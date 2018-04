Stâlpii de rezistență ai Podului Constanța pot fi rupți cu mâna

Podul Constanța din București, care are o vechime de peste 70 de ani, a ajuns pericol public. Gradul de degradare este atât de mare încât bucăți din stâlpii de rezistență pot fi rupte cu mâna. Pe sub acest pod trec zilnic câteva mii de mașini, în timp ce pe pod trec trenurile spre și dinspre Constanța. ”Au venit de nu știu câte ori, l-au mâzgălit un pic și au plecat: gata, l-au reparat!”, se plâng oamenii din zonă.

Un om merge cu o viteză de aproximativ 5 kilometri pe oră. Trenurile traversează Podul Constanța cu jumătate din această viteză. Asta pentru că podul este șubred. Și nu de azi, de ieri, ci încă din anul 2014 se știe, documentat, că acest pod este un pericol public. S-au făcut toate demersurile necesare pentru a începe reparațiile, dar până acum nu s-a intervenit în niciun fel.

”Eu stau aici de 30 de ani și nu au făcut nimic, doar au vopsit, au pus reclame, să nu se vadă podul”

CFR SA a anunțat că va începe intervențiile la Podul Constanța în cursul lunii mai. Aceste intervenții nu se referă însă la reparații și la consolidări, care vor putea începe abia după finalizarea licitației.

”Au venit de nu știu câte ori, l-au mâzgălit un pic și au plecat. Gata, l-au reparat! Eu stau aici de 30 de ani și am văzut, nu au făcut nimic, doar au vopsit. Au pus reclame să nu se vadă podul. Dacă îl face și acum la fel… Eu nu am mașină, are ginerele. Nu o să mai treacă pe aici, va merge pe partea cealaltă… O să le fie frică tuturor să mai treacă pe aici. Când se oprește curentul cu tramvaiul chiar sub pod, ți se face frică. Dacă se prăbușește, praf îi face! Că nu știi când cade, în zdupuiala aia, atâta trafic. Mereu au spus că îl repară și nu au reparat nimic. Dacă îl lipește cum au făcut până acum, mai bine nu se apucă, că e păcat de el”, ne-a spus Maria Minea, care are 74 de ani.

Podul a fost proiectat și construit fără trotuare pietonale

O altă problemă a podului este că a fost gândit din construcție fără trotuare pietonale. Ca atare, pietonii sunt obligați să meargă o stație cu mijloacele de transport în comun.

”Controlorii de la RATB fac scandal, dar cum să traversezi pietonal? Ești obligat să mergi cu mașina, ceea ce nu este corect. Asta pe de-o parte. Pe de altă parte, este clar că într-o zi o să cadă peste noi. Eu stau în zonă și trec pe sub pod de copil. La șosea au tot lucrat, dar la structură, niciodată. Acest pod este copilul oropsit al Sectorului 1”, ne-a spus Sorin Popescu, 54 de ani, mecanic de motociclete.

”Podul Constanța ar trebui să aibă bulină roșie”

”De ani de zile se tot atrage atenția asupra lipsei de finanțare a căilor ferate din țara noastră. Podul Constanța ar trebui să aibă bulină roșie, ca să spunem așa, din cauza situației sale critice. Lipsa investițiilor este una dintre cauzele pentru care ne gândim foarte serios ca, în luna iunie, să începem demersurile pentru greva generală în CFR”, spune Maxim Rodrigo, președintele Federației Sindicatelor Transportatorilor Feroviari din România.

