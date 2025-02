Mariana Edulescu s-a născut pe 15 aprilie 1957, în comuna Reghiu, județul Vrancea, pe malul Milcovului. Copilăria sa nu a fost ușoară, fiind crescută, alături de sora și fratele său, de mama lor, Măriuța Edu, cea care i-a inspirat mai târziu numele de scenă.

Peste 40 de ani de carieră

Primele aplauze le-a primit la serbările școlare, încurajată de învățătoare și de alți oameni care i-au văzut talentul.

După terminarea studiilor, s-a angajat la o întreprindere din Focșani, însă dragostea pentru muzică a făcut-o să cânte la nunți și botezuri și să colaboreze cu Ansamblul „Doina Vrancei”.

Aici l-a întâlnit pe interpretul Ion Ghițulescu, cel care a sprijinit-o să devină solist profesionist la Ansamblul „Doina Gorjului” din Târgu-Jiu.

Mariana Edulescu și-a descoperit adevărata vocație pe scena Ansamblului „Doina Gorjului,” unde a învățat ce înseamnă să cucerești publicul. Marea sa inspirație a fost Maria Lătărețu, despre care spunea că a fost „soarele în viața mea”.

Prin anii 1978-1979, ajunge pe litoral alături de ansamblu și decide să rămână la Constanța, unde a fost adoptată cu drag de publicul dobrogean. De-a lungul celor peste 40 de ani de carieră, a lansat cinci albume și a interpretat numeroase cântece populare, de petrecere și romanțe, transformându-și poveștile de viață în muzică.

Recomandări Volodimir Zelenski nu se mai duce în Arabia Saudită și critică întâlnirea ruso-americană de la Riad: „Să nu negocieze pe la spatele nostru”

Cântecele ca mărturii ale vieții

Una dintre cele mai cunoscute melodii ale sale, „În gara de la Focșani,” deschide albumul „Am visat aseară dorul” (1998) și povestește momentul în care și-a cunoscut partenerul de viață.

Mariana Edulescu era mândră de fiica sa și de nepotul ei, stabiliți la Londra, dorul de ei fiind o constantă în viața sa.

„Toate cântecele îmi sunt dragi, pentru că ele reprezintă stările sufletești prin care am trecut, fie că am râs, fie că am plâns. Noi, artiștii, avem darul de a le transpune în muzică,” spunea ea într-un interviu la Radio Constanța, unde a fost o prezență frecventă în emisiunile de folclor.

Prin moștenirea sa muzicală, Mariana Edulescu rămâne în inimile celor care i-au îndrăgit vocea și cântecele.

Urmărește cel mai nou VIDEO Bani și Afaceri Ministerul Energiei va face plângere penală la Parchet, după ce depozitele de gaze din sudul țării au fost golite. Cine este vizat - EXCLUSIV

Urmărește-ne pe Google News