În videoclipul postat pe contul lui Zelenski se vede cum un bloc aflat în apropierea unui centru comercial este bombardat. Atacul are loc în plină zi, în timp ce pe strada din față circulă mașini, iar în parcarea mall-ului se află mai mulți civili. Imediat după atac un nor gros de fum și praf se ridică din clădire.

La finalul clipului apar imagini cu urmările atacului. Apartamente din ambele clădiri sunt în flăcări, în timp ce bucăți din construcții continuă să se desprindă. Mai multe persoane se află în jurul lor privind înspre incendiul de la etajele superioare.

Zaporizhzhia. Right now, residential areas where ordinary people and children live are being fired at.

This must not become „just another day” in ?? or anywhere else in the world. The world needs greater unity and determination to defeat Russian terror faster and protect lives. pic.twitter.com/YnocW2yVaU