Imaginile au fost publicate atât pe Youtube, cât și pe mai multe conturi de pe aplicația de mesagerie Telegram.

Oficialii locali au anunțat că 25 de persoane au fost rănite în explozia din cafenea, care cândva i-ar fi aparținut liderului grupului de mercenari Wagner, Evgheni Prigojin, iar 19 dintre ele au fost spitalizate, potrivit CNN.

Guvernatorul orașului, Alexander Beglov, a distribuit cea mai recentă actualizare a numărului de victime într-o postare pe Telegram, duminică seară.

„Toate serviciile speciale și de urgență ale orașului sunt activate în prezent în legătură cu ceea ce s-a întâmplat într-o cafenea de pe Insula Vasilyevsky“, a afirmat Beglov, referindu-se la insula care reprezintă o parte semnificativă din centrul orașului. „Lucrăm în coordonare cu agențiile de aplicare a legii. Acestea încearcă să stabilească circumstanțele a ceea ce s-a întâmplat”, a mai spus guvernatorul.

„Din păcate, o persoană a murit. În prezent, există 25 de victime. 19 dintre ele sunt spitalizate. Spitalele din oraș oferă toată asistența necesară”, a mai scris Beglov.

Autoritățile ruse au confirmat ulterior că explozia l-a ucis pe bloggerul militar Vladlen Tatarski, unul dintre cei mai cunoscuți susținători ai ofensivei din Ucraina.

Potrivit autorităților, un dispozitiv exploziv a fost detonat în cafeneaua unde bloggerul militar era invitat să țină un discurs.

Agenția rusă de stat TASS a anunțat că explozia a fost provocată de peste 200 de grame de TNT (trinitotoluen). Conform unei surse din ministerul rus de Interne, citată de agenția RIA Novosti, bomba a fost ascunsă într-o statuetă care i-a fost oferită drept premiu blogerrului.

