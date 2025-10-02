Măsura face parte din campania secretarului Apărării, Pete Hegseth, împotriva scurgerilor de informații și a opoziției interne.

Testare aleatorie, de la general la personalul administrativ

Peste 5.000 de persoane – militari, civili și contractori din Biroul Secretarului Apărării și Statul Major Interarme – ar urma să semneze un document care interzice dezvăluirea oricăror informații nepublice „fără aprobare sau printr-un proces stabilit”.

În paralel, un alt memorandum, redactat de adjunctul secretarului Apărării, Steve Feinberg, propune un program de testare aleatorie cu detectorul de minciuni, care s-ar putea aplica tuturor, de la generali de patru stele până la personal administrativ.

Inițiativa este parte a unei strategii mai ample a administrației Trump și a Pentagonului de a identifica oficialii considerați insuficient de loiali sau care ar putea transmite informații presei.

Purtătorul de cuvânt al Pentagonului, Sean Parnell, a respins acuzațiile, catalogând dezvăluirile ca fiind „false și iresponsabile”.

Totuși, foști oficiali și avocați specializați în securitate națională au avertizat că aceste măsuri depășesc reglementările deja existente și par să aibă rolul de a intimida personalul.

Consolidarea controlului și a loialității față de administrație

„Scopul nu este contracararea spionajului străin, ci consolidarea controlului și a loialității față de administrație”, a declarat avocatul Mark Zaid, cunoscut pentru reprezentarea denunțătorilor guvernamentali. El a subliniat că poligrafele nu erau folosite anterior în mod obligatoriu și că introducerea lor acum ridică suspiciuni.

Deja, Pentagonul a stârnit nemulțumirea Casei Albe anul acesta, când a început să folosească poligrafe pentru a depista sursele scurgerilor. Intervenția executivului a dus la suspendarea temporară a practicii, după ce consilieri politici, inclusiv Patrick Weaver, și-au exprimat temerea că vor fi supuși testelor.

Noul acord de confidențialitate interzice explicit furnizarea de informații nepublice, replicând clauze similare cu cele impuse recent reporterilor acreditați la Pentagon.

Măsura face parte dintr-un pachet mai amplu de politici al lui Hegseth, care limitează rolul inspectorilor generali și al birourilor de egalitate de șanse, reducând totodată posibilitățile personalului militar de a raporta probleme pe canale independente.

Care este adevărata miză a acestor măsuri

Deși testele poligrafice regulate sunt standard în comunitatea de informații și în FBI, aplicarea lor aleatorie la Pentagon ar fi o premieră. Propunerea include și interviuri recurente de evaluare a securității.

Un fost oficial superior al apărării a declarat, sub protecția anonimatului, că „adevărata miză este intimidarea celor care ar putea vorbi cu presa”, descriind măsura drept o tactică de a insufla teamă în rândul angajaților.

Criticii au remarcat și caracterul redundant al noilor reguli: personalul cu acces la informații clasificate are deja obligații de confidențialitate și trebuie să obțină aprobări pentru comunicarea cu presa sau participarea la evenimente publice.

În paralel, Pentagonul a restrâns masiv accesul jurnaliștilor: numărul briefingurilor de presă a scăzut drastic, reporterii au fost excluși din călătoriile oficiale și multe redacții au pierdut birourile din clădire.

Recent, reporterii care acoperă domeniul militar au fost obligați să semneze un document prin care se angajează să nu ceară sau să colecteze informații neautorizate, riscând pierderea acreditării.

Totodată, Departamentul Apărării s-a retras din forumuri și evenimente publice tradiționale, justificând decizia prin dorința de a nu legitima organizații „contrare valorilor acestei administrații”.

Astfel, politicile lui Hegseth par să urmărească, mai degrabă decât securitatea, consolidarea controlului asupra informațiilor și reducerea transparenței în interiorul Pentagonului.

