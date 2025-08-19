O nouă lună a fost descoperită în jurul planetei Uranus

O nouă lună a fost descoperită în jurul planetei Uranus, folosind Telescopul Spațial James Webb al NASA. Echipa condusă de Southwest Research Institute (SwRI) a identificat acest satelit necunoscut anterior pe 2 februarie 2025, extinzând astfel familia cunoscută de sateliți ai planetei la 29.

Conform portalului de știri al NASA, descoperirea a fost făcută în timpul unei observații Webb.

„Acest obiect a fost observat într-o serie de 10 imagini cu expunere lungă de 40 de minute capturate de camera Near-Infrared Camera (NIRCam). Este o lună mică, dar o descoperire semnificativă, ceva ce nici măcar nava spațială Voyager 2 a NASA nu a văzut în timpul survolului său acum aproape 40 de ani”, a declarat Maryame El Moutamid, cercetător principal la SwRI.

Caracteristicile noii luni

Noua lună descoperită are un diametru estimat de doar 10 kilometri, presupunând că are o reflectivitate (albedo) similară cu ceilalți sateliți mici ai lui Uranus. Dimensiunea sa redusă explică probabil de ce nu a fost detectată de Voyager 2 sau alte telescoape.

„Nicio altă planetă nu are atât de multe luni interioare mici ca Uranus, iar relațiile lor complexe cu inelele sugerează o istorie haotică care estompează granița dintre un sistem de inele și un sistem de luni”, a mai precizat și Matthew Tiscareno de la Institutul SETI.

Poziția în sistemul uranian

Noua lună este al 14-lea membru al sistemului complex de luni mici care orbitează în interiorul orbitelor lunilor mai mari Miranda, Ariel, Umbriel, Titania și Oberon.

„Este localizată la aproximativ 56.000 de kilometri de centrul lui Uranus, orbitând în planul ecuatorial al planetei între orbitele lui Ophelia și Bianca. Orbita sa aproape circulară sugerează că s-ar fi putut forma aproape de locația sa actuală”, a explicat El Moutamid, pentru portalul de știri al NASA.

Totodată, NASA atrage atenția asupra faptului că datele provin din cercetarea științifică Webb în curs de desfășurare, care nu a trecut încă prin procesul de evaluare.

Importanța descoperirii

Această descoperire subliniază capacitățile avansate ale Telescopului Spațial James Webb. Cercetătorul El Moutamid a adăugat: „Prin acest program și altele, Webb oferă o nouă perspectivă asupra sistemului solar exterior. Descoperirea face parte din programul General Observer al Webb, care permite oamenilor de știință din întreaga lume să propună investigații folosind instrumentele de ultimă generație ale telescopului”.

Descoperirea acestei noi luni demonstrează cum astronomia modernă continuă să se bazeze pe moștenirea misiunilor precum Voyager 2, care a survolat Uranus pe 24 ianuarie 1986. Acum, aproape patru decenii mai târziu, Telescopul Spațial James Webb împinge această frontieră și mai departe, oferind noi perspective asupra sistemului uranian și a complexității sale.

Un nume pentru noua lună va trebui aprobat de Uniunea Astronomică Internațională (IAU), autoritatea principală în atribuirea de nume și desemnări oficiale obiectelor astronomice.

