Pe 11 august 2025, zona viitoarei stații Teilor din comuna Florești a fost animată de utilaje grele, macarale și echipe numeroase de muncitori.

Puțul de lansare, o structură de dimensiuni impresionante care va deservi ambele galerii paralele ale magistralei, reprezintă un element esențial al proiectului.

Procesul presupune realizarea pereților mulați, apoi excavarea și consolidarea construcției până la cota finală, pentru ca cele două TBM-uri să poată fi coborâte și asamblate în subteran.

„Este o lucrare de o complexitate și precizie maxime, care implică peste 150 de proiectanți și ingineri pentru a fi dusă la bun sfârșit”, a declarat primarul Emil Boc, subliniind importanța momentului.

Fotografiile de la fața locului surprind amploarea lucrărilor și mobilizarea forței de muncă. Acest pas apropie Cluj-Napoca de obiectivul de a deveni, după București, al doilea oraș din România cu un sistem modern de metrou.

Potrivit viceprimarului Dan Tarcea, finalizarea proiectului este estimată pentru anul 2031.

