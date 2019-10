De Dragoș Tănase, Cristina Radu,

UPDATE 13.45: Nicolae Bănicioiu: „Am informat Parchetul General că nu pot ajunge și am convenit să stabilim o altă zi”.

Fostul ministru al Sănătății Nicolae Bănicioiu a declarat pentru Libertatea că ar fi vrut să ajungă la audierile de astăzi la Parchetul General, dar nu a putut, fără să spună, însă, motivul neprezentării. Bănicioiu a declarat în schimb că a informat Parchetul General în urmă cu câteva zile că nu va ajunge la audieri.

„Eu am informat Parchetul de câteva zile că nu pot veni și am convenit cu dânșii (cu procurorii, n.r.) să stabilim data. Nu este vorba că nu m-am prezentat. Mă prezint când se va stabili data”, a spus Nicolae Bănicioiu pentru Libertatea.

Întrebat cum vede citarea sa ca martor în dosarul deschis în urma plângerii depuse de victimele incendiului din Colectiv și de familiile acestora, fostul ministru a spus că este un lucru bun, fiindcă așa „lucrurile vor fi lămurite”.

„N-am nicio problemă că am fost citat, așa cum au fost citați și ceilalți participanți la operațiunea de salvare. Și cred că e bine că lucrurile vor fi lămurite pentru a nu mai exista dubii și nici adevăruri denaturate”, a mai spus Bănicioiu.

„Am fost ieri (marţi – n.r.) când, în sfârşit, s-a prezentat domnul Raed Arafat. Astăzi (miercuri – n.r.) am venit pentru că fusese citat domnul Bănicioiu (Nicolae Bănicioiu – fost ministru al Sănătăţii – n.r.), care, din motive personale, nu poate veni. Ok. Am solicitat, atunci, să fie adus cu mandat de aducere, că aşa zice legea. (…) Nu îi comentez gesturile domnului, că se manifestă o senzaţie de teamă de câteva săptămâni pentru că cineva trebuie să răspundă şi nu doi pompieri şi trei graficieni”, a spus Doru Viorel Ursu, avocatul familiilor şi victimelor tragediei din Clubul Colectiv, citat de Mediafax.

Ieri, a fost audiat şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, Raed Arafat, după ce procurorii Parchetului General au deschis un dosar ca urmare a plângerii părinţilor victimelor şi supravietuitorilor tragediei de la Colectiv, care au acuzat autorităţile de neglijenţă şi ucidere din culpă.

În noiembrie 2016, părinţii victimelor şi ai supravieţuitorilor au depus o plângere penală, la Parchetul General, acuzând de neglijenţă şi ucidere din culpă mai mulţi actori din sistemul medical şi din guvern, printre care şi Victor Ponta, şi Nicolae Bănicioiu.

Săptămâna viitoare se împlinesc patru ani de la incendiul care a zguduit România şi, în curând, trei ani de la înregistrarea acestei plângeri asumate de 50 de părinţi.

Aceştia cereau ca toţi cei vinovaţi pentru moartea răniţilor în spitale să fie pedepsiţi, de la medici şi până la secretarul de stat Raed Arafat, fostul ministru al sănătăţii, Nicolae Bănicioiu şi fostul premier, Victor Ponta.

Pe 30 octombrie 2015, în clubul Colectiv din Capitală a izbucnit un puternic incendiu, în momentul în care trupa „Goodbye to Gravity” susținea concertul de lansare a noului album.

Bilanțul tragediei s-a ridicat la 64 de morți, dintre care 27 au murit pe loc, iar alte 25 de persoane în spitalele din țară și 12 pacienți în străinătate.

Pe 31 octombrie, în spitalele din Capitală erau internate 155 de persoane rănite în incendiul de la „Colectiv”.



