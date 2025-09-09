„Pe 28 septembrie, Moldova va organiza alegerile cele mai semnificative din istoria sa, rezultatele alegerilor vor arăta dacă ne consolidăm ca democrație stabilă prin aderare la UE, dacă suntem un vecin sigur pentru Ucraina și un furnizor de securitate pentru Uniune sau dacă Rusia ne destabilizează și ne îndepărtează de Europa”, le-a transmis ea europarlamentarilor.

Președinta a insistat că, spre deosebire de alte state ex-sovietice, Moldova a ales ferm calea democrației și a integrării europene. Pentru ea, aderarea la UE nu este un proces pur tehnic, ci o ancorare vitală care va proteja țara de cea mai mare amenințare pe care o percepe: Rusia.

„Majoritatea democrațiilor voastre nu erau desăvârșite când ați intrat în această Uniune, ați luptat cu dictaturi, ați depășit greutăți economice și niciunul dintre voi nu a făcut asta de unul singur. Atât Moldova, cât și Ucraina sunt gata să facă pasul către următoare etapa de negocieri într-un proces bazat pe merite și ambele democrații vor fi mai sigure odată ce suntem în Uniune”, a declarat Maia Sandu.

Ea a subliniat că Moldova a rezistat cu succes unei ofensive rusești complexe, care a inclus intervenții militare, război de dezinformare, șantaj energetic și încercări de destabilizare economică și a lăudat spiritul și hotărârea cetățenilor moldoveni:

„Stimați deputați, luna trecută am împlinit 34 de ani de independență, în ultimii 30 de ani Moldova a construit o democrație vie, fragilă, dar care există. Am supraviețuit unui conflict separatist alimentat de Rusia, unui colaps economic, unui șantaj economic, până și unei fraude bancare. Toate aceste crize ar fi putut să ne doboare, dar democrația a rezistat. Atunci când democrația a fost primejduită, oamenii au protestat, când oligarhii au încercat să captureze statul, am rezistat, iar când puterea s-a schimbat, s-a schimbat pașnic, la urne. În ultimele două decenii, UE, împreună cu SUA au fost un partener statornic, ne-au ajutat să ne reformăm, să ne modernizăm și ne-au dat speranța că putem fi în UE”.

Sandu a adăugat că progresele Moldovei spre democrație au provocat o reacție dură din partea Rusiei, exemplificată prin amestecul „incredibil” în ultimele alegeri, căruia țara a reușit să-i facă față. Ea a avertizat că Moscova nu a depus armele și încearcă să influențeze decisiv alegerile parlamentare din toamnă.

