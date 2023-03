Ținutele vedetelor la Oscar 2023. Actrițele s-au întrecut în rochii elegante și strălucitoare

Anul acesta este pentru prima oară din 1961 încoace când vedetele nu pășesc pe covorul roșu la Dolby Theatre, ci pe unul de culoarea șampaniei. Chiar și așa, celebritățile au strălucit prin alegerile lor vestimentare.

Jamie Lee Curtis, în rochie mulată, la 64 de ani

Jamie Lee Curtis, în vârstă de a 64 de ani, a câştigat premiul Oscar pentru rolul secundar în filmul „Everything Everywhere All at Once”. A impresionat cu interpretarea ei în celebra peliculă, dar și cu ținuta aleasă. Actrița a îmbrăcat o rochie mulată, strălucitoare și lungă, de culoare deschisă, creată de casa de modă Dolce & Gabbana.

Și-a accesorizat ținuta doar cu o pereche de cercei și un inel. La eveniment, ea a fost însoțită de soțul ei, Christopher Guest.

Nici Brandon Fraser, care a câştigat statueta la categoria cel mai bun actor în rol principal cu rolul din „The Whale”, nu s-a lăsat mai prejos când a venit vorba despre vestimentația sa la Oscar 2023. Actorul în vârstă de 54 de ani a fost îmbrăcat la patru ace, a purtat un costum negru, cămașă albă și papion.

Recomandări 10 prădători sexuali care au violat din nou, după ce au ieșit din închisoare. Poliția trebuia să-i supravegheze, toți fiind în Registrul Agresorilor

Pe covorul de culoarea șampaniei la decernarea Premiilor Oscar 2023 au pășit și cele mai importante actrițe ale momentului. Cate Blanchett a îmbrăcat o rochie creată de casa de modă Louis Vuitton, la care a asortat o pereche de pantofi Giuseppe Zanotti.

Și Ana de Armas a atras atenția la evenimentul de Los Angeles. Actrița care o interpretează pe Marilyn Monroe în filmul „Blonde” a avut un look natural, a purtat foarte puțin machiaj, însă a atras atenția cu rochia foarte decoltată și lungă până în pământ.

Recomandări REPORTAJ. Peste 20 de familii dintr-un sat de lângă Mangalia plătesc chirie primăriei pentru că stau în clădirile fostului IAS. Unele au fost grajduri. „Am crescut cinci copii aici!”

Apariții impresionante la Oscar 2023 au avut și Elizabeth Banks, Jessica Chastain, Nicole Kidman, Cara Delevingne, care a purtat o rochie roșie excentrică, dar și Salma Hayek, care a impresionat încă o dată cu decolteul ei. Și Rihanna a șocat cu ținuta ei, cântăreața e însărcinată cu al doilea copil.

Nici actorii prezenți la eveniment nu au trecut neobservați, Dwayne Johnson a ieșit în evidență cu sacoul lui roz, iar Austin Butler, protagonistul din filmul „Elvis”, a avut un outfit elegant, în ton cu evenimentul din Los Angeles.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 30

„Everything Everywhere All at Once”, cel mai bun film

Premiile Oscar 2023, cele mai prestigioase distincții din industria cinematografică, au fost decernate în noaptea de duminică spre luni, în Los Angeles, la Dolby Theatre. Filmul „Everything Everywhere All at Once”/„Orice, oriunde, oricând”, regizat de Daniel Kwan și Daniel Scheinert, a câștigat premiul pentru cel mai bun film, dar și alte șase statuete Oscar.

Recomandări De ce SE SCUMPEȘTE RCA? Cum a dezvăluit președintele PSD Marcel Ciolacu politizarea din ASF

Cea de-a 95-a ediție a Oscarurilor a fost triumfală pentru filmul științifico-fantastic de acțiune pentru familie din 2022 scris și regizat de Daniel Kwan și Daniel Scheinert. Pelicula, care a avut 11 nominalizări, a câștigat șapte premii Oscar pentru cel mai bun film, cea mai bună actriţă, cel mai bun regizor, cel mai bun montaj, cel mai bun actor în rol secundar, cea mai bună actriţă în rol secundar şi cel mai bun scenariu original.

Michelle Yeoh, protagonista din „Everything Everywhere All at Once”, a câștigat premiul pentru cea mai bună actriță în rol principal, iar Jamie Lee Curtis a câştigat premiul Oscar pentru rolul secundar din același film. De asemenea, Ke Huy Quan, a câştigat statueta Oscar pentru cel mai bun actor în rol secundar.

Actorul Brendan Fraser a câştigat statueta la categoria cel mai bun actor în rol principal cu rolul din „The Whale”.

Foto: EPA

GSP.RO Reacția neașteptată a unui belgian mutat la Petroșani, după ce a gustat mămăligă: "Nu sunt un tip dificil, însă unele feluri de mâncare sunt...

Urmărește-ne pe Google News

Playtech.ro Gestul făcut de Carmen Iohannis în Singapore! A atras toate privirile celor din jur. Ce a ieşit în evidență imediat

Viva.ro Cum a aflat Manuela Hărăbor, de fapt, că fiul ei suferă de autism. Primele semne care i-au dat de gândit: 'Avea...'

Observatornews.ro Planta care a ajuns mai scumpă decât carnea. Reacţii furioase, la vederea preţului pe kg: "Mai bine nu mănânci de post"

Știrileprotv.ro Momentul producerii carambolului de coșmar din Ungaria a fost filmat. Imagini șocante surprinse la fața locului | VIDEO

FANATIK.RO Pensionare anticipată în 2023. La ce vârstă te poți pensiona și ce condiții trebuie să respecți

Orangesport.ro Cel mai bine plătit realizator al postului dispare de pe TV! Conducerea i-a luat emisiunea celebră: "Activitatea sa pe reţelele sociale este o încălcare a regulilor noastre"

Unica.ro Cu ce se ocupă fiica lui Mircea Diaconu. Ana este o femeie discretă, cu o pasiune scumpă, mai puțin întâlnită

HOROSCOP Horoscop 13 martie 2023. Vărsătorii iau în calcul mesajele prietenilor adevărați, dar fac totul așa cum cred ei de cuviință