Medvedev îl ironizează pe Trump după presupusul ultimatum

Într-o postare scurtă și ironică, publicată pe platforma X, fostă Twitter, Medvedev a minimalizat avertismentul venit din partea liderului de la Casa Albă.

Trump issued a theatrical ultimatum to the Kremlin.

The world shuddered, expecting the consequences.

Belligerent Europe was disappointed.

Russia didnt care. — Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) July 15, 2025

„Trump a emis un ultimatum teatral Kremlinului. Lumea a tresărit, așteptând consecințele. Europa belicoasă a fost dezamăgită. Rusia n-a dat doi bani”, a scris Medvedev, în stilul său deja obișnuit, marcat de ironie și dispreț față de liderii occidentali.

Trump încearcă să pună presiune pe Vladimir Putin

Declarația lui Medvedev vine după ce, în timpul unei întâlniri la Casa Albă cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, Donald Trump a declarat că Rusia ar trebui să încheie conflictul din Ucraina în 50 de zile.

🚨BREAKING: Trump just announced his big "major announcement" is that he'll impose nearly 100% tariffs on Russia if Putin doesn't agree on a deal with Ukraine in 50 days.



Putin must be laughing his ass off, considering Trumps track record of not keeping his imposed tariffs. pic.twitter.com/4TbkV6mM06 — CALL TO ACTIVISM (@CalltoActivism) July 14, 2025

„Vom impune tarife foarte severe, de aproximativ 100%, dacă nu avem un acord în 50 de zile”, a spus președintele american. Aceste tarife secundare ar viza partenerii comerciali rămași ai Rusiei, încercând să împiedice capacitatea Moscovei de a supraviețui sancțiunilor occidentale deja existente.

Reacția Kremlinului a fost promptă și clar ironică, lăsând de înțeles că Moscova nu ia în serios un eventual mesaj neoficial din partea lui Trump.

Medvedev, vocea dură a propagandei Kremlinului

În ultimii ani, Dmitri Medvedev a devenit cunoscut pentru pozițiile sale radicale și tonul agresiv la adresa Occidentului. El publică frecvent comentarii ironice, în care atacă direct lideri din SUA, Uniunea Europeană și NATO.

La începutul lunii iulie, Medvedev a scris într-o postare pe X că secretarul general al NATO a „consumat prea multe ciuperci iubite de olandezi” și a sugerat că Rutte ar trebui să învețe limba rusă, deoarece i-ar putea fi utilă în Siberia, iar la finalul lunii iunie a avut o reacție ironică față de atacul lansat de Statele Unite asupra instalațiilor nucleare din Iran.

În trecut, fostul președinte rus a mai amenințat cu extinderea războiului și chiar cu utilizarea armelor nucleare, în special în contextul sprijinului militar acordat Ucrainei de țările occidentale.