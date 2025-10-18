Ultima dată, se jucau în fața porții

Potrivit anchetatorilor, cei doi copii nu erau frați. Mama unuia dintre ei le-a povestit polițiștilor că, în jurul orei 17.30, micuții se jucau în fața porții, cu o bicicletă fără pedale, anunță publicația Vremea Nouă. A fost ultima dată când i-a văzut în viață.

După aproximativ o jumătate de oră, un copil din sat a venit în fugă să o anunțe că cei doi dispăruseră. Femeia a pornit imediat în căutarea lor. Pe drum, s-a întâlnit cu un localnic în vârstă, care i-a spus că i-a văzut pe cei mici urcând o pantă, iar fetița îl împingea pe băiețel, care era pe bicicletă.

De acolo și până la baltă mai erau aproximativ 500 de metri, iar distanța totală dintre casă și locul tragediei este de circa 2 kilometri.

„Șlapii mamei pluteau pe apă”

În jurul orei 19.50, mama a ajuns la baltă. Acolo, i-a găsit pe copii în apă. Scenele au fost de nedescris.

„Chiar mama a fost cea care i-a descoperit. Și acum șlapii ei plutesc pe apă”, a declarat un polițist aflat la fața locului.

Femeia, disperată, i-a scos din apă și a încercat să-i salveze, dar era prea târziu. Martorii spun că cei doi erau deja morți. Echipajele medicale au constatat decesul și au notat în raport „insuficiență respiratorie”.

Prefectul județului Vaslui, Edi Popica, a mers la fața locului și a descris scena în termeni cutremurători:

„Doamne, zici că dormeau. Nici nu îți dădeai seama că sunt morți, erau ca niște îngerași. Mama unuia dintre copii, cea care i-a scos din apă, era disperată. Tremura toată și nu mai putea vorbi. Îmi pare nespus de rău de moartea acestor copii și suntem alături cu tot ce putem de familiile lovite de tragedie.”

O baltă artificială, făcută de primărie

Balta în care s-a produs tragedia nu este naturală, mai scrie sursa citată. Prefectul Popica a precizat că a fost făcută de primărie, înaintea unui pod, pentru a preveni înfundarea acestuia, dar spune că nu înțelege „care e logica” existenței ei.

„Nu-mi dau seama ce rol joacă această groapă făcută, care s-a umplut cu apă. Este poziționată înaintea podului, dar nu-i văd sensul”, a declarat prefectul. Potrivit primelor măsurători, adâncimea apei era de aproximativ doi metri.

Primele rezultate: copiii nu s-au înecat, ci au murit de frig

Primele informații din raportul medicilor legiști arată că cei doi copii nu s-au înecat, ci au murit din cauza șocului hipotermic. Practic, trupurile lor au cedat după ce au stat prea mult în frig sau în apă rece.

„Este greu de crezut că cei doi s-au gândit să se scalde într-o zi de octombrie, când temperaturile au fost scăzute. Cazul este unul neobișnuit și necesită clarificări urgente”, a spus prefectul Edi Popica.

Din acest motiv, el a contactat procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Bârlad, pentru a se asigura că ancheta este preluată rapid, iar toate ipotezele, inclusiv cea a unei fapte penale, sunt verificate.

Durere și revoltă în comunitate

Tragedia a zguduit întreaga comună Vinderei. În satul Docăneasa, oamenii nu-și pot reveni din șoc. Pe rețelele de socializare, prefectul a postat un mesaj de condoleanțe și de avertisment pentru părinți.

„Nu există cuvinte care să poată descrie durerea provocată de tragedia petrecută în această seară. O fetiță de 8 ani și un băiețel de 4 ani și-au pierdut viața după ce au intrat să se scalde într-o baltă și, din cauza frigului, au murit de hipotermie. Două suflete nevinovate, doi îngerași plecați prea devreme dintre noi.”

„Dragi părinți, aveți grijă de copiii dumneavoastră! Fiecare clipă de neatenție poate însemna o tragedie. Dumnezeu să-i odihnească în pace și să le primească sufletele curate în împărăția Sa!”

Procurorii încearcă acum să stabilească exact ce s-a întâmplat în acele două ore de la dispariția copiilor până la momentul descoperirii lor. Cauza morții, și anume șocul hipotermic, ridică semne de întrebare. Nu este clar dacă cei mici au intrat singuri în apă sau dacă s-au împiedicat și au căzut, fiind apoi incapabili să iasă la timp.

