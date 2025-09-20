Viceprimarul: „Un metru de rocă, zece ore de muncă”

Dan Tarcea a explicat că pentru spargerea unui singur metru de rocă este nevoie de până la zece ore de muncă. Utilajele folosite includ un ciocan de patru tone, adaptat pentru condiții dificile. El a subliniat că astfel de obstacole erau previzibile și că există soluții tehnice pentru depășirea lor.

Viceprimarul a mai precizat că șantierul avansează inclusiv pe timp de noapte, pentru ca lucrările să respecte calendarul anunțat.

Activistul Szakáts István: „Nimic vulcanic. Nada”

Declarațiile oficialului au fost imediat contestate. Activistul civic Szakáts István a ironizat situația și a citat opinia unui geolog, potrivit căruia descoperirea unor astfel de roci ar fi „senzațională”. Totuși, harta geologică a zonei arată clar că în zona Teilor sau Florești nu există depuneri vulcanice.

Activistul civic Szakáts István a ironizat situația pe Facebook

„Nimic vulcanic. Nada”, a scris acesta pe rețelele sociale, adăugând că studiile oficiale confirmă posibile urme vulcanice doar în zona Pădurii Clujenilor, la circa 11 kilometri distanță.

Specialiștii: doar calcar, nu magmă

Szakáts a atras atenția că nici specialiștii de la Universitatea Babeș-Bolyai nu au confirmat prezența unor roci magmatice pe traseul metroului, ci doar structuri calcaroase. Această poziție susține criticile conform cărora afirmațiile despre roca vulcanică ar fi mai degrabă parte dintr-un discurs de imagine decât o realitate geologică.

Activistul a pus sub semnul întrebării și dimensiunea reală a șantierului, despre care spune că este mult mai redusă decât arată materialele de promovare. Potrivit lui, șantierele unor blocuri din zonă par mai animate decât cel al viitorului metrou clujean.

Această discrepanță dintre mesajele oficiale și realitatea din teren a alimentat discuțiile din spațiul public, unde expresia „Vulcan Fake” a devenit virală.

Primăria Cluj-Napoca a publicat pe 12 august imagini de pe șantierul metroului, unde a început construcția puțului de lansare pentru uriașele mașini de forat tuneluri (TBM – Tunnel Boring Machine).

