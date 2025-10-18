Ultima dată, se jucau în fața porții

Potrivit anchetatorilor, cei doi copii nu erau frați. Mama unuia dintre ei le-a povestit polițiștilor că, în jurul orei 17.30, micuții se jucau în fața porții, cu o bicicletă fără pedale, anunță publicația Vremea Nouă. A fost ultima dată când i-a văzut în viață.

După aproximativ o jumătate de oră, un copil din sat a venit în fugă să o anunțe că cei doi dispăruseră. Femeia a pornit imediat în căutarea lor. Pe drum, s-a întâlnit cu un localnic în vârstă, care i-a spus că i-a văzut pe cei mici urcând o pantă, iar fetița îl împingea pe băiețel, care era pe bicicletă.

De acolo și până la baltă mai erau aproximativ 500 de metri, iar distanța totală dintre casă și locul tragediei este de circa 2 kilometri.

„Șlapii mamei pluteau pe apă”

În jurul orei 19.50, mama a ajuns la baltă. Acolo, i-a găsit pe copii în apă. Scenele au fost de nedescris.

Filmul complet al exploziei care a omorât trei oameni și a rănit alți 13 într-un bloc din București
Recomandări
Filmul complet al exploziei care a omorât trei oameni și a rănit alți 13 într-un bloc din București

„Chiar mama a fost cea care i-a descoperit. Și acum șlapii ei plutesc pe apă”, a declarat un polițist aflat la fața locului.

Femeia, disperată, i-a scos din apă și a încercat să-i salveze, dar era prea târziu. Martorii spun că cei doi erau deja morți. Echipajele medicale au constatat decesul și au notat în raport „insuficiență respiratorie”.

Prefectul județului Vaslui, Edi Popica, a mers la fața locului și a descris scena în termeni cutremurători:

„Doamne, zici că dormeau. Nici nu îți dădeai seama că sunt morți, erau ca niște îngerași. Mama unuia dintre copii, cea care i-a scos din apă, era disperată. Tremura toată și nu mai putea vorbi. Îmi pare nespus de rău de moartea acestor copii și suntem alături cu tot ce putem de familiile lovite de tragedie.”

O baltă artificială, făcută de primărie

Balta în care s-a produs tragedia nu este naturală, mai scrie sursa citată. Prefectul Popica a precizat că a fost făcută de primărie, înaintea unui pod, pentru a preveni înfundarea acestuia, dar spune că nu înțelege „care e logica” existenței ei.

„Nu-mi dau seama ce rol joacă această groapă făcută, care s-a umplut cu apă. Este poziționată înaintea podului, dar nu-i văd sensul”, a declarat prefectul. Potrivit primelor măsurători, adâncimea apei era de aproximativ doi metri.

Primele rezultate: copiii nu s-au înecat, ci au murit de frig

Primele informații din raportul medicilor legiști arată că cei doi copii nu s-au înecat, ci au murit din cauza șocului hipotermic. Practic, trupurile lor au cedat după ce au stat prea mult în frig sau în apă rece.

„Este greu de crezut că cei doi s-au gândit să se scalde într-o zi de octombrie, când temperaturile au fost scăzute. Cazul este unul neobișnuit și necesită clarificări urgente”, a spus prefectul Edi Popica.

Din acest motiv, el a contactat procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Bârlad, pentru a se asigura că ancheta este preluată rapid, iar toate ipotezele, inclusiv cea a unei fapte penale, sunt verificate.

Durere și revoltă în comunitate

Tragedia a zguduit întreaga comună Vinderei. În satul Docăneasa, oamenii nu-și pot reveni din șoc. Pe rețelele de socializare, prefectul a postat un mesaj de condoleanțe și de avertisment pentru părinți.

„Nu există cuvinte care să poată descrie durerea provocată de tragedia petrecută în această seară. O fetiță de 8 ani și un băiețel de 4 ani și-au pierdut viața după ce au intrat să se scalde într-o baltă și, din cauza frigului, au murit de hipotermie. Două suflete nevinovate, doi îngerași plecați prea devreme dintre noi.”

„Dragi părinți, aveți grijă de copiii dumneavoastră! Fiecare clipă de neatenție poate însemna o tragedie. Dumnezeu să-i odihnească în pace și să le primească sufletele curate în împărăția Sa!”

Procurorii încearcă acum să stabilească exact ce s-a întâmplat în acele două ore de la dispariția copiilor până la momentul descoperirii lor. Cauza morții, și anume șocul hipotermic, ridică semne de întrebare. Nu este clar dacă cei mici au intrat singuri în apă sau dacă s-au împiedicat și au căzut, fiind apoi incapabili să iasă la timp.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Nicușor Dan, prima reacție după explozia produsă în blocul din Rahova. Ce a cerut șeful statului după 11 ore

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro

Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Ce s-a putut vedea în filmarea cu momentul exploziei! Secunda catastrofală ce multora le scăpase din vedere. Și nu e tot! Ce apare în imaginile cu interiorul blocului după explozie sunt scene tragice
Viva.ro
Ce s-a putut vedea în filmarea cu momentul exploziei! Secunda catastrofală ce multora le scăpase din vedere. Și nu e tot! Ce apare în imaginile cu interiorul blocului după explozie sunt scene tragice
„Lucra ăla de la gaze”. Ce s-a întâmplat cu doar câteva momente înainte de explozia din Rahova. Încet, încet, adevărul iese la lumină! Dezvăluirile martorilor schimbă tot ce se știa până acum! Printre victime e și o femeie însărcinată
Unica.ro
„Lucra ăla de la gaze”. Ce s-a întâmplat cu doar câteva momente înainte de explozia din Rahova. Încet, încet, adevărul iese la lumină! Dezvăluirile martorilor schimbă tot ce se știa până acum! Printre victime e și o femeie însărcinată
Dragoș Bucur, anunț profesional neașteptat după ce s-a retras din juriul emisiunii „Românii au talent”: „Nu neg aspectul ăsta al televiziunii, însă este…”
Elle.ro
Dragoș Bucur, anunț profesional neașteptat după ce s-a retras din juriul emisiunii „Românii au talent”: „Nu neg aspectul ăsta al televiziunii, însă este…”
gsp
S-au lansat noile modele Dacia, la final de 2025 » Mașinile au „aripioare de rechin” și vor fi mai ieftine decât ale rivalelor
GSP.RO
S-au lansat noile modele Dacia, la final de 2025 » Mașinile au „aripioare de rechin” și vor fi mai ieftine decât ale rivalelor
Camerunezul din poarta lui Dinamo, convins de soție să vină la București, dezvăluie ce îi place și ce l-a șocat în România: „Da, e deranjant!”
GSP.RO
Camerunezul din poarta lui Dinamo, convins de soție să vină la București, dezvăluie ce îi place și ce l-a șocat în România: „Da, e deranjant!”
Parteneri
Breaking! Intervenție de urgență! Ilie Bolojan, anunț grav după explozia care a zguduit Bucureștiul! O decizie istorică, fără precedent! Niciun premier nu a îndrăznit să facă asta!
Libertateapentrufemei.ro
Breaking! Intervenție de urgență! Ilie Bolojan, anunț grav după explozia care a zguduit Bucureștiul! O decizie istorică, fără precedent! Niciun premier nu a îndrăznit să facă asta!
Ce a rămas în urmă! Imaginile dezastrului în urma exploziei din Rahova: panică, durere și neputință
Avantaje.ro
Ce a rămas în urmă! Imaginile dezastrului în urma exploziei din Rahova: panică, durere și neputință
Mădălina Ghenea, magnet pentru priviri! Imagini incendiare în lenjerie galbenă și momente rare cu fiica sa Charlotte, dezvăluite pe Instagram
Tvmania.ro
Mădălina Ghenea, magnet pentru priviri! Imagini incendiare în lenjerie galbenă și momente rare cu fiica sa Charlotte, dezvăluite pe Instagram

Alte știri

Primarul interimar al Capitalei anunță măsuri de urgență și sprijin pentru victimele exploziei din Rahova: „A fost o noapte dificilă, dar nimeni nu a fost lăsat singur”
Știri România 12:40
Primarul interimar al Capitalei anunță măsuri de urgență și sprijin pentru victimele exploziei din Rahova: „A fost o noapte dificilă, dar nimeni nu a fost lăsat singur”
Care este starea victimelor după explozia din Rahova. Un rănit a fost transportat în Austria
Știri România 10:32
Care este starea victimelor după explozia din Rahova. Un rănit a fost transportat în Austria
Parteneri
Detalii despre starea medicului Flavia Groșan, diagnosticată cu tumoare pulmonară cu metastaze. „Este intubată și ventilată mecanic”
Adevarul.ro
Detalii despre starea medicului Flavia Groșan, diagnosticată cu tumoare pulmonară cu metastaze. „Este intubată și ventilată mecanic”
Neluțu Varga, întăriri pentru Mandorlini. A semnat pe 3 ani cu CFR Cluj. Exclusiv
Fanatik.ro
Neluțu Varga, întăriri pentru Mandorlini. A semnat pe 3 ani cu CFR Cluj. Exclusiv
Weekend plin de surprize pentru toate zodiile! Cine primește vești care le pot schimba viața
Financiarul.ro
Weekend plin de surprize pentru toate zodiile! Cine primește vești care le pot schimba viața
Superliga.ro (P)
Gemenii Irimia: „E un avantaj foarte mare să ne avem unul pe altul”
Gemenii Irimia: „E un avantaj foarte mare să ne avem unul pe altul”
Lucruri de urmărit în etapa a 13-a din Superliga
Lucruri de urmărit în etapa a 13-a din Superliga
Parteneri
A patra echipă ELIMINATĂ de la Asia Express 2025. Ce vedete au părăsit competiția: „Cea mai frumoasă experiență pe care am putut să o simțim, trăim vreodată”
Elle.ro
A patra echipă ELIMINATĂ de la Asia Express 2025. Ce vedete au părăsit competiția: „Cea mai frumoasă experiență pe care am putut să o simțim, trăim vreodată”
Se iubesc cântărețul Raoul și Mirabela Dauer?! Între ei e o diferență de 32 de ani! „Fiecare avem lumini și avem umbre”
Unica.ro
Se iubesc cântărețul Raoul și Mirabela Dauer?! Între ei e o diferență de 32 de ani! „Fiecare avem lumini și avem umbre”
Bilanțul victimelor e în creștere, iar Ilie Bolojan tocmai a dezvăluit că doi răniți au fost transportați în străinătate. Ce se întâmplă acum: „Din păcate...”
Viva.ro
Bilanțul victimelor e în creștere, iar Ilie Bolojan tocmai a dezvăluit că doi răniți au fost transportați în străinătate. Ce se întâmplă acum: „Din păcate...”

Monden

Cine este George Dogaru, concurentul care a revenit la „Vocea României” 2025, după 14 ani. „În sezonul 1 am lăsat emoțiile să mă cuprindă”
Stiri Mondene 11:42
Cine este George Dogaru, concurentul care a revenit la „Vocea României” 2025, după 14 ani. „În sezonul 1 am lăsat emoțiile să mă cuprindă”
Fiica Andreei Marin se întoarce în România. Anunțul făcut de mama ei, după ce Violeta a plecat la studii în America. „Ea știe ce înseamnă această muncă”
Stiri Mondene 10:53
Fiica Andreei Marin se întoarce în România. Anunțul făcut de mama ei, după ce Violeta a plecat la studii în America. „Ea știe ce înseamnă această muncă”
Parteneri
După ce a anunțat că se retrage de la „Românii au talent”, Dragoș Bucur face surpriza fanilor: revine la TV! Primele detalii despre emisiune și filmările care au început deja
TVMania.ro
După ce a anunțat că se retrage de la „Românii au talent”, Dragoș Bucur face surpriza fanilor: revine la TV! Primele detalii despre emisiune și filmările care au început deja
Doi copii, de 4 şi 8 anişori, găsiţi morţi într-o baltă de la marginea satului Docăneasa. Părinţii, anchetaţi
ObservatorNews.ro
Doi copii, de 4 şi 8 anişori, găsiţi morţi într-o baltă de la marginea satului Docăneasa. Părinţii, anchetaţi
VIDEO cu impact emoțional puternic: momentul exploziei din Rahova, surprins de camerele unui magazin. Panică, prăbușiri și țipete de groază
Libertateapentrufemei.ro
VIDEO cu impact emoțional puternic: momentul exploziei din Rahova, surprins de camerele unui magazin. Panică, prăbușiri și țipete de groază
Parteneri
S-au lansat noile modele Dacia, la final de 2025 » Mașinile au „aripioare de rechin” și vor fi mai ieftine decât ale rivalelor
GSP.ro
S-au lansat noile modele Dacia, la final de 2025 » Mașinile au „aripioare de rechin” și vor fi mai ieftine decât ale rivalelor
Camerunezul din poarta lui Dinamo, convins de soție să vină la București, dezvăluie ce îi place și ce l-a șocat în România: „Da, e deranjant!”
GSP.ro
Camerunezul din poarta lui Dinamo, convins de soție să vină la București, dezvăluie ce îi place și ce l-a șocat în România: „Da, e deranjant!”
Parteneri
Zelenski, anunț neașteptat după întâlnirea cu Trump: „Să înțelegem unde ne aflăm...”
Mediafax.ro
Zelenski, anunț neașteptat după întâlnirea cu Trump: „Să înțelegem unde ne aflăm...”
„Probabil, cu această ocazie, se vor face controale masive”. Ipoteze în cazul exploziei de pe Calea Rahovei
StirileKanalD.ro
„Probabil, cu această ocazie, se vor face controale masive”. Ipoteze în cazul exploziei de pe Calea Rahovei
Scene SFÂȘIETOARE la înmormântarea Elenei, femeia ucisă pe trecerea de pietoni din Berceni
Wowbiz.ro
Scene SFÂȘIETOARE la înmormântarea Elenei, femeia ucisă pe trecerea de pietoni din Berceni
Promo
Zâmbet impecabil la orice vârstă!
Advertorial
Zâmbet impecabil la orice vârstă!
Descoperă secretul unei case de vis
Advertorial
Descoperă secretul unei case de vis
Parteneri
Primele imagini cu Elena, femeia spulberată pe trecerea de pietoni în Berceni! Victima se mutase în București pentru a le oferi un viitor mai bun copiilor, dar nimeni nu se gândea că o nenorocire se va abate asupra familiei
Wowbiz.ro
Primele imagini cu Elena, femeia spulberată pe trecerea de pietoni în Berceni! Victima se mutase în București pentru a le oferi un viitor mai bun copiilor, dar nimeni nu se gândea că o nenorocire se va abate asupra familiei
Imagini groaznice din apartamentul unde s-a produs explozia din București
Redactia.ro
Imagini groaznice din apartamentul unde s-a produs explozia din București
Tensiuni în Coaliție pe tema salariului minim! Guvernul analizează trei variante de majorare, iar patronatele cer înghețarea lui
KanalD.ro
Tensiuni în Coaliție pe tema salariului minim! Guvernul analizează trei variante de majorare, iar patronatele cer înghețarea lui

Politic

Ilie Bolojan anunță că alegerile la Primăria Capitalei pot fi organizate în acest an, în ciuda opoziției PSD, după ce Nicușor Dan a intervenit
Politică 17 oct.
Ilie Bolojan anunță că alegerile la Primăria Capitalei pot fi organizate în acest an, în ciuda opoziției PSD, după ce Nicușor Dan a intervenit
Răspunsul purtătoarei de cuvânt a Guvernului la întrebarea privind majorarea salariului minim. PSD o contrazice
Politică 16 oct.
Răspunsul purtătoarei de cuvânt a Guvernului la întrebarea privind majorarea salariului minim. PSD o contrazice
Parteneri
Explozia de la București redeschide o veche „cicatrice” de la Iași: blocul din Copou care a sărit în aer acum 9 ani. Cum s-a finalizat: doi morți, bloc dezafectat total, nicio condamnare
ZiaruldeIasi.ro
Explozia de la București redeschide o veche „cicatrice” de la Iași: blocul din Copou care a sărit în aer acum 9 ani. Cum s-a finalizat: doi morți, bloc dezafectat total, nicio condamnare
La 47 de ani, fostul jucător al Rapidului are o meserie surprinzătoare din care face bani mulți. „Reușesc să schimb viața oamenilor în bine”
Fanatik.ro
La 47 de ani, fostul jucător al Rapidului are o meserie surprinzătoare din care face bani mulți. „Reușesc să schimb viața oamenilor în bine”
E greșit să-l compari pe Trump cu Kissinger. Mai degrabă cu Taylor Swift
Spotmedia.ro
E greșit să-l compari pe Trump cu Kissinger. Mai degrabă cu Taylor Swift