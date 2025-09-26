Măsuri mai drastice pentru a combate migrația

Keir Starmer, premierul Marii Britanii, urmează să anunțe vineri, 26 septembrie, sprijinul pentru schema „Brit card”, care ar verifica dreptul unei persoane de a trăi și munci în Regatul Unit, potrivit The Independent.

Planul, care ar necesita o modificare a legislației pentru a fi implementat, vine pe fondul presiunilor tot mai mari asupra miniștrilor de a lua măsuri mai drastice pentru a combate migrația.

Cu toate acestea, liderii a opt grupuri pentru libertăți civile au avertizat că actul de identitate digital obligatoriu riscă să-i împingă pe „migranții neautorizați și mai mult în umbră”.

La începutul acestui an, guvernul a început să analizeze propuneri pentru o formă de identificare digitală pentru adulții din Marea Britanie, cu ideea că aceasta ar putea ajuta la combaterea migranților ilegali. Aceștia au luat în considerare exemplul Estoniei, care folosește un sistem obligatoriu de cărți de identitate.

Recunoscând preocupările care există cu privire la imigrația necontrolată, premierul Marii Britanii a spus: „De prea mulți ani a fost prea ușor pentru oameni să vină aici, să alunece în economia subterană și să rămână aici ilegal”.

„Nu este o politică de stânga plină de compasiune să te bazezi pe forța de muncă ce exploatează lucrătorii străini și subminează salariile corecte, ci simplul fapt că fiecare națiune trebuie să aibă control asupra granițelor sale”, a adăugat Starmer.

Măsura este susținută de cetățeni

Sondajele arată că cetățenii susțin în mare măsură ideea. Un sondaj realizat de „More in Common” în decembrie 2024 a constatat că 53% dintre oameni sunt în favoarea unui sistem universal de identificare digitală, 25% fiind puternic în favoarea acestuia. Doar 19% au declarat că sunt împotriva acestuia.

Un raport al grupului de experți al lui Tony Blair, Institutul Tony Blair (TBI), publicat săptămâna aceasta, sugerează, de asemenea, că există un sprijin public tot mai mare pentru o „carte de identitate superdigitală” care ar permite oamenilor să acceseze serviciile publice și să raporteze problemele din zona lor.

Raportul, care a chestionat peste 2.000 de adulți, a constatat că 62% dintre persoane au declarat că sunt în favoarea introducerii unei forme de identificare digitală alături de o aplicație care le-ar permite să raporteze lucruri precum gropile sau modul de colectare a gunoiului.

Avertismentul societății civile

Însă opt grupuri pentru libertăți civile, printre care Liberty, Article 19, Connected by Data și Runnymede Trust, au avertizat că o mișcare de introducere a identității digitale obligatorii riscă să schimbe „echilibrul puterii în favoarea statului, cu implicații periculoase pentru securitatea, drepturile și libertățile noastre”.

În scrisoarea lor către premierul Keir Starmer, aceștia au scris: „Este foarte puțin probabil ca actul de identitate digital obligatoriu să atingă obiectivul guvernului de a combate imigrația neautorizată”.

„Schemele propuse înțeleg fundamental greșit «factorii de atracție» care determină migrația către Regatul Unit și ar face foarte puțin pentru a combate bandele criminale de trafic de persoane sau angajatorii și proprietarii care operează «în afara registrelor». În schimb, i-ar împinge pe migranții neautorizați și mai mult în umbră, în locuri de muncă mai precare și locuințe nesigure”, au precizat grupurile.

