanatik.ro
Secretarul de stat de la Secretariatului General al Guvernului și-a luat țeapă cu un dezvoltator imobiliar, ca în cazul Nordis. Ce avans a achitat Adrian Țuțuianu
Shein și Temu pregătesc bomba pe piața românească! Livrările pot exploda peste noapte
Financiarul.ro
Shein și Temu pregătesc bomba pe piața românească! Livrările pot exploda peste noapte
Superliga.ro (P)
Al Hamlawi cucerește Craiova: “Am stat în scaun cu rotile un an!”
Al Hamlawi cucerește Craiova: “Am stat în scaun cu rotile un an!”
Yanis Pîrvu: „Sper să ajung să mă clasez în top 20 la Balonul de Aur”
Yanis Pîrvu: „Sper să ajung să mă clasez în top 20 la Balonul de Aur”
Parteneri
Despărțire neașteptată în showbiz! Celebrul cuplu de vedete a anulat nunta, relația lor confruntându-se cu „probleme majore”
Elle.ro
Despărțire neașteptată în showbiz! Celebrul cuplu de vedete a anulat nunta, relația lor confruntându-se cu „probleme majore”
Elena Udrea s-a întors la Parlament! Elegantă din cap până-n picioare, însoțită de iubitul ei, Adrian Alexandrov, a atras atenția tuturor! Ce a făcut la Camera Deputaților
Unica.ro
Elena Udrea s-a întors la Parlament! Elegantă din cap până-n picioare, însoțită de iubitul ei, Adrian Alexandrov, a atras atenția tuturor! Ce a făcut la Camera Deputaților
Uluitor! Magda Catone dezvăluie de ce a divorțat de regretatul Șerban Ionescu, după o căsnicie de 30 de ani: ”Am vrut să îi pun oglinda în față și...”
Viva.ro
Uluitor! Magda Catone dezvăluie de ce a divorțat de regretatul Șerban Ionescu, după o căsnicie de 30 de ani: ”Am vrut să îi pun oglinda în față și...”

Monden

Asia Express, 5 octombrie 2025. Competiția se schimbă pentru Mara Bănică și Serghei Mizil
Stiri Mondene 05 oct.
Asia Express, 5 octombrie 2025. Competiția se schimbă pentru Mara Bănică și Serghei Mizil
Motivul pentru care Ștefan Stan a divorțat de mama copiilor. Ce convenție a stabilit cu fosta soție
Stiri Mondene 05 oct.
Motivul pentru care Ștefan Stan a divorțat de mama copiilor. Ce convenție a stabilit cu fosta soție
Parteneri
Mădălina Ghenea, imagini de colecție. Fiica Charlotte îi seamănă izbitor. Cum arăta actrița în adolescență
TVMania.ro
Mădălina Ghenea, imagini de colecție. Fiica Charlotte îi seamănă izbitor. Cum arăta actrița în adolescență
Misterul morţii doctoriţei care lua şpagă de 14 ori pe zi. A pierdut controlul volanului pe ploaie torenţială
ObservatorNews.ro
Misterul morţii doctoriţei care lua şpagă de 14 ori pe zi. A pierdut controlul volanului pe ploaie torenţială
Adevărul despre slăbirea prea rapidă a Andrei! Până acum s-a codit, dar în podcastul lui Teo a fost nevoită să recunoască adevărul. Ce a pățit recent a îngrozit-o
Libertateapentrufemei.ro
Adevărul despre slăbirea prea rapidă a Andrei! Până acum s-a codit, dar în podcastul lui Teo a fost nevoită să recunoască adevărul. Ce a pățit recent a îngrozit-o
Parteneri
MM Stoica a fost la un pas de tragedie: „Am sărit pe geam. Sfaturi, notați: să nu cumva să calci frâna!”
GSP.ro
MM Stoica a fost la un pas de tragedie: „Am sărit pe geam. Sfaturi, notați: să nu cumva să calci frâna!”
„Tot ce auziți e adevărat, mor de foame!” » „Printre cei mai buni 5 portari din Europa”, acum în sărăcie lucie, muncește pe câmp: „Trăim 3 oameni cu 140 de euro pe lună”
GSP.ro
„Tot ce auziți e adevărat, mor de foame!” » „Printre cei mai buni 5 portari din Europa”, acum în sărăcie lucie, muncește pe câmp: „Trăim 3 oameni cu 140 de euro pe lună”
Parteneri
Două tinere au fost reținute după ce au furat haine dintr-un magazin din Capitală și au agresat două angajate
Mediafax.ro
Două tinere au fost reținute după ce au furat haine dintr-un magazin din Capitală și au agresat două angajate
Acum s-a aflat de ce a murit de fapt Andreea Cuciuc! NU a fost ACCIDENT!
StirileKanalD.ro
Acum s-a aflat de ce a murit de fapt Andreea Cuciuc! NU a fost ACCIDENT!
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și ia rămas-bun și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte | EXCLUSIV
Wowbiz.ro
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și ia rămas-bun și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte | EXCLUSIV
Promo
Menține-ți silueta cu aceste sfaturi!
Advertorial
Menține-ți silueta cu aceste sfaturi!
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Advertorial
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Parteneri
"Ioana nu este moartă" - Prietenii jurnalistei Ioana Popescu aruncă totul în aer
Wowbiz.ro
"Ioana nu este moartă" - Prietenii jurnalistei Ioana Popescu aruncă totul în aer
Alertă în Europa! Polonia ridică avioane de luptă! Aeroportul din Vilnius s-a închis
Redactia.ro
Alertă în Europa! Polonia ridică avioane de luptă! Aeroportul din Vilnius s-a închis
Accident mortal în Neamț! Un tânăr a murit din cauza unui șofer de 23 de ani. Alte două fete au fost rănite
KanalD.ro
Accident mortal în Neamț! Un tânăr a murit din cauza unui șofer de 23 de ani. Alte două fete au fost rănite

Politic

Premieră post-'89 în geografia puterii: doar politicieni de peste Carpați controlează funcțiile-cheie în statul român și toate partidele mari
Analiză
Politică 05 oct.
Premieră post-’89 în geografia puterii: doar politicieni de peste Carpați controlează funcțiile-cheie în statul român și toate partidele mari
Va fi extrădat Sorin Oprescu din Grecia? Răspunsul lui Radu Marinescu, ministrul Justiției
Exclusiv
Politică 04 oct.
Va fi extrădat Sorin Oprescu din Grecia? Răspunsul lui Radu Marinescu, ministrul Justiției
Parteneri
Banca Centrală Europeană: Stați calmi, dar păstrați bani cash! Ce sumă e recomandat să avem fiecare dintre noi acasă
Spotmedia.ro
Banca Centrală Europeană: Stați calmi, dar păstrați bani cash! Ce sumă e recomandat să avem fiecare dintre noi acasă
Steagul României, interzis pe stadionul din Sfântu Gheorghe. Ce motiv a invocat jandarmeria la meciul din Liga 2 și ce scria pe „tricolor”
Fanatik.ro
Steagul României, interzis pe stadionul din Sfântu Gheorghe. Ce motiv a invocat jandarmeria la meciul din Liga 2 și ce scria pe „tricolor”
S-au descoperit cele mai vechi mumii din lume, cu mii de ani mai bătrâne decât cele din Egipt
Spotmedia.ro
S-au descoperit cele mai vechi mumii din lume, cu mii de ani mai bătrâne decât cele din Egipt