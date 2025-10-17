Tragedia a avut loc în satul Docăneasa, din comuna vasluiană Vinderei. Localnicii s-au mobilizat pentru căutarea unui băiat în vârstă de patru ani şi a unei fetiţe de opt ani, care au plecat din casele lor şi nu au mai revenit. Dispariţia a fost semnalată pe 17 octombrie, în jurul orei 18:30, potrivit News.ro.

Cei doi copii au fost descoperiți morți într-o baltă, având hainele pe malul apei.

„Copiii nu sunt fraţi şi au fost găsiţi de localnici. Erau dezbrăcaţi, iar hainele erau pe malul apei”, au transmis oficialii Serviciului de Ambulanță Județean (SAJ) Vaslui.

Reprezentanții SAJ Vaslui informează că băiatul şi fata au fost scoşi din apă fără semne vitale. Echipajele medicale trimise la faţa locului le-au făcut manevre de resuscitare, însă medicii au fost nevoiți să declare decesul celor doi copii.

