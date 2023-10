Luminița Popa a sărit în apărarea fiului ei, după cum scrie sursa citată. „Viața merge mai departe, iar Dorian o să știe să-și repare imaginea! Eu sunt mamișor pe care Dorian o iubește și o susține, necondiționat! Fii sigură că Dorian, de acum înainte, nu se va băga într-o gaură de șarpe”, a declarat mama lui Dorian Popa.

Între timp, Dorian Popa deja a revenit pe rețelele de socializare. Pe Instagram a distribuit două postări la secțiunea story, în prima dezvăluit cum arată complexul rezidențial pe care l-a construit în Domnești, iar în a doua postare el își anunță fanii despre moartea lui Matthew Perry, cunoscut pentru rolul din serialul „Friends”.

Până la acest moment, el nu a făcut declarații despre incident.

Dorian Popa a rămas fără permisul de conducere

„La data de 27 octombrie, ora 21.15, polițiști din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Ilfov – Serviciul Rutier, în timp ce se aflau în exercitarea atribuțiilor de serviciu, au oprit în trafic, în localitatea Domnești, un autovehicul, condus de un bărbat, iar în urma testării cu aparatul din dotare au reieșit indicii cu privire la posibila prezență a substanțelor psihoactive”, a transmis Poliția Ilfov.

Astfel, influencerul Dorian Popa, în vârstă de 35 de ani, a fost oprit zona casei sale și a fost depistat la Drugtest că a consumat canabis, spun surse apropiate anchetei, pentru Libertatea.

„Întrucât aceasta nu reprezintă o probă în cadrul dosarului penal, conducătorul auto a fost condus la unitate medicală din București, pentru recoltarea de probe biologice“, a precizat Poliția. Lui Dorian Popa i-a fost reținut permisul auto.

Dorian Popa: „M-aș jigni pe mine, pe Dumnezeu, pe maică-mea”

În urmă cu doar o lună, Dorian Popa a fost invitat la podcastul Ilincăi Vandici, unde și-a spus părerea despre vicii. „Știi, la mine totul se rezumă la business. Viciile societății nu fac decât să-ți distragă atenția de la business și am văzut zeci de cazuri, mai ales că domeniul media are parte de foarte multe vicii și am văzut foarte multe nume mari ratându-și cariere, am văzut foarte multe lucruri care m-au zguduit și atunci am zis hai să nu fiu și eu doar un altul care se înscrie în același tipar.

Cred că sunt lucruri pe care Dumnezeu le-a ales pentru mine. Eu cred că ține și de tine ca și om, dar ține de cum te-a dat Dumnezeu. Altfel… la mine totul s-a rezumat la succes. Mi-a dat Dumnezeu un diamant și eu să-l arunc ca prostu singur în noroi. N-ar fi păcat…?

M-aș jigni pe mine, pe Dumnezeu, pe maică-mea… o serie întreagă de jigniri”, a declarat vloggerul în podcastul realizat de Ilinca Vandici.