Liberalul Nicolae Robu, și-a recunoscut înfrângerea și susține că a pierdut alegerile la Primăria Timișioara. Robu susține că diferența este foarte mare, chiar dacă s-au numărat doar 15% din voturi.

Noul primar va fi Dominic Fritz, cetăţean german, candidat USR-PLUS.

Potrivit G4Media, Dominic Fritz are peste 20% în fața lui Nicolae Robu, potrivit numărătorii paralele a voturilor.

Fritz are până acum 54% din voturi, în timp ce Robu a obținut doar 34%.

Robu: ”Diferența e surprinzător de mare”

„Am pierdut, este voința timișorenilor, diferența este mare. Comparând numărul de voturi, diferența este surprinzător de mare, nu o pot spune în procente. Am considerat că va fi un scor strâns și am fost optimis până în ultimul moment dar diferența este mare ceea ce înseamnă că așteptările timișorenilor sunt altele”, a declarat duminică seară liberalul Nicolae Robu.

”Vă spun sincer că dacă ar fi fost să aleg dacă aș pierde la o diferență mică sau una mare, aș fi ales să pierd la o diferență mare. Nu am nicio suferință. Înseamnă că nu mă pliez pe ceea ce vor timișorenii pentru următorii patru ani. Asta e viața, fără regrete! Recunosc, nu pot fi ipocrit, mi-ar fi plăcut ca obiectivele pentru care am luptat atât – noul stadion, Sala Polivalentă, Pasajul Solventul – să fie asociate cu al treilea mandat al meu. N-a fost să fie. Eu sunt fericit cu ceea ce am realizat până la vârsta mea – atât în cariera mea academică, cât și în cea de primar”, a declarat Nicolae Robu la o oră și jumătate după închiderea urnelor de vot, potrivit Tion.ro

Victoria lui Fritz a fost anunțată și pe conturile USR de pe rețelele sociale.

”Felicitări, Dominic Fritz. Felicitări Timișoara!”, a scris USR Tineret pe Facebook.

