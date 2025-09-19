Victimele au ars de vii, după ce au rămas blocate în interiorul vehiculului. Incidentul s-a petrecut în orașul Schwerte, Renania de Nord-Westfalia, conform Metro.

Un alt copil aflat în mașină a reușit să iasă și a fost dus la spital. Un localnic a încercat să salveze victimele, dar a fost împiedicat de mânerele retractabile ale ușilor mașinii Tesla.

Roman Jedrzejewski a spus că a alergat spre vehicul cu un extinctor după ce a auzit o explozie puternică. El a afirmat pentru Ruhr News: „Am vrut să salvez oamenii. Am încercat să deschid portiera, dar nu a mers. Era deja foarte fierbinte din cauza focului, dar partea dreaptă a mașinii era încă relativ intactă”.

Și pompierii locali au întâmpinat dificultăți în stingerea flăcărilor. Poliția din Renania de Nord-Westfalia investighează circumstanțele accidentului, despre care se crede că a avut loc în urma unei manevre de depășire.

„Scopul nostru este să reconstituim în întregime desfășurarea evenimentelor și să determinăm cu claritate cauza”, a transmis departamentul de poliție al districtului.

Asociația automobilistică germană ADAC a avertizat în aprilie 2024 că mânerele retractabile ale ușilor Tesla pot reprezenta un risc pentru siguranță. Acestea pot rămâne blocate după o întrerupere a alimentării cu energie electrică în urma unui accident.

Vehiculele Tesla sunt dotate cu dispozitive manuale pentru deschiderea ușilor din interior, însă acestea pot fi inaccesibile sau dificil de utilizat, mai ales pentru copii. Totodată, în Virginia, un pompier, Max Walsh, a fost nevoit să spargă geamul mașinii Tesla Model Y pentru a salva un șofer blocat.

Administrația Națională pentru Siguranța Traficului Rutier din SUA a anunțat o investigație asupra a 174.000 de vehicule Tesla Model Y, după ce au fost raportate probleme cu mânerele ușilor.

Amintim că în noiembrie 2024, patru prieteni au murit arși de vii într-o mașină Tesla, în Toronto, Canada. Aceștia nu au putut ieși, după ce mașina a luat foc, iar ușile electronice s-au defectat.

