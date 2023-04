Ministerul Apărării din Ucraina a publicat sâmbătă pe Twitter o înregistrare cu obuzierele britanice L119, scrie The Guardian.

„Obuzierele L119 sunt ușor de identificat prin accentul lor britanic și precizia lor distinctivă”, a precizat ministerul ucrainean.

L119 howitzers are easily identified by their distinctive British accent and accuracy. pic.twitter.com/akMXOQKyGN