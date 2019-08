Text: Steluța Năstase-Lupu

Iată ce locuri de munca soferi cat. B ai la dispoziție în București, în țară și străinătate.

Locuri de munca soferi cat b. Bucuresti Ilfov



Angajatorii cer minimum un an, de preferat chiar doi ani de vechime în condus, studii medii și capacitatea de adaptare la cerințele jobului. Oferta companiilor este destul de generoasă pe eJobs.ro. Pentru fiecare job sunt disponibile mai multe posturi, așadar ai mai multe șanse de angajare.

Locuri de munca soferi cat. B – șofer livrator pizza



Jobul presupune să cunoști bine zona de livrare, să duci produsele la destinație și să încasezi contravaloarea acestora. Poți aplica chiar și dacă nu ai experiență în livrări pentru că în primele zile vei avea parte de training care te va ajuta să te integrezi rapid și să cunoști toate operațiunile pe care le presupune job. Printre beneficii se numără: salariu în funcție de volumul de activitate, decontarea combustibilului utilizat.

Locuri de munca soferi cat. B – șofer distribuitor marfă



Sarcina ta este să distribui produsele, să conduci automobilul în deplină siguranță, să respecți regulile privind circulația pe drumurile publice și să completezi zilnic foile de parcurs. Ai posibilități de promovare, dar și prime.



Locuri de munca soferi cat. B – șofer pentru transport persoane

Tot cu permis de conducere categoria B, te poți angaja ca șofer pentru companiile de “ride-sharing”, ca Uber, Bolt sau Yango, care îți permit să lucrezi în funcție de programul tău, cu normă întreagă sau cu jumătate de normă. Avantajul este că îți poți stabili orele dedicate jobului, iar venitul variază în funcție de ele.

Locuri de munca soferi cat. B – șofer în turism

Permisul de conducere cat. B îți permite să aplici pentru un job în turism, ca șofer. Vei lucra pentru unul dintre cei mai mari operatori din România și face transferuri la aeroport sau excursii pentru grupuri mici.

Locuri de munca soferi cat. B – șofer pentru firmă de curierat (în țară)

Dacă îți cauți un job pe termen lung, firmele de curierat sunt o opțiune pe care merită să o iei în considerare. Ai salariu fix și bonusuri de performanță, lunare și trimestriale, bonuri de masă, cazare gratuită. Grila de bonusare este bazată pe criterii de performanță. În stabilirea celor din urmă contează destinatarii livrați și colectați.

Locuri de munca soferi cat. B – șofer în industria farmaceutică (în țară)

Jobul tău constă în livrarea comenzilor, promovarea produselor și imaginii companiei, administrarea și încasarea soldurilor din piață. Este un loc de muncă potrivit dacă ai studii medii și vrei să câștigi experiență.



Locuri de munca soferi cat. B – șofer comunitate (în țară)

Pentru a te califica ai nevoie de cunoștinte operare GPS. Engleza la nivel mediu este un avantaj, dar și cazierul curat. Salariul poate ajunge chiar și la 2.000 euro, în funcție de experiență și de rezultate.



Locuri de munca soferi cat. B – șofer distribuție (în țară)

Dacă ai experiență în distribuție și ești organizat, în zona de sud-est a țării, găsești joburi de șofer. Salariul ajunge la 500 de euro, ai discount la transport și plata orelor suplimentare.



Informează-te înainte de a aplica pentru locuri de munca sofer cat. B

Înainte de a trimite CV-ul tău angajatorului, documentează-te despre job, despre ce responsabilități vei avea. „E un job nu doar despre plăcerea de a fi la volan sau de a te plimba pe drumurile din țară. Un șofer care livrează marfa, de exemplu, trebuie să știe sau să învețe cum să administreze banii pe care-i primește și-i dă, cum să gestioneze documentele financiare, trebuie să descarce și să încarce marfa, să relaționeze cu clienții etc”, spune Paula Rus, Staffing Manager Adecco Romania. „În cazul unui șofer care transportă persoane, responsabilitatea e în primul rând față de siguranța pasagerilor”, adaugă reprezentantul Adecco.



Acordă atenție prezenței la interviul pentru locuri de munca sofer cat. B



Specialiștii în HR de la Adecco te sfătuiesc ca atunci când dai curs unui anunț de angajare pentru un job de șofer categoria B, să te gândești bine la motivația pe care o ai. Și să arăți această motivație la interviu. Te ajută să te califici mai ușor pentru job. Foarte important este și interesul tău pentru job. „În timpul interviului, cere mai multe detalii despre responsabilitățile zilnice, despre program, dar și despre perspectivele de promovare, pentru a lua o decizie asumată”, adaugă Paula Rus de la Adecco Romania.



Ce așteaptă angajatorii de la candidații pentru locuri de munca sofer cat. B

Te califici mai ușor dacă, pe lângă permisul de conducere cu o vechime de minimum doi ani, arăți încă de la interviu dorința de a te dezvolta profesional, iar în perioada de probă ai capacitatea de a gestiona situaţiile dificile. Contează și capacitatea de a te adapta uşor, spiritul de echipă, punctualitatea, prezența fizică îngrijită. Ai un plus dacă cunoști bine Bucureștiul sau zona din țară unde îți vei desfășura activitatea.

Pentru joburile de șofer în turism (în străinătate sau în țară) contează să ai minimum trei ani experiență și să știi limba engleză la nivel mediu.



Ce avantaje ai: prime, cadouri, mai mult timp pentru tine



Angajatorii sunt din ce în ce mai atenți la pachetul de beneficii și oferă posibilități de promovare, prime, cadouri de sărbători, teambuildinguri și petreceri pentru angajați. Dacă alegi să lucrezi pentru companiile de “ride-sharing”, de tip Uber, Bolt sau Yango, ești propriul tău șef. Îți poți organiza timpul în funcție de nevoile tale personale și financiare. Pe scurt, poți lucra cât dorești și când dorești. Ai aplicația la îndemână și în drum spre un alt serviciu, ceea ce înseamnă venituri în plus.

Salarii între 1.000 și 1.500 de euro pentru locuri de munca soferi cat. B

Salariile pentru astfel de poziții încep de la 1.800 de lei net pe lună (în zone precum Satu Mare sau Craiova) și ajung până la 2.700-3.000 de lei net pe lună în Capitală. Există o diferență între salarii care ține de specificul activității, dar și de experiență. De exemplu cei care transportă persoane primesc un salariu cu 300-500 de lei mai mare față de cei care transportă marfă. Salariul tău poate crește în funcție de implicare, fie în activitatea din companie, fie ca șofer individual și poate ajunge la 1.000-1.500 de euro în țară. Un astfel de salariu poți primi și dacă te angajezi ca tester la companiile producătoare din industria automotive, spun reprezentanții Adecco. Salariile încep de la 2500 de lei net pentru juniori și ajung la peste 1.000 de euro net, în cazul unui senior capabil să instaleze și să analizeze în timp real anumite soft-uri.

Dacă alegi un job de șofer în străinătate, veniturile tale se pot dubla și pot ajunge chiar la 1.500-2000 de euro. În plus, pe lângă salariu, ai și beneficii care pot completa câștigurile tale cu până la 25%.



Loc de munca sofer cat b strainatate



În Germania, de exemplu te poți angaja ca șofer distribuție pentru un salariu mai mare de 1.500 de euro. Contează să fii energic și dornic de muncă, să ai permis categoria B, să știi să folosești un smartphone. De asemenea, este important să ai carte de identitate sau pașaport, cazier curat, disponibilitate de a începe jobul imediat, certificatul de căsătorie tradus în germană și legalizat, certificatele de naștere ale copiilor, traduse în germană și legalizate.



Printre beneficii se numără: salariu fix calculat în funcție de numărul de ore lucrate pe săptămână. Pentru 45 ore/săptămână primești 2055 euro BRUT/lună plus 12 euro net pe zi lucrată (neimpozitabili). Pentru 48 ore/săptămână, primești 2192 euro BRUT/lună plus 12 euro net pe zi lucrată (neimpozitabili). În funcție de performanță, salariile se vor mări cu 350-600 euro/lună BRUT. În plus, ți se oferă asistență cu rezolvarea actelor în Germania și ajutor cu transportul.



De la șofer la agent de vânzări



Odată ce te angajezi ca șofer, după o anumită perioadă în care ai arătat implicare în activitate, poți promova ca agent de vânzări (cum e în cazul Industriei pentru Bunuri de Larg Consum), ca lider de echipă sau dispecer.

„Ca șofer ai responsabilități diferite, nu doar să știi să conduci o mașină. În același timp, îți poți dezvolta mai multe competențe, precum lucrul în echipă, autogestionarea timpului, planificare și organizare”, spune Paula Rus, Staffing Manager Adecco Romania. Aceasta precizează că mulți dintre managerii unor companii de logistică și-au început activitatea profesională ca șoferi, deoarece contează mult experiență practică în aceste poziții.



Permisul de conducere, avantaj, dacă știi și meserie



Dacă te pricepi să repari automate, te poți angaja ca tehnician. Jobul tău presupune multe deplasări în țară, iar permisul reprezintă un avantaj care te ajută să te califici pentru acest loc de muncă. În pachetul de beneficii ai bonuri de masă, mașină de serviciu, traininguri periodice și posibilitatea de a avansa profesional. Tot cu permis de conducere cat. B, poți să te angajezi ca agent de vânzări. Contează abilitățile de vânzare și negociere și minimum un an experiență în domeniu. Ai comisioane din vânzări și posibilitatea dezvoltării unei cariere într-o firmă de distribuție la nivel național. Dacă știi zidărie și ai permis cat. B, găsești loc de muncă în străinătate, ca zugrav în Germania sau Austria. Te angajezi cu acte în regulă: contract de muncă german pe perioadă nedeterminată și un salariu până la 2.700 euro net/lună, cazare asigurată, concediu plătit.



Ce trebuie să faci dacă îți expiră permisul auto



Dacă permisul tău de conducere se apropie de termenul de expirare, tot ce trebuie să faci este să-ți depui actele pentru unul nou. Vestea bună este că nu mai trebuie să treci printr-un nou examen, conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice. Condiția eliberării unui nou permis este să ai reședința în România sau să dovedești că urmezi studii în țară de cel puțin șase luni și ai permis auto eliberat de autoritățile române.

Este important însă să obții o nouă fișă medicală care să arate că ești apt să conduci în continuare. O poți obține de la clinicile autorizate, prezente în lista de aici. De asemenea, ai de achitat și taxa pentru eliberarea permisului auto care este de 68 de lei. Pentru plată, ai mai multe opțiuni:

o poți achita fie online, prin mandat poștal, prin virament bancar, personal la CEC Bank sau la ghișeul Direcției Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV) din zona ta.



Următorul pas este să te prezinți la DRPCIV din zona ta cu aceste acte:



chitanța care dovedește plata taxei de 68 de lei pentru permisul auto

actul de identitate, în original și copie

fișa medicală, în original

o cerere pe care o vei primi de la ghișeu pe care trebuie să o completezi și să o semnezi

o fotografie de tip buletin pentru cerere

permisul de conducere vechi. În cazul în care l-ai pierdut sau a fost reținut într-o altă țară membră a Uniunii Europene (UE) sau ți-a fost furat poți bifa căsuța corespunzătoare din cerere.

Ce trebuie să faci dacă ți-a fost furat sau ai pierdut permisul auto

În cazul pierderii, furtului, deteriorării sau al schimbării numelui titularului, autoritățile îți eliberează un duplicat a cărui valabilitate nu poate depăși valabilitatea administrativă a documentului înlocuit. Tot ce trebuie să faci este să te prezinți la Direcția Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV) din zona ta cu aceste acte:

actul de identitate original si copie

dovada plății a 68 de lei

fișa medicală tip din care să rezulte că ești apt să conduci. Documentul acesta este necesar doar dacă permisul de conducere pierdut era expirat

declarație pe proprie răspundere că permisul a fost pierdut

fișa deținătorului permisului de conducere

Permisul de conducere valabil este principala condiție pentru a te angaja ca șofer. Contează mult și abilitățile tale de comunicare, planificare și organizare pentru a obține rezultate la job. Și atitudinea ta. Pune mare accent pe atingerea obiectivelor pentru că ele îți aduc un salariu mai mare decât media pieței, bonusuri, dar și posibilitatea de a avansa pe un post de coordonator echipă sau manager.



Primul pas este să intri pe www.ejobs.ro și să vezi ce locuri de munca sofer cat B ți se potrivesc!



