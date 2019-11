De Ciprian Iana,

Răvășită de durere, o prietenă a femeii de 29 de ani dispărută împreună cu copilul ei în tragicul eveniment, a postat un mesaj emoționant pe Facebook.

”Având în vedere evenimentele șocante care au avut loc în blocul de pe strada Miorița din Timișoara, aș dori să vă vorbesc despre prietena noastră și fiul ei, pe care i-am pierdut.

Nu cred că ne este dat nouă ca oameni să vedem prea multe miracole în umblarea noastră pe acest pământ. Pentru mine Crina a fost un miracol.

Crina a locuit pe stradă mult timp și e greu de descris prin ce suferințe a trecut, ce a determinat-o să plece de acasă în copilărie, dificultatea vieții lipsite de acoperiș și hrană, modul în care a fost tratată pe stradă, femeie fiind. Până nu a lucrat Paul cu tinerii străzii, și cu Crina, nici nu mi-am putut imagina.

Nu vreau să sune blasfemiator, dar mi se pare că sintagma “părăsită de oameni, femeie a durerii, obișnuită cu suferința” descrie imaginea pe care o aveam eu despre Crina în urma cu câțiva ani”, a notat Ana Negrulescu pe Facebook.

Aceasta a continuat: ”În vara lui 2018, eram în vizită în țară și ne plimbam prin Complexul Studențesc, când am reîntâlnit-o pe Crina. Nu am recunoscut-o, în primă instanță. Mai apoi, nu m-am putut opri din plâns când am văzut ce bine arată. Am povestit puțin cu ea și ne-a spus că a ieșit de pe stradă, că e căsătorită, are un fiu, Darius, și că e fericită. Lucra și făcea liceul la seral. Era bine, optimistă, plină de viață și extrem de mulțumitoare pentru noua ei viață.

Anul acesta când am fost în țară, ne-am întâlnit cu ea și Darius la un suc în Complex. Erau bine. Darius era un copil vesel, vioi și curios și i-a adus multă bucurie mamei sale. Crina ne tot spunea cum Dumnezeu, Darius si soțul ei au scos-o de pe stradă. Darius era “îngerul” ei, pe care Dumnezeu i l-a trimis să îi schimbe viața.

Vestea plecării lor e extrem de dureroasă și șocantă.

În schimb, mă bucur ca Dumnezeu i-a îngăduit Crinei să trăiască o altă viață în ultimii ani, una plină de bucurie, speranță și optimism. Chiar și în ultima conversație cu Paul, după moartea lui Darius, acceptase că fiecăruia ni s-a dat un anumit interval de timp de trăit pe acest pământ (cuvintele ei) și că trebuie să fie puternică și să creadă ca Dumnezeu o poate scoate și de aici, chiar dacă în acel moment o durea cumplit plecarea lui.

Povestea Crinei si transformarea din viața ei îmi amintesc că există fărâme, crâmpeie de har în realitatea noastră atât de afectată de consecințele Căderii.

Sunt convinsă că Dumnezeul pe care nu se sfia să ni-L marturiseasca nici noua în conversații, nici pe rețelele de socializare, nu S-a sfiit să îi întâmpine cu brațele deschise pe Crina și pe Darius în Impărăția Lui.

