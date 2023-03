Momente memorabile de la cea de-a 95-a gală a premiilor Oscar. Cu ce a surprins ceremonia de la Hollywood

Filmul „Everything Everywhere All at Once”/„Orice, oriunde, oricând” a fost marele câștigător din acest an, obținând șapte statuete, printre care și cea pentru cel mai bun film. Trofeul pentru cea mai bună actriță în rol principal i-a fost decernat lui Michelle Yeoh, protagonista din filmul științifico-fantastic de acțiune, în timp ce statueta pentru cel mai bun actor în rol principal i-a revenit lui Brendan Fraser pentru interpretarea sa din drama „The Whale”.

Gala a fost plină de discursuri emoționante, dar și de momente surprinzătoare. Iată câteva dintre ele:

Arc peste timp

Ceremonia de la Hollywood a fost o ocazie pentru actorul american de origine vietnameză Ke Huy Quan de a se reîntâlni cu vechiul său prieten Harrison Ford.

Quan, care a jucat alături de Ford în „Indiana Jones și Templul blestemat”, când era copil, a câștigat premiul pentru cel mai bun actor în rol secundar pentru „Everything Everywhere All at Once”, după o pauză de două decenii de la actorie.

După ce pelicula a fost recompensată cu premiul pentru cel mai bun film, Quan a alergat emoționat pe scenă și și-a îmbrățișat fostul coleg, care a prezentat premiul.

Harrison Ford, stânga, și Ke Huy Quan se îmbrățișează pe scenă după ce „Everything Everywhere All at Once” a câștigat premiul pentru cel mai bun film la Premiile Oscar 2023 | Foto: Profimedia

Lada Gaga, fără machiaj pe scenă

Artista a surprins cu o aparție fără machiaj, purtând blugi și un tricou simplu pe scena Oscarurilor, unde a interpretat piesa „Hold My Hand”, nominalizată pentru cel mai bun cântec original.

Imaginea a fost într-un contrast puternic față de apariția ei anterioară pe covorul de culoarea șampaniei, într-o rochie neagră Versace cu un corset transparent.

Lady Gaga a surprins cu apariția sa de pe scena Oscarurilor | Foto: EPA

Hugh Grant a vorbit despre beneficiile cremei hidratante

Când a prezentat premiul pentru cel mai bun design de producție împreună cu Andie MacDowell, colega sa din „Patru nunți și o înmormântare”, Grant a glumit spunând că unul din scopuri este „de a atrage atenția asupra importanței vitale a unei creme hidratante bune. Andie a folosit una în fiecare zi din viața ei, eu nu”.

Grant a făcut apoi un gest către MacDowell, spunând ca ea este „încă uimitoare”, apoi a arătat către el însuși, adăugând „practic, un scrot”.

Andie McDowell și Hugh Grant au prezentat premiul pentru cel mai bun design de producție | Foto: EPA

Omagiul în lacrimi al lui John Travolta pentru Olivia Newton John

John Travolta a prezentat un moment in memoriam pentru personalitățile de la Hollywood care au murit anul trecut și i-a adus un omagiu emoționant partenerei sale din „Grease”, Olivia Newton John, care a decedat în agust 2022, la 73 de ani.

„Îți rămânem iremediabil devotați”, a spus Travolta cu lacrimi în ochi, făcând referire la celebrul cântecul al colegei sale.

John Travolta a prezentat un moment emoționant la cea de-a 95-a gală a premiilor Academiei Americane de Film | Foto: EPA

Jimmy Kimmel a vorbit despre palma dată anul trecut de Will Smith lui Chris Rock

Prezentatorul ceremoniei din acest an, Jimmy Kimmel a abordat rapid controversa de la gala de anul trecut de la Oscaruri, când Will Smith l-a pălmuit pe Chris Rock pe scenă.

„Vrem să vă distrați, să vă simțiți în siguranță și, cel mai important, vrem ca eu să mă simt în siguranță. Așadar, avem politici stricte”, a spus Kimmel.

„Dacă cineva din acest teatru comite un act de violență în orice moment în timpul spectacolului, vi se va acorda Oscarul pentru cel mai bun actor și vi se va permite să țineți un discurs de 19 minute. Dar, serios, Academia are o echipă de criză”, a continuat gazda evenimentului.

„Dacă se întâmplă ceva imprevizibil sau violent în timpul spectacolului, stați acolo și nu faceți absolut nimic. Poate chiar să-i oferiți agresorului o îmbrățișare”, a mai precizat Jimmy Kimmel.

Kimmel a adus un măgar pe scenă

Într-un moment dedicat filmului irlandez „Banshees of Inisherin”, Kimmel a adus un măgar pe scenă.

„Este un măgar de sprijin emoțional certificat. Cel puțin asta am spus la compania aeriană pentru a-l urca în avionul din Irlanda. Dacă vă simțiți triști sau aveți nevoie de o îmbrățișare… Hai să te urcăm înapoi în zborul Spirit Airlines acum”, a spus prezentatorul.

Jimmy Kimmel a apărut pe scenă cu un măgar în rolul lui „Jenny”, măgarul din filmul „The Banshees of Inisherin”, în timpul celei de-a 95-a ediții a Premiilor Oscar | Foto: Profimedia

„Ursul narcoman” pe scena Oscarurilor

Elizabeth Banks a prezentat premiul pentru cele mai bune efecte vizuale însoțită de un urs grizzly hiperactiv.



„Am regizat recent filmul «Cocaine Bear»/«Ursul narcoman» și, fără efecte vizuale, așa ar fi arătat ursul”, a glumit Banks.

Elizabeth Banks, alături de „Cocaine Bear”, pe scena premiilor Oscar | Foto: EPA

Foto: EPA, Profimedia

