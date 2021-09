Loredana Groza a scris duminică noapte, pe Facebook, un mesaj emoţionant la despărţirea de Ion Cramitru, care a murit la 79 de ani. Artista a publicat pe Facebook versurile cunoscutului cântec lansat pe piață în 1988, compus de Adrian Enescu, pe textul lui Lucian Avramescu: „Bună seara, iubite! Te aştept ca din cer, Să-mi aduci continente de palid mister… Adio, maestre Ion Caramitru!”.

Melodia „Bună seara, iubito” a fost lansată în 1988, cu un an înaintea Revoluției din 1989 și a fost un șlagăr în acea perioadă. Tatăl Loredanei Groza a dezvăluit în urmă cu mai mulți ani cum fiica lui și actorul nu s-au întâlnit în studioul de înregistrări.

„Puțină lume știe că Lori nu s‑a întâlnit deloc în studio cu Ion Caramitru pentru cântecul «Bună seara, iubito». De fapt, o singură dată s‑au întâlnit pe scenă, în 87 spre 88, la Sala Sporturilor de la Constanța, era arhiplină. Era o distribuție cu cele mai mari nume: Mirabela Dauer, Angela Similea. Lori era cap de afiș. În timpul spectacolului, a fost un moment incredibil, când la «Bună seara, iubito», era pe negativ totul, a apărut de după cortină Ion Caramitru, cu vocea lui inconfundabilă. Toată lumea a fost uluită”, a rememorat tatăl Loredanei Groza în cartea „Sentimente – Loredana Groza”, apărută în 2016, conform Un site de muzică.

Iar Loredana Groza, 51 de ani, și-a amintit în cartea „Sentimente” cum a petrecut toată noaptea în studioul de înregistrări.

Când am înregistrat „Bună seara, iubito”, am venit la studio undeva pe după‑masă și am plecat spre dimineață, complet epuizată. Pentru că am tras absolut toată noaptea doar acel cântec.

Loredana Groza: