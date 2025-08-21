Procurorii de la Parchetul General au susținut că au cerut eliberarea pentru că a expirat perioada maximă de șase luni în care inculpații pot sta după gratii în timpul urmăririi penale.

Astfel, Curtea Supremă a înlocuit arestul preventiv cu măsura controlului judiciar, pe o durată de 60 de zile, în cazul lui Ioan Lup, Andrei Florin Lup și Manfred Ioan Hauptman.

De asemenea, Înalta Curte a mai hotărât înlocuirea arestului la domiciliu cu măsura controlului judiciar, tot pentru 60 de zile, și pentru Cristian Sergiu Borişcă, Adrian-Inocenţiu Comiza, Vasile-Leonard Dragoman, Traian Lechinţan, Ovidiu-Claudiu Mureşan, Constantin Timofti, Claudiu-Marian Lăpădatu, Matei Dărăbanţ, Iulian Aniţei şi Mihail-Alex Goloţoiu. Arestul la domiciliu a fost înlocuit cu măsura controlului judiciar şi în cazul lui Dan Cristian Panţa.

Pe durata controlului judiciar, toţi inculpaţii trebuie să se prezinte la organul de urmărire penală ori de câte ori sunt chemaţi, să informeze de îndată organul judiciar despre schimbarea locuinţei, să se prezinte la poliţie conform programului de supraveghere sau ori de câte ori sunt chemaţi. Totodată, aceștia nu trebuie să plece din România decât cu încuviinţarea organului judiciar, nu au voie să intre în București și trebuie să poarte permanent un dispozitiv electronic de supraveghere.

Amintim că, la sfârșitul lunii februarie, anchetatorii au făcut percheziții în Sibiu, Mureș, Timiș, Ilfov și Cluj, în dosarul legat de finanțarea campaniei electorale a lui Călin Georgescu, cel care a câștigat surprinzător primul tur al alegerilor prezidențiale din noiembrie 2024, anulat apoi de CCR.

În locuințele folosite de Potra și apropiații lui a fost găsit un veritabil arsenal militar: 10 grenade defensive, 19 grenade ofensive, un lansator de grenadă, 15 pistoale, 6 pistoale mitralieră, o pușcă mitralieră, sute de cartușe și materiale explozive. Procurorii au spus atunci că Potra și mercenarii voiau să se infiltreze în protestele organizate în București, în decembrie 2024, după anularea alegerilor prezidențiale, pentru a crea haos.

Înalta Curte de Casație și Justiție a decis pe 28 februarie arestul preventiv pentru oamenii din cercul lui Călin Georgescu, inclusiv mercenarul Horațiu Potra, apropiat al fostului candidat la prezidențiale, în dosarul privind acțiuni contra ordinii constituționale. Pentru că Potra nu a fost găsit în România, a fost emis mandat de arestare în lipsă.

Horaţiu Potra, 55 de ani, personajul aflat în spatele gărzilor de corp ale lui Călin Georgescu, este un fost luptător în Legiunea Străină, devenit pentru scurt timp și politician. La alegerile locale de anul trecut, a fost aproape să fie ales primar în Mediaş, dar a pierdut cursa electorală la mai puţin 250 de voturi, în favoarea unui candidat PNL.

