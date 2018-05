Pentru funcţia de preşedinte al USR au mai candidat scriitorii Dan Lungu (336 voturi), Ştefan Mitroi (98 voturi), Simona Vasilache, (27 voturi) şi eseistul Narcis Zărnescu (7 voturi).

Potrivit procesului verbal al Comisiei de Monitorizare a alegerilor de la USR, rezultatele finale în procente sunt:

Preşedintele USR le-a mulţumit colegilor pentru încredere şi pentru opţiunea lor pentru continuitate.

“Le mulţumesc că mi-au acordat încredere încă o dată şi într-un chip masiv. Asta înseamnă continuitate. Nu persoana mea e în discuţie aici, ci programele noastre, ce am făcut până acum. Persoana mea putea să lipsească din această conjunctură, doar că, iertat să fiu, n-am prea avut pe cine să las în urmă. Cei care voiau, nu meritau, cei care meritau, nu voiau. Cam aşa au stat lucrurile”, a declarat acesta.

El a calificat campania electorală pentru aceste alegeri drept una “murdară”, bazată pe “o suspiciune împinsă la absurd”.

“O campanie murdară. Cea mai urâtă, din câte cunosc eu. Sunt din 1963 membru al Uniunii. Am participat la toate campaniile în diferite ipostaze – ca votant, candidat… Niciodată nu s-a întâmplat ceea ce s-a întâmplat acum. Principiul suveran, să spun aşa, al unuia dintre contracandidaţi, nu vorbesc de toţi, a fost suspiciunea. Împinsă la absurd. Sute de ştampile pe urne, nu cumva să se umble la ele. Ca şi cum bănuiala că am putea să fim incorecţi prevala asupra tuturor celorlalte sentimente sau atitudini. Îmi aduc aminte doar atâta, că i-am spus unuia dintre candidaţi care se plângea de faptul că este istovit de această campanie – care a fost destul de lungă – deşi e mult mai tânăr ca mine, repet, i-am spus: ‘Alege-te tu preşedintele Uniunii şi ai să vezi atunci istovire”, a mai spus criticul.

La rândul său, Dan Lungu a mărturisit că nu se simte un înfrânt, susţinând că noua conducere a USR va trebui să ţină cont de unele puncte din programul său de candidatură.

“În viaţă, uneori câştigi, alteori înveţi, dar, niciodată nu eşti înfrânt. Faptul că am luat peste 300 de voturi arată că există o dorinţă mare de schimbare în Uniunea Scriitorilor şi cred că conducerea care va fi trebuie să ţină cont de această dorinţă şi poate şi de unele puncte din programul meu de candidatură. Pentru că e cert că împreună cu ceilalţi contracandidaţi facem împreună o masă critică şi asta înseamnă o dorinţă reală de care, realmente, trebuie să se ţină cont pe viitor. Am câştigat la Chişinău, am fost foarte aproape şi la Bacău, avem egalitate la ‘Traduceri’ – vorbesc de domnul Manolescu – ceea ce arată că, într-un anumit fel, a fost o luptă foarte strânsă”, a declarat Lungu, pentru Agerpres.