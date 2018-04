Sorin Lupașcu, DJ încă din vremea comunismului, a realizat o listă cu muzica anilor ’80, care se ascultă și azi. În discotecile de odinioară, cu program fix de două ore pe seară, tinerii se bucurau de muzica nemuritoare: Anita Ward, Abba, Village People, Pink Floyd.

Sorin Lupașcu trăiește pentru muzică. Este o enciclopedie a hiturilor de odinioară și a realizat o listă cu muzica anilor ’80, muzică pe care încă o pune în cluburi din toată țara și adună fani mai vechi, dar și din tânăra generație.

Prezent la Interviurile Libertatea, Sorin Lupașcu a adus câteva vinyluri prețioase, din colecția sa care acum cântărește 3,8 tone, pe care a adunat-o în decursul anilor. „Uite, din perioada aia. Un CD cu ABBA și aici varianta aceleiași melodii cântată în spaniolă. Este extraordinar de rar. Din perioada aia am adus niște discuri extrem de rare care erau pictate în culori diferite. Discuri în care pentru că nu exista internet, nu existau informații ca acuma, unii dintre producători făceau informația direct pe disc, totul era pus aici, inclusiv George Michael. Aici sunt două discuri pentru că are două single-uri în el. Că tot vorbeam de discuri colorate: un roșu, am adus și un galben. Și am mai adus un disc strange cut. Și acuma ce-ți arăt e unicat în România. Ilie Năstase. Nu cântă nimic, ideea e de imagine, de promovare, e ceva în franceză”, ne spune DJ-ul și arată un disc din anii ’80, cu fața lui Ilie Năstase pe ea.

„Dacă vorbim de perioada anilor ’70, sau începutul anilor ’70, muzica era dominată de soundul rock, noi vorbim de ceea ce însemna Queen, Led Zeppelin, Deep Purple, ăsta era începutul. În 1976 apare deja primul hit al lumii disco – Love to love you baby, Donna Summer, o piesă compusă de Giorgio Moroder, e considerată a fi una din primele melodii compuse special pentru discotecă”, își mai amintește DJ-ul.

Muzica părinților, din 1979 până în 1995

1979: M – Pop Music, Village People – YMCA si In The Navy, Anita Ward – Ring My Bell si Abba – Chiquititta, Patrick Hernandez – Born To Be Alive.

1980: Goombay Dance Band – Sun Of Jamaica, Pink Floyd – Another Brick In The Wall, Lipps Inc – Funky Town, Ottawan – Hands Up, Bob Marley – Could You Be Loved



1981: Shakin Stevens – This Ole House, Aneka – Japanese Boy, Bernie Paul – Oh No No, Stras on 45, John Lennon – Woman, REO Speedwagon – Keep on Loving You, Eddy Grant – How Do You Feel My Love

1982: UB 40 – Red Red Wine, Police – Every Breath You Take, Spandau Ballet – True, Shorts – Comme On Cava, Righeira – Vamos a la playa, Gazebo – I Like Chopin, Laid Back – Sunshine Reggae, Michael Jackson – Billie Jean, Ryan Paris – Dolce Vita, Eurythmics – Sweet Dreams, Eddy Grant – I Don’t Wanna Dance.



1984: Alphaville – Big In Japan, Stevie Wonder – I Just Call to Say I Love You, Laura Barnigan – Self Control, Frankie Goes To Hollywood – Relax, Queen – Radio Gaga si I Want To Break Free, George Michael – Careless Whisper, Lionhel Richie – Hello, Depeche Mode – People Are People, Van Halen – Jump.

1985: Opus – Life Is Life, Modern Talking – You’re My Heart, You’re My Soul, Baltimora– Tarzan Boy, Falco – Amadeus, Murray Head – One Night In Bangkok, USA for Africa – We Are The World, Foreigner – I Want To Know What Love Is, Madonna – Like A Virgin, Bad Boys Blue – You’re A Woman.



1986: Modern Talking – Brother Louie, Status Quo – In The Army Now, Elton John – Nikita, Berlin – Take My Breath Away, Cameo – Word Up, CC Catch – Heartbreak Hotel.

1987: Madonna – La Isla Bonita, Desireless – Voyage Voyage, Sabrina – Boys, George Michael – I Want Your Sex, Black – Wonderful Life, Erasure – Sometimes, U2 – With Or Without You



1988: Milli Vanilli – Girl You Know It’s True, Mory Kante – Yeke Yeke, Pet Shop Boys – Always On My Mind, Salt’n’Pepa – Push It, Kylie Minogue – I Should Be So Lucky si Got To Be Certain, Michael Jackson – Another Part Of Me.

1989: Technotronic – Pump Up The Jam, Black Box – Ride On Time, Paula Abdul – Straight Up, Tone Loc – Funky Caled Medina, Sam Brown – Stop, Ice MC – Easy.



1990: Kaoma – Lambada, Depeche Mode – Personal Jesus, Sanp – The Power, Sinnead O’Connor – Nothing Compares To You, UB 40 – Kingstone Town, Vanilla Ice – Ice Ice Baby, MC Hammer – Can’t Touch This.

1991: Roxette – Joyride, Scorpions – Wind of Change, C&C Music Factory – Gonna Make You Sweat, Dr. Alban – Hello Africa, Salt’n’Pepa — Let’s Talk About sex, KLF – 3 A.M.Eternal, Stevie B – Because I Love You, Enigma – Sadness, Michael Jackson – Black or White.



1992: Dr. Alban – It’s My Life, Snap – Rhythm Is A Dancer, Inner Circle – Sweat, Right Said Fred – Don’t Talk Just Kiss, Jon Secada – Just Another Day, Kriss Kross – Jump, George Michael – Too Funky.

1993: Whitney Houston – I Will Always Love You, Snow – Informer, Soul Asylum – Runaway Train, Naughty By Nature – Hip Hop Hooray, Ace of Base – All That She Wants., Culture Beat – Mr. Vain, Paul MCartney – Hope Of Deliverance.



1994: Wet Wet Wet – Love Is All Around, Whigfield – Saturday Night, Rednex – Cotton Eye Joe, Corona – Rhythm Of The Night, Big Mountain – Baby I Love Your Way, US3 – Cantaloop

1995: Coolio & L.V. – Gangsta’s_Paradise, Real McCoy – Another Night, Luniz – I Got 5 On It, La Bouche – Be My Lover, Shaggy – Boombastic, Ini Kamoze – Here Comes The Hotstepper

1996: Los Del Rio – Macarena, No Mercy – Where Do You Go, Spice Girls – Wannabe, OMC – How Bizarre, Joan Osborne – What If God Was One Of Us.