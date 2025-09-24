Lucrările se desfășoară în timpul nopții, astfel încât traficul să fie cât mai puțin afectat, spune Bujduveanu pe pagina de Facebook.

„Am început refacerea carosabilului pe marile bulevarde ale orașului – Calea Victoriei, Gheorghe Magheru, Nicolae Bălcescu, I.C. Brătianu, Piața Victoriei. Sunt artere pe care circulăm zilnic și unde era nevoie urgent de intervenție.

Pentru ca traficul să fie cât mai puțin afectat, lucrările se desfășoară în timpul nopții. Odată cu asfaltarea, refacem și marcajele rutiere, pentru mai multă siguranță în trafic.

Nu ne oprim aici. Administratia Strazilor Bucuresti va continua lucrările și pe alte bulevarde importante, precum Calea Vitan, B-dul Theodor Pallady, B-dul Basarabia etc”, a scris Stelian Bujduveanu.

Luni, acesta declara că lucrările de asfaltare ar urma să fie realizate până în primăvară.

„Acum asfaltăm Magheru, mergem pe Calea Victoriei, Regina Elisabeta, Rosetti. Ne-am propus să începem din centru. Şi pentru a nu crea probleme în trafic, asfaltăm doar seara, a doua zi lumea poate să circule liniştit, a doua zi, a treia zi iar intrăm la asfaltat.

Acest program mare de asfaltare, pe care l-am început în toamna aceasta, vine ca o completare, pentru că, pe lângă asfaltare, trebuie şi marcaje rutiere realizate. În ritmul în care suntem acum, veţi vedea că centrul oraşului va fi acoperit până în primăvară”, a spus Bujduveanu, pentru Radio România.

