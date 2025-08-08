Luca a depășit procesatorii de carne, lapte și făină

Producția și vânzarea de covrigi, croissante, pizza și alte produse de panificație în peste 140 de magazine au transformat brandul Luca într-o companie cu peste 2.600 de angajați. Anul trecut, lista s-a mărit cu peste 300 de salariați noi.

În ultimul deceniu, covrigăriile au devenit destinația zilnică pentru micul dejun a tot mai mulți români. Cozile s-au mutat treptat din orele de dimineață spre toată perioada zilei, semn că românii aleg produsele mai ieftine și rapide în locul gătitului acasă. Brandul Luca s-a extins și în afara țării, având, conform ultimelor date, nouă unități în Polonia.

Apărut pe piață în anul 2010, în ultimii zece ani Tinervis Group a recrutat peste 2.000 de oameni.

Procesatorii mari, în urma rețelei de simigerii

Pe locul al doilea în clasament se află Comtim România (fostă Smithfield), lider în producția de carne de porc, cu peste 2.300 de angajați, însă în scădere față de anul anterior. Comtim crește peste 900.000 de porci anual și are mai multe ferme. Tot în top zece se regăsește și ELIT, divizie a Comtim specializată în produse procesate, dezvoltată inclusiv prin achiziții.

Podiumul este completat de TRANSAVIA, unul dintre cei mai importanți producători de carne de pui din România. Cei peste 2.200 de angajați lucrează în 31 de ferme de păsări, patru ferme vegetale, o fabrică de nutrețuri combinate, trei abatoare și o fabrică de procesare a cărnii. În total, compania produce 100.000 de tone de carne de pui pe an, în opt județe din țară.

Schimbări în top față de anii trecuți

În 2024, cel mai mare angajator era UNICARM, deținut de familia Lucuț, dar compania a separat activitatea de comerț și a rămas doar cu producția alimentară, realizând produse din carne, lapte, pâine și înghețată.

Astfel, în top zece angajatori din domeniul alimentar, opt companii activează în procesarea cărnii, iar doar două, Tinervis și Vel Pitar, în producția de pâine, deși acest segment are cea mai mare cifră de afaceri și cei mai mulți angajați din industrie.

O industrie cu peste 180.000 de angajați

Potrivit datelor oficiale, industria alimentară din România are peste 180.000 de angajați. În ultimii ani, numărul salariaților a crescut, în parte datorită salariilor mai mari, susținute de facilități fiscale pentru producători.

Cei mai mari zece angajatori din domeniu însumează peste 19.000 de salariați, adică aproximativ 10% din totalul forței de muncă din industrie.