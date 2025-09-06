Cimitirul Pere-Lachaise din Paris este un reper mondial și adăpostește mormintele unor mari personalități, precum Frederic Chopin, Maria Callas, Edith Piaf, Marcel Proust, Honore de Balzac și Moliere.

George Enescu, care a murit în 1955, este înmormântat în Divizia 68, într-un cavou de marmură albă, dar mormântul său nu figurează pe harta oficială a personalităților și este greu de găsit pentru vizitatori.

Ioana Bivolaru, ambasadorul României în Franța, a spus la Antena 3 că autoritățile diplomatice au purtat dialoguri constante cu Primăria Parisului și cu administrația cimitirului pentru semnalizarea locului de veci pe o hartă a personalităților, dar degeaba. Ambasadorul României a precizat că mormântul este totuși curățat periodic cu apă și perie, cu acordul administrației.

Trupul lui George Enescu a fost depus la cimitirul Pere-Lachaise în mai 1955, iar mormântul nu a fost restaurat timp de 70 de ani. Cavoul este concesionat unei familii franceze, dar administrația cimitirului nu a mai primit vești de la proprietar din 2011. Fără acordul acestuia, autoritățile nu au voie să facă reparații sau restaurări.

Cavoul poate intra în administrarea statului numai dacă este abandonat complet, adică dacă familia franceză nu mai are niciun urmaș care să se ocupe de el, sau dacă locul de veci este vandalizat și trebuie reparat pentru siguranță și conservare.

George Enescu (1881-1955) a fost cel mai mare muzician român al secolului XX, compozitor, pianist, violonist și dirijor de renume internațional, autor al „Rapsodiilor române” și al operei „Oedipe”, capodopera sa. Anul acesta s-au împlinit 70 de ani de la moartea lui Enescu.