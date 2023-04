Cel puțin alte 15 persoane au fost rănite în explozie, a anunțat agenția de știri TASS, citând un purtător de cuvânt al serviciilor locale de urgență.

Explozia a avut loc în cafeneaua Street-Bar de pe cheiul Universitetskaya din centrul orașului Sankt Petersburg.

‼️ An explosion occurred in a cafe in St. Petersburg, allegedly owned by Prigozhin



There was a „military propagandist” Vladlen Tatarsky in the cafe.



It is reported that Tatarsky himself was killed and six others were injured. pic.twitter.com/eK73fCtzTx — NEXTA (@nexta_tv) April 2, 2023

Autoritățile investighează explozia, iar procurorul din Sankt Petersburg, Viktor Melnik, a sosit pentru a coordona răspunsul de urgență, a precizat TASS.

Publicația Fontanka scrie că această cafenea i-a aparținut în trecut lui Evgheni Prigojin. Un „club de discuții“ al Frontului Cyber Z (un grup care ar avea legături cu organizația paramilitară Wagner) își ține întâlnirile în această cafenea la fiecare sfârșit de săptămână.

Meduza, o publicație rusă independentă cu sediul în Letonia, relatează că un canal de Telegram care are legături cu Prigojin a scris că duminică după-amiază avea loc în cafenea un eveniment de celebrare a activității „jurnalistului militar„ rus Vladlen Tatarski.

‼️ Preliminarily, the bomb was in the „award” given to Tatarsky



A video shows Tatarsky being given a statuette.



The power of the explosive device in St. Petersburg was more than 200 grams of TNT, police said. The number of injured in the explosion has risen to 15. pic.twitter.com/RHtsHbe0cC — NEXTA (@nexta_tv) April 2, 2023

RIA Novosti informează, citând o sursă, că Tatarski a fost ucis în explozia de la Sankt Petersburg.

Sky News notează că nu a putut verifica veridicitatea acestor informații și că nu este clar dacă explozia din Sankt Petersburg are legătură directă cu războiul.

Its claimed that Vladlen Tatarsky, one of the most known Russian military propagandist is dead. In St. Petersburg, Russia, an explosion has just occurred in a cafe where Vladlen Tatarsky, was holding a „creative evening”. pic.twitter.com/WfQAFlBt8B — Special Kherson Cat ??? (@bayraktar_1love) April 2, 2023

Corespondenta Al Jazeera din Moscova, Dorsa Jabbari, relatează că „este prea devreme pentru a ști cine ar putea fi în spatele exploziei„, adăugând că „acesta a fost un atac bine gândit, bine planificat și executat„.

Cine a fost Tatarski

Unul dintre cei mai cunoscuți bloggeri militari din Rusia, Tatarski a fost uneori critic la adresa eșecurilor armatei ruse suferite în Ucraina.

În luna mai a anului trecut, el a declarat pentru CNN că nu critică în întregime ceea ce Kremlinul numește „operațiunea militară specială„ din Ucraina, ci „episoade individuale”. El a spus atunci că încă mai crede că Rusia își va atinge obiectivele în Ucraina.

Bloggerul militar avea peste 560.000 de urmăritori pe Telegram, notează Reuters.

Tatarski, al cărui nume real era Maxim Fomin, s-a aflat printre sutele de participanți la ceremonia fastuoasă organizată la Kremlin în septembrie anul trecut în care a fost proclamată oficial anexarea de către Rusia a celor patru regiuni parțial ocupate din Ucraina, o acțiune pe care majoritatea țărilor din ONU au condamnat-o ca fiind ilegală.

Foto: captură video Fontanka SPB Online / Telegram

